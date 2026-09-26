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KVÍZ: Popkulturní událost dekády je za rohem. Jak dobře znáte sérii Grand Theft Auto?
Už jen pár měsíců zbývá do největší popkulturní události roku. Co roku, minimálně dekády a vůbec bychom se nestyděli použít i lehce bulvární přízvisko „všech dob“. Značka Grand Theft Auto už je tu s...
Nekonečná projížďka krajinou vás neomrzí. Nyní přichází ve vylepšené verzi
Na Steamu brzy vychází plná verze Slow Roads, skvělé relaxační hry s nekonečnou jízdou autem, která slavila úspěchy ve své dosavadní formě hratelné ve webovém prohlížeči. Steam verze nabídne opravdu...
Mají otravné reklamy, i tak je lidé milují. Vybíráme populární mobilní hry
Mobilní hry jsou neustále rostoucí trh, který už teď v dominuje hernímu průmyslu v mnoha částech světa, především Asii. Chytrý mobil má na rozdíl od herního PC nebo konzole v kapse prakticky každý....
Sázkaři už mají jasno, tato hra bude letošní šampion. Ostatní nemají šanci
Ačkoliv ještě do konce roku zbývají lehce přes tři měsíce a do uzávěrky nominací na hru roku v rámci ceremoniálu The Game Awards ještě dva, sázkaři na velkém americkém portálu Polymarket už mají...
Heroes of Might and Magic: Retrospektiva ke 30. výročí (kniha)
Ace Combat 8: Wings of Theve
Další díl legendární letecké arkády
PS5vydáno 25. září 2026 8:45, aktualizováno 18:03
Epic rozdává taktický auto-battler s armádami mechů Mechabellum
Sestavíte si armádu mechů, která se v oku lahodících bitvách utká se sestavou vašeho soupeře. Taktický auto-battler Mechabellum je právě dočasně zdarma na PC na Epic Store. Více v komentované...
Quake Champions ruší free 2 play model. Po 9 letech je z něj placená hra
Arénová střílečka Quake Champions je nyní placená hra na Steamu. Uživatelé, kteří ji hráli ve free 2 play modelu, získávají plnou verzi automaticky zdarma.
Hlasování o nejhezčí cosplay jde do finále. Které z krásek dáte svůj hlas?
Hlasování o Miss Cosplay #2 jde do finiše. Kochejte se krásnými cosplayerkami v ikonických kostýmech herních i seriálových hrdinek a pošlete svůj hlas té nejlepší, než se hlasování definitivně uzavře.
Mají otravné reklamy, i tak je lidé milují. Vybíráme populární mobilní hry
Mobilní hry jsou neustále rostoucí trh, který už teď v dominuje hernímu průmyslu v mnoha částech světa, především Asii. Chytrý mobil má na rozdíl od herního PC nebo konzole v kapse prakticky každý....
Xbox pokračuje ve svém resetu, rozprášil Halo Studios
Snaha konsolidovat ztrátovou herní divizi Microsoft Xbox vede k dalšímu propouštění a změnám v organizaci týmů spadajících pod divizi Xbox Studios.
Prodej skladově/výrobních prostor Plzeň - Skladová
Skladová, Plzeň - Východní Předměstí
Rayman se vrací v nejlepší formě. Potrápí i novou generaci hráčů
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Kultovní plošinovka Rayman Legends podle nás remake vůbec nepotřebovala, ale když už tedy vzniká, nemohli jsme odolat a hned si ho vyzkoušeli. A i když originál známe jako své boty, díky nové...
S Destiny jsme ještě neskončili, obrací studio Bungie
Poslední nový obsah pro Destiny 2, propouštění a zbytek sil soustředěný na extrakční střílečku Marathon. Řadě hráčů nedával takový krok smysl, a jak to vypadá, nakonec otáčí i studio Bungie.