Když jsem dostal k recenzi akci Ghost of Tsushima, byl jsem v sedmém nebi. Už od dětství jsem milovníkem hrdých japonských válečníků – samurajů, a tato hra dokázala člověka okouzlit natolik, že měl chuť sehnat si ostře nabroušenou katanu a vydat se bojovat proti padouchům.

Samozřejmě vás k tomu ale nemotivuji, asi by to nedopadlo dobře. Nicméně, pokud už jste Ghost of Tsushimu dohráli a stále nemáte samurajské tematiky dost, pak doporučuji vyzkoušet následující kousky.