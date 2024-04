Milujete samuraje? Tyto filmy a seriály musíte vidět

Šógun

Ticho je ještě mrazivější než sníh pod nohama dvou mužů, kteří na sebe upřeně hledí. Oba v rukou pevně svírají svou milovanou katanu, zbraň, která je jejich nedílnou součástí. Zbraň, pro kterou dýchají a pro kterou by neváhali položit život.

Oba trpělivě vyčkávají, pozorně sledují svého soupeře a hledí vstříc momentu, kdy protivník zaútočí. Čas plyne nesmírně pomalu. Zdá se, že se téměř zastavil, ale následně vše nabere rychlý spád. Odvěcí rivalové proti sobě vyrazí, střetne se ostří jejich zbraní, zazní zpěv dokonale opracovaného a především smrtícího kovu. Znovu a znovu. Jeden z mužů klesá k zemi, do bělostného sněhu se vpíjí krev, která kolem umírajícího bojovníka vytváří obrazec připomínající křídla. Muž se podívá na svou katanu, beze slova jí říká sbohem a pak naposledy vydechne.

Podobné scény jsou v samurajských projektech běžné a jsou jedním z důvodů, proč nejde tyto legendární válečníky nemilovat. A my pro ně rozhodně máme slabost, neodoláme jim v kreslené, psané, herní ani hrané formě a dovolíme si tvrdit, že už jsme zhlédli dost projektů, abychom vám mohli doporučit ty, které stojí za pozornost.

Animovaná lahůdka Modrooký samuraj

V animovaných podívaných mají samurajové výsostnou pozici a viděli jsme hned několik kreslených projektů, které nás velmi příjemně překvapily. Například nám vyrazil dech seriál Modrooký samuraj od Netflixu, o kterém jsme vlastně nejdříve nic moc nevěděli, ale nadšené reakce nás „donutily“ rychle sahat po ovladači, abychom zjistili, „co na tom vlastně všichni mají?“.

A teď už to víme. Přestože nejde o sérii pouze z dílny asijských tvůrců (podílelo se na něm i francouzské studio Blue Spirit), tak se mu daří zachytit „samurajský vibe“ naprosto excelentním způsobem.

Je to brutální, je to skvěle animované, postavy jsou zapamatovatelné, tematika dobře vybraná (drsný život „míšence“ v Japonsku v 17. století), vlastně těžko hledáme něco, co bychom mohli seriálu vytýkat.

Ne všem se líbilo, že postavy nejsou namluveny japonsky a ano, asi by to bylo autentičtější, ale nám to jako vyslovená chyba nepřišla, a to i díky působivému obsazení (například Masi Oka, Maya Erskine, George Takei, Cary-Hiroyuki Tagawa, Darren Barnet, Randall Park, Kenneth Branagh nebo Brenda Song).

Dobrou zprávou je, že Netflix schválil druhou řadu. Prozatím nebylo oznámeno, kdy ji uvidíme. Snad brzy, protože se nemůžeme dočkat.