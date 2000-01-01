Vedle krvelačných mimozemšťanů, pekelných démonů, teroristů a nacistů jsou Rusové patrně těmi nejčastějšími nepřáteli v počítačových hrách. Pojďte si s námi připomenout několik legendárních titulů, které začínají ne až tak úplně nepravděpodobnou zápletkou, že Rusko rozpoutá ozbrojený konflikt.
Autor: BW
Začít samozřejmě musíme u legendárního Red Alertu. Ten vznikl v roce 1996, jakožto odnož strategie Command & Conquer, s odstupem času lze však říct, že ji v popularitě dokázal předehnat. Na rozdíl od ní se totiž nebere tak vážně a pracuje s úmyslně přepálenou vizí světa, ve kterém Rusové vynaleznou stroj času a zaútočí na západní mocnosti.
Autor: Oficiální materiály distributora
A pokud za ně budete hrát, můžete dobýt klidně celý svět. Ono to vzhledem k aktuální situaci asi na papíře moc vtipné není, ale vězte, že sovětská kampaň rozhodně není žádnou „rudou“ propagandou. Ba naopak, Stalin a jeho nohsledové tu působí jako parta cholerických diletantů. Ale tedy tajné agentky mají pěkné, to se jim musí nechat.
Autor: EA Los Angeles
Druhý díl série je podle mnohých vrcholem žánrtu real-time strategií a hraje se dodnes. Díky výrazně stylizované grafice přitom nevypadá vůbec špatně. Příběhově přitom působí jako přes kopírák – Sověti zaútočí na USA a díky momentu překvapení jsou v tom docela úspěšní.
Autor: Oficiální materiály distributora
Kampaň za „rudé“ celkem symbolicky obsahuje i pasáže, kdy se musíte bratrovražedně vypořádat s vlastní odštěpenou frakcí. Vzbouřenec Yuri od pohledu připomíná Lenina a stal se natolik významnou postavou, že se kolem něho točí i příběh později vydaného datadisku.
Autor: Oficiální materiály distributora
Třetí díl pak do celosvětového konfliktu přinesl ještě třetí frakci. Podle pravidla, když se dva perou, třetí se směje, Japonci využili toho, že ruské jednotky jsou vázány na západě a zaútočili na ně z východu. Samozřejmě pomocí obřích robotů, jak jinak.
Autor: Oficiální materiály distributora
Ne, že by trojka byla špatná, ale jde o ten nejslabší díl série, který si dnes pamatujeme především díky neuvěřitelně sexy modelkám.
Autor: Electronic Arts
Příběh strategie World in Conflict se odehrává v alternativním roce 1989, kdy Sovětský svaz čelí hrozícímu kolapsu. Beznadějnou ekonomickou situaci se pokusí odvrátit poměrně radikální reformou – vojensky zaútočí na Západ.
Autor: Oficiální materiály distributora
Na rozdíl od Red Alertu je zdejší příběh daleko vážnější a depresivnější, vše vrcholí odpálením taktické jaderné bomby na vlastním území. I tady si pak můžete zahrát za Rusy také v kampani, jen si k tomu musíte pořídit dodatečný datadisk s všeříkajícím názvem Soviet Assault.
Autor: Oficiální materiály distributora
Značka Call of Duty je tu s námi již skoro čtvrt století a za tu dobu už přinesla spousty různých vojenských zápletek. V prvním dílu jsme ještě pomáhali bránit Stalingrad, v pozdějších dílech, které jsou zasazeny do moderního období, jsou už Rusové vnímáni spíše jako hrozba.
Autor: EA Los Angeles
Jako bezskrupulózní agresoři nerespektující mezinárodní dohody jsou pak například zobrazení v podsérii Modern Warfare. V druhém dílu (tedy lépe řečeno prvním druhém díle, číslování Call of Duty už dávno pozbylo jakýkoliv smysl) ultranacionalista Vladimír Makarov rozpoutá třetí světovou válku.
Autor: Oficiální materiály distributora
Call of Duty bývá často vysmíváno jakožto vrchol bezobsažného mainstreamu, ale legendární mise „No Russian“ vstoupila do dějin, jakožto jeden z nejkontroverznější momentů v dějinách videoher. Máte totiž v tajné operaci „pod falešnou vlajkou“ za úkol postřílet civilisty na moskevském letišti. Ano, mise se dá přeskočit, případně dohrát bez jediného výstřelu do „civilů“, to však na jejím emocionálním dopadu nic nemění.
Autor: Oficiální materiály distributora
Každopádně Rusové připravenou léčkou snědí i s navijákem a zahájí pak plnohodnotnou invazi do USA. Z pohledu první osoby je válka rázem daleko osobnější, obzvláště v momentech, kdy bráníte Bílý dům anebo navštívíte gulag.
Autor: EA Los Angeles
Třetí díl na dvojku přímo navazuje. Ruský prezident sice pochopí, že byl do konfliktu vtažen separatisty a chystá se podepsat mírovou dohodu. Jenže mu to není nic platné a válkychtiví vzbouřenci se od výkonné moci oddělit nenechají.
Autor: Oficiální materiály distributora
Že v případném konfliktu s Ruskem nejde jen neutrálně stát stranou, ukazuje slavná mise v Praze, kde se bojuje i na Staroměstském náměstí. Dále tu uvidíme chemický útok na Londýn nebo padající Eiffelovku.
Autor: EA Los Angeles
Když jsme zmínili Call of Duty, musíme samozřejmě zmínit i jeho největšího konkurenta. Battlefield. Bad Company 2 představuje svět, kde Rusko už ovládá skoro celou Eurasii a chystá se z Jižní Ameriky na vpád do USA. Pomoci jim má super EMP bomba, která má vyřadit všechno americké digitální vybavení.
Autor: Oficiální materiály distributora
Titulní parta průšvihářů sice superzbraň zničí, jenže invazi se zastavit nepodaří. Jak dopadla, se už ovšem hráči nedozvědí, rozuzlení příběhu totiž nikdy nepřišlo a Electronic Arts se rozhodli podsérii Bad Company zaříznout.
Autor: Oficiální materiály distributora
Ve světě Freedom Fighters je Sovětský svaz klíčovou mocností, která ukončila druhou světovou válku jaderným vybombardováním Berlína. Svoje imperiální ambice pak realizuje nečekaným útokem na Spojené státy.
Autor: Oficiální materiály distributora
Podaří se jim dobýt New York, jenže místní instalatér si to nenechá líbit. Spolu s bratrem zorganizuje hnutí odporu a Rusy vyženou ven. Freedom Fighters je skvělá taktická střílečka od autorů Hitmana (a aktuálně i Jamese Bonda), která bohužel ve své době tak trochu zapadla.
Autor: Oficiální materiály distributora
Česká Operace Flashpoint se sice odehrává na fiktivním ostrově Everon, ruskou rozpínavost však simuluje poměrně realisticky. Hráč má za úkol invazivní síly zastavit a ostrovanům pomoci udržet neutralitu.
Autor: Oficiální materiály distributora
Ke hře později vyšel datadisk Red Hammer, který vás nechal hrát za okupanta. Žádná velká kontroverze se však nekonala – nakonec se ukázalo, že invaze je dílem zrádce, a tak vlastně nadále hrajete za ty správné.
Autor: Oficiální materiály distributora
Operace Flashpoint (na Steamu jí kvůli právním sporům hledejte pod názvem Arma: Cold War Assault) je taktická střílečka, která s klasickými FPS nemá nic společného. Sází na realismus, i jedna kulka může znamenat konečnou, proto oslovuje jiný typ hráčů než klasická mainstreamová produkce. Přesto si vývojáři připsali již desítky milionů prodaných kopií (následných dílů).
Autor: Oficiální materiály distributora
Spisovatel Tom Clancy se ve svých knihách zabýval různými variantami, jak by mohl vypadat geopolitický vývoj světa. A netřeba asi dodávat, že v lidstvo neměl příliš přehnanou důvěru, většinou to totiž skončilo nějakou formou ozbrojeného konfliktu. V případě pozapomenuté hry Endwar pak dokonce třetí světovou válkou. Zdejší zápletka je poměrně zašmodrchaná a předvídá konec NATO a rozkmotření mezi Evropou a USA. Kola války však naplno roztočí až Rusové, když provedou několik operací pod falešnou vlajkou, což situaci eskaluje do globálního konfliktu.
Autor: Oficiální materiály distributora
Endwar komerčně neuspěla a její chystané pokračování bylo zrušeno. V rámci klasických strategií se totiž snažila inovovat za každou cenu, což ne vždy bylo pro dobro věci. Že se zde nestavěly žádné budovy, až tak nevadilo, ale absence taktického nadhledu nebo důraz na ovládání jednotek hlasem tradičněji založeným hráčům nevyhovovaly.
Autor: Oficiální materiály distributora
Daleko hlubší stopu v herním průmyslu zanechala série Ghost Recon, jejíž první díl vyšel v roce 2001. A z jeho zápletky mrazí, protože scenáristé předpověděli pozdější válku v Jižní Osetii, a to na rok přesně, kdy k ní pak skutečně došlo. Pod záminkou „ochrany“ vlastních občanů ruská vojska překročila gruzínské hranice a hráčovým úkolem je pomocí jednotky titulních „duchů“ konflikt urovnat. Což se jim podaří, finální mise se odehrává v ulicích Moskvy.
Autor: Oficiální materiály distributora
Podobně jako v případě již zmíněného Operation Flashpoint šlo o velmi realistickou válečnou akci, tentokrát s větším důrazem na týmovou spolupráci. Své specialisty jste si vylepšovali v průběhu celé kampaně, ty nejlepší pak bylo třeba chránit jako oko v hlavě. Série prošla několika zásadními transformacemi a postupně hráče protáhla po celém světě, do Ruska se pak vrátila ještě v akčním dílu Future Soldier. O dalším dílu už se dlouho spekuluje, tak uvidíme, jestli ho nepředstaví už na Gamescomu.
Autor: EA Los Angeles
A na závěr jsme si nechali nedoceněnou řežbu Singularity. V tomto případě nejde o žádný politický thriller, ale o béčkové sci-fi. Díky experimentům s nově objevenou chemickou sloučeninou E-99 mohou lidé cestovat časem, ale také se měnit v děsivé příšery. Sovětům se díky tomu podaří ovládnout svět a nastolit krutou diktaturu, čemuž samozřejmě musíte zabránit.
Autor: EA Los Angeles
Je to poslední klasická střílečka od studia Raven, které od té doby už jen vypomáhá v sérii Call of Duty. Hra obsahuje spoustu skvělých nápadů, které sice trochu vykrádají Half-Life 2, ale komu by to vadilo, že? Zajímavé je, že tu jsou tři možné konce, přičemž v jednom z nich Sovětský svaz vládne světu dál. Podle statistik je toto zakončení mezi hráči to nejméně populární.
Autor: EA Los Angeles