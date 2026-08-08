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Z těchto krásek jste vybírali miss cosplay. Podívejte se, která vyhrála
Ladné křivky cosplayerek a jejich kostýmů potěší především pánské oči. Hlasování v první anketě miss cosplay bylo napínavé až do konce, nakonec zvítězila Helly Valentine se svým odvážnějším...
Eurobankovky obsadili hrdinové z Kingdom Come. Prohlédněte si parádní návrhy
Návrhů nových eurobankovek si všimla i některá herní studia a přispěchala s vlastními nápady. Samozřejmě nejde o oficiální zapojení do hlasování, ale jen takové pobavení hráčů. Obzvlášť fanoušci...
Co frčí v Česku? Za tyto hry na Steamu utrácíme nejvíc
Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i několik skokanů díky probíhajícím slevám a pár novinek. Jisté však je, že s těmito hrami...
Čtyři vynikající hry zdarma ke stažení. Lákadlem je i akce Ghost Recon
Ubisoft rozdává starší díl z taktické série Ghost Recon, potěší ovšem i akční RPG Moonlighter na Steamu. S dvojicí her nezahálí ani Epic Store. V jedné hraje prim příběh, nádherná grafika a hráčské...
KVÍZ: Tyto hry nás naučily číst. Poznáte nejslavnější adaptace knih?
Hry a knihy k sobě neodmyslitelně patří už od samotných začátků interaktivní zábavy. Vymyslet fungující a originální svět je velmi náročné, a tak není divu, že si je tvůrci raději za úplatu půjčují...
Quake slaví třicet let novým rozšířením zdarma. A je to naprostá pecka
Majitelé remasterované verze ikonické akce Quake se mohou pustit do bezplatného rozšíření Dawn of the Machine s hodinami nového obsahu.
Klišé, nebo děsivá věštba? Připomínáme hry, ve kterých Rusko rozpoutalo válku
Vedle krvelačných mimozemšťanů, pekelných démonů, teroristů a nacistů jsou Rusové patrně těmi nejčastějšími nepřáteli v počítačových hrách. Pojďte si s námi připomenout několik legendárních titulů,...
Čtyři vynikající hry zdarma ke stažení. Lákadlem je i akce Ghost Recon
Ubisoft rozdává starší díl z taktické série Ghost Recon, potěší ovšem i akční RPG Moonlighter na Steamu. S dvojicí her nezahálí ani Epic Store. V jedné hraje prim příběh, nádherná grafika a hráčské...
GTA 6 se brzy pochlubí novou ukázkou. Netflix ji odvysílá jako první
Nášup informací o dlouho očekávané hře Grand Theft Auto VI uvidíme už 27. srpna. Neobvyklé je ovšem to, že s šestihodinovým předstihem uvidí ukázku předplatitelé streamingové služby Netflix.
Muž cti se propojí s první Mafií. Ukáže mladého Dona Salieriho
Don Salieri je zpět. Mladý Ennio Salieri byl právě propuštěn z vězení a chce si vzít zpět vše, co mu patří.
Stačil jediný český fanoušek. Autor mu poděkoval českým překladem
Herní svět zaujal příběh japonského hororu Ball Boy Simulator, jehož autor si dal záležet, aby hra měla i český překlad. Všiml si totiž, že na Steamu má jednoho fanouška z Česka.
Bude Dave Bautista novým Kratem? Seriál God of War přeobsazuje hlavní roli
Slavná herní série akčních her God of War se dočká seriálové adaptace. Kvůli zranění se však hledá nový herec pro hlavní roli.
Co frčí v Česku? Za tyto hry na Steamu utrácíme nejvíc
Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i několik skokanů díky probíhajícím slevám a pár novinek. Jisté však je, že s těmito hrami...
Microsoft výrazně zdražil své konzole Xbox, v Česku jsou těžko k sehnání
Nedostatek zásob klíčových komponent vede výrobce, jejichž produkty využívají rychlé paměti a úložiště, ke skokovému zdražování. Ceny aktuálně vzrostly u konzolí Xbox Series X a S.
Eurobankovky obsadili hrdinové z Kingdom Come. Prohlédněte si parádní návrhy
Návrhů nových eurobankovek si všimla i některá herní studia a přispěchala s vlastními nápady. Samozřejmě nejde o oficiální zapojení do hlasování, ale jen takové pobavení hráčů. Obzvlášť fanoušci...
Prodej stavebního pozemku (612 m2), ul. Štefánikova, Rajhrad u Brna (č.5)
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Spin-off Far Cry po letech vývoje skončil v koši. Ubisoft už chystá náhradu
Letos v říjnu tomu bude pět let od doby, co vyšel prozatím poslední díl ze série stříleček Far Cry. Jak to vypadá s novým dílem?
Stalker 2: Cost of Hope