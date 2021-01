Jak se ošklivý a zbytečný předmět stal nejcennější komoditou v RuneScape

Online hra RuneScape letos slaví již dvacet let od svého vzniku (viz náš článek) a za tu dobu se stala poměrně komplexní záležitostí s fungující hráčskou hierarchií a ekonomikou. Pokud by vás zajímalo, jaký předmět z dlouhé historie hry je aktuálně tím nejcennějším, asi byste nevěřili. Je jím totiž na první pohled obyčejný a ničím výjimečný papírový klobouček, který navíc každý hráč mohl získat bez většího úsilí. Vypadá směšně a postavě nepřidává žádné bonusy ke statistikám, přesto má hodnotu tisíců dolarů. Nebylo tomu tak ale vždy.

Před dvaceti lety byly kloboučky bezcenné a lidé je proto bezmyšlenkovitě odhazovali.

Původ kloboučků se datuje až k samotným počátkům hry do roku 2001. Tehdy si autoři zajímavě se rozvíjející webové hry pro své fanoušky připravili vánoční oslavu. Na rozdíl od dnešních titulů, kdy se při podobných událostech kompletně mění grafika a hráči bývají doslova zavaleni hromadami virtuálních dárků, byly tehdy oslavy hodně skromné. Vývojáři prostě rozházeli po herním světě vánoční balíčky, které šlo rozbalit pouze ve dvou lidech. Jeden z nich pak dostal nějaký vzácný předmět slušné hodnoty, zatímco na druhého zbyl jen barevný party klobouček.

„Ta myšlenka byla taková, že jeden hráč dostane ujetý party klobouček, který si dá na hlavu a bude s ním chvíli pobíhat po světě a slavit Vánoce. Ten druhý pak dostane nějaký hodnotný předmět,“ prozradil hlavní designér hry Mark Ogilvie v rozhovoru pro magazín PCGamesN. A ještě upřesnil: „Klobouček je v podstatě odpadek, byl navržený tak, abyste ho opravdu nechtěli najít.“ I proto ho autoři udělali úmyslně ošklivý. „Náš grafik navrhl spoustu, spoustu verzí, ale my mu stále říkali: ne. Musejí vypadat jen jako malý ošklivý hadřík, který se vám sotva vejde na hlavu.“ Není proto žádné překvapení, že se lidé po Vánocích kloboučků zbavovali a nenávratně je zahazovali.

Někteří fanoušci jdou dokonce tak daleko, že si klobouček nechávají vytetovat.

O rok později ale vývojáři připravili jinou formu oslavy a jen tak mimochodem dali vědět, že se party kloboučky už nevrátí. Když pak lidem došlo, že jde o množstevně omezenou a tedy vzácnou komoditu, zafungovala klasická ekonomická pravidla a poslední zbytky klobouků, které nebyly zničeny, prudce stouply na ceně. Už dva roky po jejich vydání měly hodnotu 15 milionů herních zlaťáků, o necelý rok později již 75 milionů. Počátkem roku 2006 už to bylo 190 milionů, a když v roce 2007 autoři do hry přidali centralizované tržiště, stali se z jejich majitelů boháči.

„Jejich cena rostla, protože ostatním hráčům symbolizovaly, že jejich nositel je opravdový hráč RuneScape, který hrál už od roku 2001. Nezáleží na tom, jestli to vážně byla pravda, vlastnictví kloboučku vám dává unikátní status,“ vysvětluje Ogilvie, proč za něj někteří hráči utráceli absurdní množství peněz.

Hodnota kloboučků bude nejspíše růst i dále.

V roce 2015 hodnota kloboučků dosáhla 2,1 miliardy zlaťáků, což je maximální výška transakce, kterou hra dokáže zpracovat. Ani to však hráče nezastavilo a jednoduše při výměně místo zlaťáků přešli na vzácnější komodity. Poslední uskutečněná transakce už byla za částku 52 miliard zlaťáků, což podle youtubera s přezdívkou Flipping Oldschool zhruba odpovídá částce 6700 dolarů, tedy cca 140 tisíc korun. Nutno ale poznamenat, že jde spíše jen o teoretickou částku, směna zlaťáků za skutečné peníze je totiž proti pravidlům hry. Nákup kloboučků tak rozhodně nelze vnímat jako rozumnou finanční investici, přestože se předpokládá, že jejich cena ještě poroste.

„Jako herní návrhář chcete, aby ty nejvzácnější předměty byly ty, které jste tak sami navrhli. Chcete, aby to byl třeba nejsilnější meč, nebo unikátní kosmetický doplněk, který je extrémně obtížné získat. Můžete na to aplikovat logiku, ale co s tím udělají hráči v praxi? To už nemáte pod kontrolou, a to na tom milujeme,“ přiznal Ogilvie, že se jim situace trochu vymkla z rukou.