Dobrá hudba povyšuje herní zážitek o úroveň výš, říká autor Posla smrti

Od vydání české adventury Posel smrti už uplynulo více než dvacet let, fanoušci na ni ovšem dodnes vzpomínají s láskou. Nejlepším důkazem budiž lehkost, s níž se na portálu Hithit podařilo vybrat dostatek prostředků na vznik remasterovaného soundtracku. Jeho autor Zdeněk Houb se ovšem netají tím, že jeho ambice jsou daleko větší a legendární značku by chtěl doplnit o další díl. O zlaté éře českých adventur, ale i plánech do budoucna jsme si s ním proto popovídali.