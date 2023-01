Věštíme, jaký bude rok 2023. Pojďte do toho s námi

Ondřej Martinů

Ghost of Tsushima Director’s Cut

1. PlayStation bude pokračovat v portování exkluzivních her na PC. Během roku oznámí Sony port Ghost of Tsushima.

2. Nintendo k představení nového Switche uspořádá ten nejbombastičtější Direct za posledních několik let. Potvrdí tím, že si opravdu ty největší pecky (Mario, Metroid, Zelda) schovávalo pro konzoli s lepším hardwarem. Hráče ovšem naštve tím, že novinky nepůjdou spustit na stávajících Switch modelech.

3. Rok 2023 už nebude tak nabitý odklady her, ale i tak na ně dojde. Troufám si však odhadnout, že vše bude pouze v rámci tohoto roku a nic zásadního s plánem vydání 2023 se neposune až na 2024.

Plakáty na seriál The Last of Us

4. Za seriálem The Last of Us se potáhne úplně stejné fanouškovské drama, jako v případě druhého dílu herní předlohy. Část lidí to bude považovat za seriálovou událost roku, ne-li století, část lidí jej zbombarduje negativními recenzemi ještě dříve, než si jej pustí.

5. CD Projekt překvapí tím, že už v druhé polovině roku ukáže první trailer na Witchera 4. Datum vydání 2024 studiu však nikdo věřit nebude a místo nadšení se spustí kritika, aby se to autoři zase nesnažili uspěchat jako Cyberpunk 2077.

Ondřej Zach

Diablo 4

1. Diablo 4 vyjde podle plánu 6. května a bude to pecka.

2. Regulační úřady v USA nakonec schválí obří akvizici, v rámci níž se Activision Blizzard stane součástí Microsoftu. Microsoft to ovšem bude stát řadu pro něj nevýhodných ústupků.

3. PS VR2 bude sbírat dobré známky v recenzích, ale prodejně to žádná sláva nebude.

4. Blizzard si bude chtít napravit reputaci a na obnoveném Blizzconu oznámí Warcraft 4.

5. Na PC se podívá původem playstationová exkluzivita Ghost of Tsushima.

6. Vyjde nová revize PlayStationu 5 s volitelnou odnímatelnou diskovou mechanikou a totožným výkonem.

Honza Kouba

1. Do první poloviny roku 2023 bude ohlášeno první placené velké rozšíření pro Elden Ring. Elden Ring oslovil širší publikum, než se předpokládalo a udržet si ho bude vyžadovat pravidelný nový obsah pro oživení PvP scény. Nejlépe i formou malých neplacených DLC. Kolosea vlila novou krev do žil, ale pořád podle mě mohou nabídnout víc, například možnost bojovat kooperativně i kompetitivně proti vlnám AI protivníků. Byla by škoda nerozšířit gladiátorské zápasy o další možnosti, když se to vyloženě nabízí.

Memy oslavující brzký příchod Elden Ringu

2. Sony bude pokračovat v trendu a představí dalších několik předělávek svých původně exkluzivních titulů na PC. Mezi nimi bude i Bloodborne.

3. Dozvíme se konečně víc o novém dílu The Elder Scrolls. Když bude konečně Starfield venku, dává smysl, aby Bethesda začala pořádně lákat na svůj další toužebně vyhlížený počin.

4. Valve ohlásí novou hru.

Switch OLED – edice Splatoon 3

Honza Lysý – Budu recyklovat svou původní předpověď, opět očekávám, že by se mohl objevit nový Switch. Ne, že by s tím „starým“ pořád nebyla zábava, ale přece jen, už je tu s námi nějaký pátek a byť jeho primárním tahákem nejsou špičkové vnitřnosti, ale unikátní herní kousky, tak by asi nebylo od věci přijít s výkonnější mašinkou.

Další odhad je v podstatě sázkou na jistotu, protože sám duchovní otec NetherRealm Studios Ed Boon naznačil, že se v příštím roce dočkáme buďto Injustice 3, nebo Mortal Kombat 12. A já beru obojí.

Petr Zelený – Pro rok 2023 zopakuji jednu ze svých věšteb pro rok právě končící a tipnu si, že už konečně uvidíme pořádné záběry přímo z hraní nového Mass Effectu nebo Dragon Age. Koneckonců už je sakra načase. Navíc mám osobně obě tyhle značky rád a chci nová dobrodružství z jejich světů a ne jen případné remastery.

Diablo 4

Taky mám trochu podezření, že se o něco opozdí vydání čtvrtého Diabla, které snad bude o tři řády lepší než mobilní paskvil s podtitulem Immortal. A na související notu si tipnu, že Blizzard do konce roku 2023 oznámí nějaký nový plnohodnotný titul ze světa Warcraftu nebo Starcraftu.

Honza Žďárský – Moje herní věštby pro rok 2023? Od vydání Half Life Alyx si myslím, že se bude věnovat pozornost hrám ve VR. Byť zatím neočekávám vydání vysokorozpočtové hry pro virtuální realitu, doufám, že dojde alespoň k ohlášení plánu k nějaké takové hře.

V žánru MMO vyšel New World, který skončil stejně rychle jako začal, nicméně od té doby hra ušla nějakou cestu. Lost Ark si našla stabilní komunitu, nicméně bych řekl, že hru trápí pay to win prvky. Můžeme očekávat v roce 2023 nějakou novinku? Osobně bych sázel na 3 tituly, kterým v dalším roce bude věnována alespoň nějaká pozornost. Doufám v ohlášení nějakých nových informacích o hře od Riot Games, kteří vytvořili například MOBA hru League of Legends. Mělo by se jednat o MMORPG hru, nicméně hra je ve velmi rané fázi vývoje.

Dune: Awakening

Reálnější obrysy by měla mít již hra Ashes of Creation. I v tomto případě se jedná o MMORPG hru. Jde o velmi ambiciózní projekt, který má za cíl udělat MMORPG „správně“. Určitý obrázek o hře si můžeme udělat již nyní, jelikož každý měsíc probíhá živý stream s vývojáři o stavu hry. Lze očekávat, že v příštím roce proběhne další fáze beta testování. Poslední hra, Dune Awakening, bude MMO hrou od studia, které má na svědomí Conan Exiles. Půjde tedy o další online survival hru?

Honza Strachota – V roce 2023 nečekám žádné zásadní změny. Vzhledem k celosvětové ekonomické krizi nelze očekávat, že by se nějak dramaticky snižovaly ceny komponent PC, zejména pak grafických karet, což v důsledku povede k pokračování technologické stagnace her samotných. Ale naděje umírá poslední. Snad by tato skutečnost mohla přispět k osvěžení na poli optimalizace. Z nouze ctnost. Když se člověk podívá, co někteří nadšenci dnes umějí vyždímat ze stařičkých osmibitů, nestačí se divit a potenciál dnešního hardwaru je, myslím ,nesrovnatelně vyšší.

Nebo by třeba mohl někdo přijít s nějakým opravdu novým a neotřelým herním konceptem. Má-li toto ale být věštba, tak věstím, že nikdo s ničím takovým nepřijde, nebo přijde, ale nikdo si toho nevšimne. Rozhodně bych to nečekal od nějakého áčkového studia.

Starfield

Jestli vyjde Starfield, tak to bude skvělý rok pro modderskou scénu. Tedy za předpokladu, že Bethesda modderům opět poskytne stejnou otevřenost, vývojové nástroje a dokumentaci jako u Skyrimu, což Todd Howard snad přislíbil.