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Rodičovský účet na Robloxu propojíte s dětským. Co pak změníte na dálku?

Zuzana Stiboříková
  4:00aktualizováno  11:24
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Na účtu dítěte otevřete Nastavení. Na počítači jde o ikonu ozubeného kola, v...
Otevřete Rodičovskou kontrolu. V části Parental Controls – Rodičovská kontrola...
Propojení rodičovského a dětského Roblox účtu probíhá pomocí emailu rodiče.
Otevřete email a založte si vlastní účet Roblox Pokud už ho máte, můžete...
32 fotografií
Ne každý Noob je neškodný a Roblox není jenom hra. Jde o obrovskou sociální platformu, kde děti potkávají cizí hráče. Nové účty Roblox Kids a Roblox Select proto podle věku omezují hry i chat a komunikaci podmiňují kontrolou věku. Rodičovský účet navíc umožňuje část nastavení změnit na dálku. Co dětem můžete v klidu dovolit, co raději zakázat a proč ani nejpřísnější nastavení neochrání dítě před vším?

Od začátku roku 2026 se po celém světě zásadně mění pravidla a věková omezení pro hraní Robloxu. Řada případů z poslední doby totiž ukázala, že pohyb po velkém digitálním hřišti nebyl zcela bez rizika, přestože při hře děti neopouštějí bezpečí svého domova. Policie a regulátoři opakovaně upozorňují na případy, kdy pachatelé využili online hry včetně Robloxu k navázání kontaktu s nezletilými a následně se snažili přesunout komunikaci do jiných aplikací, kde může být obtížnější ji kontrolovat.

Velkou pozornost na bezpečnost Robloxu obrátil také americký youtuber vystupující jako Schlep, který se zde snažil nalákat údajné sexuální predátory. Roblox jeho účty nakonec zablokoval a proti podobným amatérským „lovům“ se ohradil mimo jiné s argumentem, že mohou porušovat pravidla platformy nebo zasahovat do práce policie.

Samotný zákaz hry přitom není nejšťastnějším řešením, jak děti ochránit, protože zakázané ovoce chutná nejlépe, i když je hranaté a virtuální. Mnohem užitečnější jsou jasně vymezené hranice a dostatečná kontrola.

Roblox proto upravil pravidla pro děti:

  • účty Roblox Kids a Roblox Select
  • povinná věková kontrola pro chat
  • nové možnosti rodičovského účtu

V článku se dále dozvíte:

  1. Co je Roblox? Není to hra, ale platforma
  2. Od kolika let je Roblox? Účty se dělí podle věku
  3. Co znamenají štítky Minimal, Mild a Moderate?
  4. Co tedy dítě na Robloxu může podle věku?
  5. Jak nově funguje chat a věková kontrola?
  6. Jak propojit rodičovský účet krok za krokem?
  7. Co nastavení neohlídá?

1. Co je Roblox a proč to není jen hra?

„Vždyť je to jenom hra!“ slyšíme velmi často od dětí i dospělých. Jedná se však o velmi rozšířený omyl, který řadí Roblox do světa plyšových zvířátek a pohádek, které musí mít zákonitě dobrý konec. Náš svět však zcela změnil hodnoty a zvířata, včetně lišek a vlků, jsou důvěryhodnější než někteří lidé zakuklení v avataru Karkulky.

Stejně jako hráči nemusí být tím, kým se zdají, ani Roblox není ve skutečnosti jedna počítačová hra. Jedná se o herní platformu společnosti Roblox Corporation, na níž uživatelé vytvářejí a zveřejňují vlastní hry a virtuální světy. Bylo by tedy přesnější přirovnat Roblox k YouTube než ke hrám typu Minecraft, protože provozovatel sice nabízí technologii a pravidla, ale obrovské množství samotného obsahu vytvářejí jiní uživatelé.

Roblox je multiplayerová free-to-play online platforma umožňující hráčům navrhovat a vytvářet vlastní hry a sdílet je s ostatními.

Kdo vytvořil Roblox?

  • Roblox založili David Baszucki a Erik Cassel v roce 2004.
  • Platforma byla spuštěna v roce 2006 a postupně kolem ní vznikl celý ekosystém her vytvořených uživateli.
  • K tvorbě slouží nástroj Roblox Studio.

2. Od kolika let je Roblox: tři účty podle věku

Od 16. června 2026 fungují globálně tři základní typy účtů pro nezletilé: Roblox Kids, Roblox Select a Roblox.

Uživatel se do příslušného režimu zařazuje podle věku. U neověřených účtů Roblox v přechodném období vychází také z věku uvedeného uživatelem, komunikační funkce však bez věkové kontroly nezpřístupní.

Roblox Kids od 5 do 8 let

Nejpřísnější pravidla platí pro účet Roblox Kids, který je určen dětem ve věku 5 až 8 let. Nabízí omezenější katalog ověřených her. Chat je v základním nastavení vypnutý a lze jej zapnout jen u dítěte, které prošlo věkovou kontrolou, u nejmladších uživatelů je navíc potřeba zásah propojeného rodičovského účtu.

Roblox Select od 9 do 15 let

Účet Roblox Select nabízí širší katalog obsahu. Chatovací možnosti se postupně rozšiřují, pokud je splněna podmínka věkové kontroly.

Roblox

Roblox od 16 let

Plnější verze platformy Roblox je určena uživatelům s věkovým ověřením od 16 let. Ten pak má širší možnosti komunikace, ale stále nedostane přístup k obsahu Restricted, který je určen až věkově ověřeným dospělým od 18 let.

Věk uvedený při založení účtu a skutečně ověřený věk však není totéž. Bez věkové kontroly může díte zvolený účet používat, ale nikoli chatovat

Jak probíhá věková kontrola?

  • Odhadem věku z obličeje (Facial Age Estimation): Roblox uvádí, že při Facial Age Estimation použije fotoaparát zařízení k odhadu věkové skupiny a obrazové materiály po zpracování maže.
  • Ověřením dokladu (ID Verification): To mohou využít všichni nad 13 let.

V evropském systému PEGI, který hodnotí vhodnost obsahu videoher podle věku, byl Roblox do září 2022 v kategorii PEGI 7 (tedy pro děti od 7 let). V současnosti nese však jako celek označení „Parental Guidance Recommended“, tedy doporučen rodičovský dohled, protože obsah tvoří uživatelé a nejde ho ohodnotit jedním číslem.

3. Co znamenají štítky Minimal, Mild a Moderate?

Starý svět Noobů vypadal sice nevině, ale to neznamená, že se ve hře nemůže objevit krev nebo násilí. Proto má každá hra v Robloxu také štítek obsahové vyspělosti, který označuje, zda je součástí násilí, krev, hrubý humor nebo strach.

Roblox

Přitom ale nejde pouze o samotný štítek. Roblox pro uživatele mladší 16 let provádí další výběr her. Z katalogů Kids a Select například automaticky vyřazuje hry založené na sociálních hangoutech, tedy volném setkávání uživatelů, hry s volným kreslením a tituly věnované citlivým tématům.

  • Minimal může občas přinášet zobrazení nerealistické krve nebo mírné množství násilí či děsivých situací. Vyřazují se např. sociální hangouty, volné kreslení a některá citlivá témata.
  • Mild obsahuje širší katalog, stále s dodatečným filtrováním obsahu pro mladší. Součástí může být pravidelnější zobrazení nerealisticé krve, děsivých situací, ale také lehce drsnější humor.
  • Moderate může zobrazovat středně intenzivní násilí a strach, lehce i realistickou krev, případně hrubší humor a nehratelný hazard.
  • Nejpřísnější kategorie Restricted je dostupná pouze věkově ověřeným uživatelům od 18 let, protože může obsahovat silné násilí, výraznější realistickou krev, silnější jazyk, alkohol, romantická témata, sociální hangouty, soukromé prostory nebo některé rozšířené interakce s umělou inteligencí.

Ani prostředí oblíbených postaviček nezaručí, že se v Robloxu dítě nepotká se zobrazením krve a násilí

4. Přehledně: Co dítě na Robloxu může podle věku?

VěkÚčetŠtítekStandardní obsahMůže obsahovatChat
5–8 letRoblox KidsMinimal, Mildomezený katalogmírné násilí
nerealistická krev
mírný strach, lehce hrubý humor		standardně vypnutý
po věkové kontrole může rodič povolit omezený chat
9–12 letRoblox SelectMinimal, Mild, Moderateširší katalog, s filtrováním obsahu pro mladšípravidelnější zobrazení nerealisticé krve, strachu
drsnější humor		povinná kontrola věku
textový chat podle nastavení Voice Chat není dostupný
13–15 letRoblox SelectMinimal, Mild, Moderateširší katalog Roblox Select, stále bez Restrictedstřední míra násilí a strachu
lehké zobrazení realistické krve
hrubší humor nehratelný hazard		Povinná kontrola věku
textový chat a v podporovaných hrách
Voice Chat
16–17 letRobloxMinimal, Mild, Moderateširší standardní katalog Robloxu, ale bez Restrictedstřední míra násilí a strachu
lehké zobrazení realistické krve
hrubší humor nehratelný hazard		Povinná kontrola věku
širší možnosti textové i hlasové komunikace
18+RobloxMinimal, Mild, Moderate, Restrictedplný katalog včetně Restricted po splnění příslušného věkového ověřenísilnější násilí, výraznější realistickou krev, silnější jazyk, romantická témata, alkohol či sociální hangoutynejširší možnosti komunikace podle nastavení a konkrétní hry

Pozor: „Může obsahovat“ neznamená, že každý titul dané kategorie všechny uvedené prvky skutečně obsahuje. Jde o nejvyšší míru obsahu, kterou daný štítek dovoluje.

IARC a PEGI se během roku 2026 mění

Roblox také oznámil přechod na mezinárodní systém IARC – International Age Rating Coalition. Díky němu mají jednotlivé hry postupně získávat hodnocení známé v příslušném regionu, v Evropě tedy PEGI a v USA ESRB. Přechod ale zatím není globálně dokončen, proto pro rodiče zůstávají důležitým vodítkem také dosavadní štítky Minimal, Mild, Moderate a Restricted a typ účtu dítěte.

4. Chat a věková kontrola: s kým si dítě může psát

Největší bezpečnostní změna roku 2026 se týká komunikace. Od ledna platí jednoduché pravidlo: kdo neprojde věkovou kontrolou, nemůže na Robloxu používat chaty. Týká se to Experience Chatu, Voice Chatu i dalších komunikačních možností.

Po ověření věku Roblox uživatele řadí do věkových skupin a snaží se omezit běžnou komunikaci na lidi ve stejné nebo podobné věkové kategorii:

  • Roblox Kids: U dětí mladších devíti let je chat standardně vypnutý.
  • Roblox Select u uživatelů 9 až 12 let: Dítě může s věkovým ověřením a rodičovským souhlasem používat některé textové komunikační funkce.
  • Roblox Select u uživatelů 13 až 15 let: Rodič může prostřednictvím rodičovské kontroly nastavovat Direct Chat a povolovat či blokovat konkrétní hry.

Chat Roblox sleduje a filtruje

Textová komunikace pro mladší uživatele prochází filtry:

  • Roblox používá také chat rephrasing, tedy automatické přeformulování některých nevhodných sdělení.
  • Odkazy na sociální sítě mohou na profilech, stránkách her, komunitách a v Creator Hubu zobrazovat a sdílet pouze věkově ověření uživatelé od 16 let. V samotném chatu Roblox odkazy na sociální sítě nepovoluje.
  • Platforma zároveň uvádí, že chat záměrně není end-to-end šifrovanou komunikací, aby jej mohla monitorovat kvůli nevhodnému obsahu a možnému zneužívání dětí.
  • Další možnost představuje kategorie Důvěryhodní přátelé neboli Trusted Friends, kdy si dítě dítě do 12 let si může vybrat člověka, kterého chce označit za důvěryhodného. Každou žádost však musí rodič schválit.

5. Jak propojit rodičovský účet?

Původní čtyřmístný rodičovský PIN byl nahrazen účtem s rodičovskými oprávněními, tedy Roblox account with parent privileges. Pokud tedy chcete nastavení dítěte skutečně spravovat, potřebujete vlastní rodičovský účet a následně jeho propojení s účtem dítěte.

Postup:

1. Založte si vlastní účet Roblox. Pokud už ho máte, můžete použít stávající.

2. Na účtu dítěte otevřete Nastavení. Na počítači jde o ikonu ozubeného kola, v mobilní aplikaci cestu přes nabídku More a následně Settings – Nastavení.

3. Otevřete Rodičovskou kontrolu. V části Parental Controls – Rodičovská kontrola zvolíte Add parent.

4. Ověřte věk rodiče. Roblox používá například ověření dokladem, kreditní kartou nebo odhad věku z obličeje.

5. Potvrďte propojení účtů.

Krok za krokem:

Na účtu dítěte otevřete Nastavení. Na počítači jde o ikonu ozubeného kola, v mobilní aplikaci cestu přes nabídku More a následně Settings – Nastavení.
Otevřete Rodičovskou kontrolu. V části Parental Controls – Rodičovská kontrola zvolíte Add parent.
Propojení rodičovského a dětského Roblox účtu probíhá pomocí emailu rodiče.
Otevřete email a založte si vlastní účet Roblox Pokud už ho máte, můžete použít stávající.
Rodič musí potvrdit, že je dospělý a Roblox používá například ověření dokladem, kreditní kartou nebo odhad věku z obličeje.
32 fotografií

Po úspěšném ověření a propojení můžete řadu rodičovských nastavení spravovat přímo ze svého účtu. Umožňuje například schválení či blokaci her, přehled přátel, případně upravení věku, když Facial Age Estimation zařadí dítě do špatné věkové skupiny. Některé změny přístupu však neuplatní uprostřed probíhající hry, ale až při dalším vstupu dítěte do hry.

Co může rodič nastavit?

Možnosti rodičovské kontroly se mění s věkem dítěte.

Do 13 let může rodič mimo jiné:

  • zobrazit přehled přátel,
  • blokovat nebo nahlásit některé kontakty,
  • schvalovat žádosti o Trusted Friends,
  • upravovat komunikační nastavení,
  • nastavovat limity času a útrat.

U dětí ve věku 13 až 15 let může rodič nadále:

  • měnit vybrané nastavení chatu,
  • provádět blokaci her,
  • schválit konkrétní hry, které by dítěti byly nedostupné (rodičovským souhlasem nelze obejít kategorii Restricted určenou dospělým),
  • spravovat část obsahových omezení.

Mezi 16 a 17 lety už rodič nemá stejné možnosti měnit nastavení jako u mladšího dítěte. Propojení účtů ale zůstává a může stále vidět například:

  • přátele,
  • údaje o času stráveném na Robloxu,
  • informace o útratách.

V 18 letech se rodičovský účet od účtu dítěte automaticky odpojí.

6. Co nastavení neohlídá? Parental control nenahradí skutečný rodičovský zájem

Tlačítko rodičovské kontroly je užitečné, není to ale digitální neprůstřelná vesta. Nemusí například vyřešit všechny nákupy prováděné prostřednictvím konzolí nebo jiných platebních systémů. Těm se budeme podrobněji věnovat v samostatném dílu o Robuxech a dětských útratách.

Všechna nastavení také platí uvnitř Robloxu. Pokud se komunikace přesune na Discord, Snapchat, WhatsApp, Instagram nebo jinou aplikaci, Roblox už takovou konverzaci nevidí ani nemůže moderovat. Právě komunikace mimo platformu patří k rizikům, o kterých by děti měly vědět ještě před tím, než začnou hrát.

A jedna věc je prakticky jistá: pravidla se budou měnit dál. Proto má smysl jednou za několik měsíců otevřít Nastavení a a podívat se, co dítě skutečně používá.

Safety Center

  • Roblox nabízí také vlastní Safety Center a průvodce pro rodiče, které jsou užitečným zdrojem pro technické nastavení.
  • Jde však o materiály samotného provozovatele platformy, nikoli o nezávislé doporučení.

Správně nastavený rodičovský účet je dobrý začátek. Ještě důležitější je, aby dítě poznalo chvíli, kdy se za barevnými avatary začíná dít něco, co do hry nepatří. Například když po něm někdo chce fotografii, telefonní číslo či přesun do jiné aplikace nebo osobní setkání. A možná ještě účinnější než kontrola všech přepínačů je jednou za čas otázka: „Co teď na Robloxu vlastně hraješ a s kým?“

Možná se přitom dozvíte mnohem víc, než že Brookhaven není město, Robux nejsou nová kryptoměna a Noob není nadávka. A dítě bude vědět, že za vámi může přijít s důvěrou bez obavy, že první reakcí bude automatický zákaz Robloxu.

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Témata: Roblox, katalog, násilí

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