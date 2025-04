Další problém s Robloxem. Lidé v něm simulují skutečné masakry ve školách

S nějakými 85 miliony uživatelů měsíčně je Roblox aktuálně nejpopulárnější hrou světa, která za sebou nechává i fenomény jako Minecraft nebo Fortnite.

Více než o hrou jde o jakousi společenskou platformou, kam mohou lidé přispívat vlastním obsahem (víc se o něm dozvíte v našem starším článku). Vzhledem k obrovské uživatelské základně však provozovatelé nemají kontrolu nad vším, co se ve hře objeví, a i když se prý snaží dělat pro ochranu svého převážně dětského publika maximum, veškerý potenciálně závadný obsah se jim jednoduše odfiltrovat nedaří.

Moderátoři Robloxu se sice snaží, seč mohou, potenciálně závadnému obsahu však zcela zabránit nejde.

Nejčastěji se o tom mluví v souvislosti s pedofily, kteří platformu zneužívají k „lovení“ svých naivních obětí (viz náš článek), objevily se však i případy neonacistické propagandy, nebo dokonce verbování Islámským státem (psali jsme tady). Americká nevládní organizace Liga proti hanobení (ADL, Anti-Defamation League) nově upozornila na malou subkomunitu hráčů, která volně dostupné editační nástroje využívá k vytváření simulací skutečných školních masakrů z nedávné historie.

Minimálně dvoučlenná skupina, říkající si Activer Shooter Studios (termín aktivní střelec se pro pachatele podobných incidentů používá i u nás, slovo ASS je pak slangovým výrazem pro zadek), už dokázala replikovat dobře známé tragédie ve městech Columbine, Uvalde a Parkland, nic nenasvědčuje tomu, že by mělo zůstat jen u nich. Hráč se vždy ujme role samotného pachatele a formou klasické střílečky musí v krátkém časovém limitu postřílet co nejvíce obětí.

„Mapy vytvořené společností A.S.S. nejsou pouhými herními mapami – jsou znepokojivě grafické a detailní, navržené tak, aby s co největší přesností a krvelačností napodobovaly masové střelby, na nichž jsou založeny,“ povšimli si lidé z ADL.

Tyto hry nejde vyhrát, buď hlavní postava spáchá sebevraždu, nebo zemře v přestřelce s policií.

Školáci se schovávají pod lavicemi a je možné je zmrzačit nebo dekapitovat, což rozhodně není v Robloxu běžná funkcionalita, autoři si docela vyhráli i s animacemi používaných zbraní.

Provozovatelé hry se proti podobnému jednání samozřejmě snaží aktivně bránit a na oficiálních serverech už se s podobnou tvorbou nesetkáme. Stále je však k dispozici na placených privátních serverech, kam získají přístup jen zvaní. A i kdyby je snad někdo „zevnitř“ skupiny napráskal, založit si další privátní server je otázkou okamžiku. Komunita se navíc sdružuje i kolem jiných sociálních sítích, jako je Discord, YouTube nebo TikTok, které svůj obsah kontrolují ještě daleko méně.

Z Robloxu podobný obsah rychle mizí, ze sociálních sítí jako TikTok, Discord nebo YouTube ovšem daleko pomaleji. A pak se tam zase rychle vrací.

A proč by nás mělo trápit pár set podivínů, kteří si ve virtuálním světě hrají na zloduchy? Inu kromě toho, že je to extrémně neuctivé k obětem a jejich pozůstalým, jde především o transformaci těchto hrůzných činů do formy odpočinkové zábavy. Ano, videohry jsou z propagace násilí obviňovány už od samých počátků a tituly jako Manhunt, Hatred, Postal nebo Carmageddon jsou vizuálně daleko pokročilejší než hranatý Roblox. Jenže ty jsou jednak pouze pro dospělé a jednak násilí používají v nějakém kontextu, ať už jde o nadsázku nebo třeba snahu vyděsit.

To, co ve své tvorbě nabízejí ASS, nemá žádnou přidanou hodnotu a pro některé vyšinuté jedince může být i jedním z kroků vlastní radikalizace. Ostatně je dobře známé, že mnozí ze skutečných pachatelů hledali inspiraci i ve skutečných případech.

V neposlední řadě by si pak mnozí rodiče měli uvědomit, že jakkoliv může být Roblox podnětnou platformou, je potřeba se zajímat o to, co děti ve hře dělají, pečlivě jim vysvětlovat možná nebezpečí a jasně nastavit pravidla. Svítící obrazovka sice může v mnoha ohledech pomoci, sama však děti nevychová.