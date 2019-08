Revoluční rok 1989 ve hrách. Zavzpomínejte s námi na největší hity

Ačkoliv už v roce 1989 běžně vycházely hry pro legendární MS-DOS, některé z nejzásadnějších titulů si svou premiéru odbyly ještě na počítačích, které DOS nepodporovaly. Předchůdce prvních Windowsů byl v osmdesátých letech licencován firmě IBM, která MS-DOS využívala pro svá zařízení označovaná jako IBM PC.

Zatímco počítače od IBM byly v roce 1989 už jednoznačně na ústupu, budoucnost patřila tzv. PC klonům, tedy konkurenčním přístrojům, které byly s IBM PC kompatibilní. Jimi využívaný procesor Intel 80386 začal být v roce 1989 poprvé nahrazován modernější 80486. ,,Čtyřiosmšestky“ byly na světě. Počítače s odlišnou architekturou jako Commodore 64, Atari, Amiga, Apple II a ZX Spectrum tehdy už evidentně tahaly za kratší konec.

Commodore Amiga 500 Apple IIc Plus Commodore 64

Debuty mimo DOS – Prince of Persia, SimCity, Populous



MS-DOS a PC se sice těšily velké popularitě, ty nejzásadnější počítačové hry tehdejší doby však vyšly nejprve u konkurence. Prince of Persia od Jordana Mechnera debutoval na počítači Apple II a jeho DOSovská verze vyšla až o rok později.

Hra zaujala hned na první pohled nezvykle plynulými animacemi, jichž bylo docíleno filmovou technikou známou jako rotoskopie, kdy autor do počítače postupně přenáší jednotlivé rámečky filmového pásu zachycujícího siluetu animované postavy. Sledovaným objektem byl v případě perského prince Mechnerův bratr. Při pohledu na dnešní debaty o přiměřené herní době je úsměvný fakt, že vaším úkolem bylo dohrát hru během jediné hodiny. Málokdo ví, že už Mechnerův debut Karateka z roku 1984 používal totožný typ animační techniky.

Karateka (1984) Prince of Persia

Druhou zásadní premiérou pro herní průmysl bylo vydání urbanistické budovatelské strategie SimCity od designéra Willa Wrighta. Původní vydání pro Amigu následovaly ještě v roce 1989 další verze, mezi nimiž nechyběl ani port pro MS-DOS. První funkční prototyp hry vznikl přitom již v roce 1985 pro Commodore 64.

Wrighta tehdy inspirovala práce na helikoptérové střílečce Raid on Bungeling Bay, kde ho více než samotné hraní hry bavilo designování map. Ve snaze dostat hru na pulty obchodů oslovil Wright řadu vydavatelství, setkával se však s nepochopením. SimCity bylo totiž specifické tím, že v něm nešlo vyhrát ani prohrát. Zástupci jednotlivých vydavatelství se obávali, že hráči nebudou mít o podobný koncept zájem.

SimCity (1989)

Trvalo čtyři roky, než Wright konečně dokázal svoji vizi protlačit jako jeden ze zakladatelů vydavatelství Maxis. Dnes už moc dobře víme, jak se talentovanému vývojáři risk vyplatil. Mimochodem, o jedenáct let později si Wright podobným martyriem prošel podruhé. Za geniální The Sims se mu vysmívali dokonce i v jeho domovské firmě. Jenže tehdy už Maxis spadal pod EA, která riskantní projekt podpořila. Výsledkem byl další Wrightův „já vám to říkal“ moment, a především fenomenální úspěch, který vydavateli dodnes generuje tučné zisky.



Jordan Mechner Will Wright Peter Molyneux

Třetí velkou premiérou spadající do roku 1989 byla božská strategie The Populous od legendárního studia Bullfrog Petera Molyneauxe. I v tomto případě vyšla její první verze pro Amigu, MS-DOS a další platformy však následovaly brzy poté. V Populous se hráč stával bohem a pomocí přírodních úkazů, katastrof a změn terénu získával na svou stranu příslušníky cizí víry.

Nebylo náhodou, že titul připomínal deskovou hru. Molyneauxův tým tehdy svůj koncept předváděl jednotlivým vydavatelstvím na stavebnici od Lega používanou obdobným způsobem. Nápad opět zaujal Electronic Arts, která pomohla riskantní podnik financovat.



Populous Populous

Není divu, že po obrovském úspěchu hry a čtyřech milionech prodaných kopií navázal vydavatel s Bullfrogem těsnou spolupráci a později pomohl vzniknout titulům jako Theme Park a Magic Carpet.

Spolupráce fungovala i po definitivním odkoupení. Vznikaly hry jako Theme Hospital, Populous: The Beginning anebo Dungeon Keeper 2. Sám Molyneaux v roce 1998 ze studia odešel a založil Lionhead Studios, kde stvořil duchovního nástupce svého božského projektu s názvem Black & White. Pro Bullforg už tehdy nastaly smutné časy a v roce 2001 se v EA nakonec rozhodli oblíbené studio rozpustit.



Compaq Deskpro 386/20e (zástupce tzv. PC klonů) První 486 (Apricot VX FT Server) na obálce časopisu Byte ze září 1989

DOSovské klasiky – Indiana Jones, Budokan, Pipe Mania a další



Kromě zmíněné trojice her toho v roce 1989 vyšlo na počítačích spoustu a samotný MS-DOS nedostatkem titulů rozhodně netrpěl. Tím nejzásadnějším projektem byla bezesporu adventura The Indiana Jones and the Last Crusade: The Adventure Game, která patří do zlatého fondu žánru. Hra běžela na SCUMM enginu, podobně jako o dva roky starší klasika Maniac Mansion.

The Last Crusade byla přelomová tím, že hráčům dovolovala dohrát hru více možnými způsoby. Možná si vzpomenete také na o něco pozdější plošinovku s názvem Indiana Jones and the Last Crusade: The Action Game, která však podobný úspěch nezaznamenala. Dodejme, že populární adventura se dočkala perfektního pokračování s názvem Indiana Jones and the Fate of Atlantis o tři roky později, jehož vynikající příběh strčí filmovou čtyřku pohodlně do kapsy.

Indiana Jones and the Last Crusade: The Adventure Game

Pamětníci DOSových her mají spoustu důvodů, proč na rok 1989 vzpomínat v dobrém. Mnohým se vybaví výborný letecký simulátor F-15 Strike Eagle 2 od Micro-Prose nebo Grand Prix: The Cycles, což byla motorkářská verze populárních formulí Grand Prix Circuit od firmy Accolade. Hráči si v nich mohli zajet i brněnský okruh.

Jiní s láskou vzpomínají na openworldové závody v corvettách s názvem Vette! Mnozí si svého prvního virtuálního chodce „omylem“ přejeli právě v ulicích San Francisca, tedy dlouho předtím, než tuto aktivitu zpopularizoval Carmageddon a GTA.

Kriminální městské akce měly svého předchůdce ve hře Chicago 90 od francouzského studia Microïds, v níž si hráči mohli vybrat, zda se postaví na stranu zákona a pokusí se pomocí policejních vozů dopadnout prchajícího mafiána, anebo v roli zločince z města naopak uprchnou.



Chicago 90 F-15 Strike Eagle II

Do srdcí mnohých hráčů se nesmazatelně zapsal i Budokan: The Martial Spirit, jehož celý název dost možná slyšíte poprvé. Snad vás zaskočí i fakt, že i tuto hru vydala dnes tolik nepopulární vydavatelství Electronic Arts. Od ostatních bojovek se Budokan odlišoval mnohem pomalejším tempem.

Místo komb a útoků na dálku kladla hra naopak důraz na různé postoje dovolující specifické typy útoků na blízko. Mezi zastoupené bojové styly patřilo karate a bojování s nunchaky, tyčí a mečem. Hra vyšla v mezidobí prvních dvou Street Fighterů, tedy ještě předtím, než bojovky zažily svůj největší boom mimo herní automaty.



Budokan Pipe Mania

Milovníci puzzle her jistě vzpomenou i na klasiku Pipe Mania. Její dědictví, tedy princip spojování různých kusů trubek za účelem plynulého toku kapaliny přetrvává dodnes ve hrách jako Bioshock a Warframe, kde podobná minihra simuluje hackování.

Mezi výraznější DOSové hry tehdejší éry patří i zástupce populárních adventur od Sierry Space Quest III: The Pirates of Pestulon a lechtivá Leisure Suit Larry III: Passionate Patti in Pursuit of the Pulsating Pectorals.

Na své si přišli fanoušci automobilových závodů. Zmínku si určitě zaslouží tehdejší pokračování prvního závodění Test Drive s názvem The Duel: Test Drive 2 a okruhové závody Indianapolis 500. Populární značka Lotus přišla až o rok později, v roce 1989 však měla svého předchůdce v podobně laděných závodech Crazy Cars 2 z dílny francouzských Titus Interactive (tvůrci pozdějšího Prehistoriku).

Do stejného roku spadá i americké vydání ponorkového simulátoru 688 Attack Submarine, jehož evropská verze následovala rok poté.



Svůj rozkvět zažíval žánr skrolovacích mlátiček (beat’em up). Ty nejlepší pocházely z Japonska. V roce 1989 tak dorazila na monitory počítačů klasika Double Dragon 2: The Revenge. Jako mnoho podobných her i tato debutovala na herních automatech.

V Japonsku a Americe poprvé vyšly Teenage Mutant Ninja Turtles od studia Konami. Jednou jako klasická plošinovka, podruhé jako skrolovací mlátička. DOS a další platformy následovaly až v následujících dvou letech. Plošinovkový titul byl zajímavý i z toho důvodu, že verze pro PC a Amigu nešla „poctivě“ dohrát. Jednotlivé plošinky byly na jednom místě tak daleko od sebe, že jejich zdolání vyžadovalo cheaty.

Zmínit musíme i legendární Golden Axe, která v roce 1989 debutovala na konzoli Sega Genesis (v Evropě se prodávající jako Sega Mega Drive). Legendární mlátička, kde hráč rubal nepřátele, jezdil na ještěro-dracích a nakopával otravné trpaslíky, vyšla na DOSu o rok později.



Golden Axe Teenage Mutant Ninja Turtles

Bizarnosti, licence a DOSovská erotika



Kromě zmíněných více či méně kvalitních klasik byl rok 1989 bohatý i na bizarnosti a faily všeho druhu, které se šířily především prostřednictvím tehdy už dominantních 3,5'’ disket. Nepřekvapivě se většinou jednalo o licencované tituly. Fanoušky komiksů zaujme, že v jeden rok vyšly hry jako Batman: The Movie, Spider-Man and Captain America in: Dr. Doom Revenge a Superman: The Man of Steel. První z nich byla ještě celkem chytlavá, ostatní dvě o poznání méně. Z her na motivy licence stojí za zmínku i úmorně nudná žraločí hra Jaws nebo střílečka Die Hard, kde hráč v kůži Bruce Willise bojoval s teroristy na chodbách Nakatomi Plaza.

V nabídce tehdy nechyběla ani erotická adventura Emanuelle, titul s všeříkajícím názvem Planet of Lust a randící textová hra Girlfriend, jež byla předchůdkyní českého Playboye. Ve stejný rok dále vyšla akční hra Moonwalker: The Computer Game s Michaelem Jacksonem, který v příběhu hry musel porazit šílené fanoušky, získat zpět svůj kostým a zachránit děti ze spárů postavy se zlověstným jménem Mr. Big.

The Amazing Spider-Man and Captain America in Doctor Doom’s Revenge! Emanuelle Moonwalker: The Computer Game

Samostatnou kapitolou bylo ozvučení tehdejších her PC Speakerem. Odolnost vašich ušních bubínků můžete otestovat například poslechem úděsností jako Harley Davidson: Road to Sturgis (zde) nebo Fighter Bomber (zde). Byli jste varováni. Jako vtipná kuriozita s odstupem pobaví třeba i pekelná plošinovka Satan, svérázná mlátička Street Fighting Man anebo strategie Nuclear War, v níž nechyběly postavy jako Infidel Castro, Mao the Pun, Ronnie Raygun, indický vůdce Ghanji a mnozí další.



Tímto výčet her z roku 1989 zdaleka nekončí a záplavu tehdejších DOSových titulů si můžete prohlédnout na YouTubu třeba zde, anebo dokonce vyzkoušet na této stránce.

Sega Mega Drive (Genesis)

Jak to bylo na konzolích

Už v roce 1989 samozřejmě dávno existovaly herní konzole, pohled na tehdejší trh je ale poměrně komplikovaný. Předně, u nás stále šlo o velmi okrajovou záležitost. Navíc praxe byla taková, že hry nevycházely najednou po celém světě, ale ty nejlepší zpravidla debutovaly v Japonsku, a teprve po několika měsících byly připraveny pro americký trh. Evropa následovala teprve po jednom až dvou letech.

Produkce pro stařičké Atari 2600 v té době už končila, byť na něj v roce 1989 vyšel mimo jiné pokus o sci-fi klon Zeldy s názvem Secret Quest. Bohatou základnu fanoušků měl tehdy již pomalu dosluhující 8bitový systém NES od Nintenda, kterému v roce 1989 vyrostl 16bitový konkurent v podobě Segy Genesis. Dodejme, že v Evropě konzole vyšla o rok později jako Sega Mega Drive a letos se chystá její reedice s čtyřiceti hrami.

NES (1985) Game Boy

Opravdovou revoluci znamenalo tehdejší vydání legendárního nintendovského handheldu Game Boy v Japonsku a Americe, který se stal prodejním hitem a symbolem doby. Společně s jeho barevnou verzí se ho prodalo přes 118 milonů kusů a dodnes platí za třetí nejprodávanější konzoli všech dob. Lepší výsledky mělo už jen Nintendo DS a Playstation 2.

Bizarním momentem bylo vydání rukavice PowerGlove, která již v této době (ne)dokázala zachytit a převést do hry pohyby hráče. Periferie nefungovala dobře a její možnosti využívaly naplno pouze dvě hry určené pro NES. Navzdory výrazné marketingové kampani se zařízení nikdy nepodívalo mimo americký trh, dnes však patří k nejcennějším sběratelským úlovkům (a studnici vtipů) v herní kultuře.

VIDEO: Reklama na Power Glove Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Evropě byl rok 1989 na zásadní konzolové tituly relativně chudý. Na druhou stranu na starý kontinent konečně dorazil první Mega Man, plošinovka Super Mario Bros. 2 a vůbec první Metal Gear od vývojářského zelenáče Hidea Kojimy.

Oproti tomu v Japonsku (a v některých případech i v Americe) tehdy vycházely tituly, které se řadí do zlatého fondu videoherní historie. Mezi ryzí klenoty éry NES se tak mohly zařadit novinky jako Mega Man 2 a Ghoul’s n’Ghosts od studia Capcom, zatímco konkurenční Konami bodovalo s majstrštyky jako Castlevania III: Dracula’s Curse a Duck Tales. Ve výčtu tehdejších pecek nesmí chybět ani první Ninja Gaiden od studia Tecmo.

Na dosluhující japonský herní počítač Famicom dále vyšla první hra ze série Mother, jíž většina fanoušků zná díky brilantnímu RPG Earthbound pro SNES.



The Revenge of Shinobi Metal Gear Mega Man 2

Game Boy debutoval s vynikající skákačkou Super Mario Land, zatímco Sega pro svou novou konzoli Genesis/Mega Drive přichystala špičkové RPG Phantasy Star 2, již zmíněnou legendární mlátičku Golden Axe i parádní plošinovku Revenge of the Shinobi. Firma prožívala nejnadějnější období své historie, které však o rok později utlumil nástup 16bitového systému SNES od Nintenda, jenž převzal iniciativu na konzolovém trhu.