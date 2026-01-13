Povolené násilí v zábavné formě. U těchto klasických mlátiček jsme se opravdu vyřádili

Premium

Fotogalerie 36

Double Dragon | foto: Technos Japan

Jan Lysý
Náplň těchto videoher sice nebyla obvykle zlomová a komplexní, ale to jim na zábavnosti rozhodně neubralo. Právě naopak. A proto na některé mlátičky nedáme dopustit.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Nebudeme tvrdit, že zástupci žánru beat ’em up jsou obvykle něčím, co má extrémně komplikované herní mechanismy a nabízí neuvěřitelnou hloubku. Ale někdy má člověk prostě chuť se vyřádit, vyventilovat nahromaděnou agresivitu a nechat projevit svou barbarskou stránku, kterou máme všichni, jen ji lépe či hůře skrýváme.

Následující mlátičky nám to dovolily, a to skvělým způsobem. Proto na ně i dlouhé roky poté, co jsme je poprvé vyzkoušeli, s láskou vzpomínáme. Ne každý ze zmíněných kousků je špičkou ve svém žánru, ale nás prostě a jednoduše výtečně pobavily a budeme se za ně rvát do (digitální) krve.

Dokonce se uvažovalo o tom, že bude možné hrát ve třech lidech. Jenže z toho sešlo, protože by to hardware v dané době neudýchal.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Několik let starý sci-fi hit najednou prodal milion kopií za dva týdny

Detroit: Become Human

Několik let staré sci-fi dobrodružství Detroit: Become Human, jehož děj hráči sami ovlivňují (viz video), se na přelomu roku nečekaně vyhouplo mezi nejprodávanější hry na Steamu.

Zvolili jste Hru roku 2025, vítěz nedal konkurentům nejmenší šanci

Hra roku 2025

Je dobojováno. Ve čtenářské anketě Hra roku 2025 bez zaváhání zvítězila česká hra Kingdom Come: Deliverance 2. Zajímavý tak nakonec byl až souboj o další příčky.

Letos vyjde Polda 8. Koukněte na nové obrázky, jeden je hodně nostalgický

Polda 8

Letos v březnu tomu budou dva roky, co tvůrci oblíbených českých her Polda vybrali za pouhý den v rámci komunitního financování přes milion korun na vznik nového dílu. Nyní poodhalili pár nových...

Nové GTA i James Bond. Vybíráme nejočekávanější akční hry roku 2026

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Fanoušci akčních her si letos užijí velkou porci zábavy. Vedle toho, že dorazí snad nejočekávanější akční hra všech dob, je tu také celá řada dalších novinek, včetně remaku staré pecky s Larou Croft,...

Nesprchuji se, překvapila krásná hvězda Twitche své fanoušky

Emiru

Populární streamerka Emiru, kterou na Twitchi sledují téměř dva miliony diváků, rozpoutala na herní scéně širokou debatu o hygienických návycích. Přiznala, že se myje pouze v napuštěné vaně, nikdy...

Ublížil Kingdom Come 2 gay románek? Tvůrce hry odpověděl

Kingdom Come: Deliverance 2

Možnost zažít gay románek v Kingdom Come 2 pobouřila jen pár věčně nespokojených „bojovníků za klávesnicí“, myslí si výkonný producent hry Martin Klíma. Na popularitu hry údajně kauza neměla žádný...

13. ledna 2026 1

Povolené násilí v zábavné formě. U těchto klasických mlátiček jsme se opravdu vyřádili

Premium
Double Dragon

Náplň těchto videoher sice nebyla obvykle zlomová a komplexní, ale to jim na zábavnosti rozhodně neubralo. Právě naopak. A proto na některé mlátičky nedáme dopustit.

13. ledna 2026 0

Forza Horizon 5 na PlayStationu 5 válí, prodeje překonaly další milník

Forza Horizon 5

Ačkoliv festivalové závody Forza Horizon 5 vyšly na PlayStation 5 až čtyři roky po vydání na PC a xboxech, prodávají se jako rohlíky.

12. ledna 2026  10:39 0

Velká nostalgie, skvělé hry. Hurt Me Plenty mapuje zlatou éru stříleček

95 %
Hurt Me Plenty – Ultimátní průvodce střílečkami 2003–2010

Knížka Hurt Me Plenty – Ultimátní průvodce střílečkami 2003–2010 mapuje další silné období tohoto žánru. Je vizuálně atraktivní, zároveň ovšem přináší řadu zajímavých doplňujících informací a také...

Kniha
12. ledna 2026 0

Hrozí další odložení GTA 6? Podle insidera ještě není hotové

Grand Theft Auto 6

Městská akce Grand Theft Auto 6 je nejočekávanější hra letošního roku. Podle známého insidera ovšem není stále hotová po obsahové stránce a je možné, že by mohla být znovu odložena.

11. ledna 2026 4

Nesprchuji se, překvapila krásná hvězda Twitche své fanoušky

Emiru

Populární streamerka Emiru, kterou na Twitchi sledují téměř dva miliony diváků, rozpoutala na herní scéně širokou debatu o hygienických návycích. Přiznala, že se myje pouze v napuštěné vaně, nikdy...

11. ledna 2026 34

Mario Tennis Fever láká na nejvíc postav v historii série

Mario Tennis Fever

Mario Tennis Fever je aktuálně jedním z nejočekávanějších titulů Nintenda na Switch 2. Nový trailer ukázal všechny hratelné postavy a představil funkci figurek amiibo.

10. ledna 2026 0

Streamer vydělal miliony, přesto žebrá u fanoušků, aby mu přispěli na nájem

Streamer Nick Fosco aka Lacy

Populární streamer Nick Fosco alias Lacy ve svých třiadvaceti letech zažil nepříjemný střet s realitou. Poté, co dva roky žil v ústředí profesionální e-sportového týmu Faze, musí opět začít platit...

10. ledna 2026 17

Postavičky ze South Parku následují Simpsonovi, vpadly do herního hitu

South Park X Fortnite – Born in Chaos

Poté, co multiplayerová střílečka Fortnite hostila na měsíc rodinu Simpsonových, je nyní na řadě o něco peprnější spojení s postavami ze seriálu South Park. Zvládne i partička dětí s prořízlou pusou...

9. ledna 2026 1

Několik let starý sci-fi hit najednou prodal milion kopií za dva týdny

Detroit: Become Human

Několik let staré sci-fi dobrodružství Detroit: Become Human, jehož děj hráči sami ovlivňují (viz video), se na přelomu roku nečekaně vyhouplo mezi nejprodávanější hry na Steamu.

9. ledna 2026 13

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Zvolili jste Hru roku 2025, vítěz nedal konkurentům nejmenší šanci

Hra roku 2025

Je dobojováno. Ve čtenářské anketě Hra roku 2025 bez zaváhání zvítězila česká hra Kingdom Come: Deliverance 2. Zajímavý tak nakonec byl až souboj o další příčky.

8. ledna 2026 19

Rozběhne váš počítač bondovku 007 First Light? Zkontrolujte nároky

007 First Light

Nové špionážní dobrodružství 007 First Light, které představí mladého Jamese Bonda, patří mezi nejočekávanější letošní akce. Pokud ho plánujete hrát na PC, níže si můžete ověřit nároky.

7. ledna 2026  13:42 1

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.