náhledy
Jaké by to bylo zahrát si staré herní pecky v dnešní grafice? Lidé vytvářejí pomocí AI různé reimaginace - některé vypadají dobře, z jiných se zcela vytratil umělecký záměr a není to zkrátka ono. Ostatně posuďte sami.
Autor: HotHead GM
Wolfenstein 3D je pecka z roku 1992, která se dočkala řady pokračování. Fungovala by dnes původní hra, tedy pohyb v bludišti plném nepřátel, v moderní grafice? Možná ano.
Autor: BW
I tak bychom ale dali předost dalšímu dílu od Machine Games, vždyť Wolfenstein II: The New Colossus (na obrázku) příští rok oslaví deset let od vydání.
Autor: MachineGames
Krush Kill ’N Destroy je dnes již zapomenutá strategie odehrávající se v reálném čase, která v devadesátých letech zdárně sekundovala slavnější značce C&C.
Autor: HotHead GM
Mlátička TMNT IV: Turtles in Time z roku 1992 je jednoznačně nejoblíbenější ze starých Želv Ninja.
Autor: Konami
Retro moderní díl Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge z roku 2022 to zkrátka trefil lépe. Zachoval nostalgický vzhled, který evokuje pocit, že je to stejné „tak jako kdysi“, ve skutečnost je však hezčí a propracovanější.
Autor: Bonusweb.cz
Ishar: Legend of the Fortress je legendární krokovací dungeon z roku 1992.
Autor: X
I zde je zřejmé, že by to chtělo víc než jen generické AI přežehlení do současné grafiky.
Autor: Bonusweb.cz
Battle Realms z roku 2001 je real-time strategie, která se inspiruje asijskou mytologií a filmy s tematikou bojových umění.
Autor: hotheadgm
V roce 2019 každopádně vyšel remaster nazvaný Battle Realms: Zen Edition.
Autor: Ed Del Castillo
Po remaku soulsovky Bloodborn volají fanoušci už léta. Proč dosud nevyšla PS5 verze, se nedávno podivoval i bývalý šéf PlayStatiou Shuhei Yoshida.
Autor: FusionVerse Production
Bloodorne vyšel před více než deseti lety na PlayStation 4. „Pokud máte občas pocit, že hry pouze zkonzumujete a zase odložíte bez nějakého trvalejšího zážitku, s Bloodborne je to přesně naopak. Hra zkonzumuje vás. Její svět vás naprosto pohltí, sežvýká a až vás konečně vyplivne, budete mít herních zážitků nepočítaně,“ napsali jsme tehdy v recenzi.
Autor: Bonusweb.cz
F-Zero ze SNESu vs AI koncept. Do této hry trochu umělá, chladná a neosobní AI grafika docela sedí.
Autor: HotHead GM
F-Zero se sice moderního pokračování nedočkal, loni však vyšel na Switch 2 duchovní nástupce nazvaný Fast Fusion, kterého seženete za necelé čtyři stovky.
Autor: Nintendo
Castlevania: Symphony of the Night - není to vyloženě špatné, ale krásu originálu se AI vystihnout nepodařilo.
Autor: Hotheadgm
Castlevania: Symphony of the Night je nový díl připravovaný na říjen, který sází na ručně kreslenou grafiku a pestřejší barevnou paletu.
Autor: Konami
Původní Donkey Kong Country se moderní verze nedočkal, loni však na Switch vyšel Donkey Kong Country Returns HD. Bezplatná aktualizace pro Switch 2 pak navýšila rozlišení a zkrátila nahrávací časy.
Autor: Ondřej Zach
V roce 2021 ovšem vyšel 2D Metroid Dread, který vypadá přesně tak, jak si moderní 2D díl představujeme.
Autor: Ondřej Zach
Warcraft II: Tides of Darkness je hra z roku 1995.
Autor: GoG.com
V tomto případě Blizzard zklamal, dva roky starý Warcraft 2 Remastered působí levně a ztratil původní šarm. Tady bychom dali přednost AI verzi.
Autor: Blizzard
Oceňovaný seriál Breaking Bad (Perníkový táta) se sice dočkal mobilní hry, ta už je však léta vypnutá. Na tomto obrázku je vizualizace neexistující 2D adventury, která sice nevypadá špatně, ale prodejní hit by to dnes zcela jistě také nebyl.
Autor: Reddit
Breaking Bad jako 2D retro hra
Autor: Reddit