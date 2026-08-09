Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jak by mohly vypadat legendární herní pecky v dnešní grafice? Pokochejte se

Ondřej Zach
Wolfenstein 3D vizualizace Wolfenstein 3D Wolfenstein II: The New Colossus (PC) KKND KKND vizualizace TMNT IV: Turtles in Time TMNT IV: Turtles in Time Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge Goomba ze Super Mario Ishar: Legend of the Fortress Ishar: Legend of the Fortress reimaginace Ishar Revisited
Jaké by to bylo zahrát si staré herní pecky v dnešní grafice? Lidé vytvářejí pomocí AI různé reimaginace - některé vypadají dobře, z jiných se zcela vytratil umělecký záměr a není to zkrátka ono. Ostatně posuďte sami.

TMNT: Shredder’s Revenge je jedna z nejlepších retro moderních akcí posledních let

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Eurobankovky obsadili hrdinové z Kingdom Come. Prohlédněte si parádní návrhy

Herni eurobankovky (Kingdom Come)

Návrhů nových eurobankovek si všimla i některá herní studia a přispěchala s vlastními nápady. Samozřejmě nejde o oficiální zapojení do hlasování, ale jen takové pobavení hráčů. Obzvlášť fanoušci...

Co frčí v Česku? Za tyto hry na Steamu utrácíme nejvíc

Mistfall Hunter

Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i několik skokanů díky probíhajícím slevám a pár novinek. Jisté však je, že s těmito hrami...

Čtyři vynikající hry zdarma ke stažení. Lákadlem je i akce Ghost Recon

Ghost Recon Future Soldier

Ubisoft rozdává starší díl z taktické série Ghost Recon, potěší ovšem i akční RPG Moonlighter na Steamu. S dvojicí her nezahálí ani Epic Store. V jedné hraje prim příběh, nádherná grafika a hráčské...

KVÍZ: Tyto hry nás naučily číst. Poznáte nejslavnější adaptace knih?

Kvíz - hry podle knih

Hry a knihy k sobě neodmyslitelně patří už od samotných začátků interaktivní zábavy. Vymyslet fungující a originální svět je velmi náročné, a tak není divu, že si je tvůrci raději za úplatu půjčují...

Felicie, tatrovky i „vejtřasky“. Jaká česká auta se objevila ve hrách?

Workers & Resources: Soviet Republic

Na tuzemských silnicích je potkáváme dnes a denně, v digitálních světech počítačových her jsou ovšem česká auta spíše vzácností. Zapátrali jsme hluboko v paměti a dali dohromady pár titulů, kde si...

Jak by mohly vypadat legendární herní pecky v dnešní grafice? Pokochejte se

Wolfenstein 3D vizualizace

Jaké by to bylo zahrát si staré herní pecky v dnešní grafice? Lidé vytvářejí pomocí AI různé reimaginace - některé vypadají dobře, z jiných se zcela vytratil umělecký záměr a není to zkrátka ono....

9. srpna 2026 5

Quake slaví třicet let novým rozšířením zdarma. A je to naprostá pecka

Quake: Dawn of the Machine

Majitelé remasterované verze ikonické akce Quake se mohou pustit do bezplatného rozšíření Dawn of the Machine s hodinami nového obsahu.

8. srpna 2026 0

Klišé, nebo děsivá věštba? Připomínáme hry, ve kterých Rusko rozpoutalo válku

Red Alert 3

Vedle krvelačných mimozemšťanů, pekelných démonů, teroristů a nacistů jsou Rusové patrně těmi nejčastějšími nepřáteli v počítačových hrách. Pojďte si s námi připomenout několik legendárních titulů,...

8. srpna 2026 8

Čtyři vynikající hry zdarma ke stažení. Lákadlem je i akce Ghost Recon

Ghost Recon Future Soldier

Ubisoft rozdává starší díl z taktické série Ghost Recon, potěší ovšem i akční RPG Moonlighter na Steamu. S dvojicí her nezahálí ani Epic Store. V jedné hraje prim příběh, nádherná grafika a hráčské...

7. srpna 2026,  aktualizováno  9:51 4

GTA 6 se brzy pochlubí novou ukázkou. Netflix ji odvysílá jako první

Grand Theft Auto 6

Nášup informací o dlouho očekávané hře Grand Theft Auto VI uvidíme už 27. srpna. Neobvyklé je ovšem to, že s šestihodinovým předstihem uvidí ukázku předplatitelé streamingové služby Netflix.

6. srpna 2026  16:15 9

Muž cti se propojí s první Mafií. Ukáže mladého Dona Salieriho

Mafia: Domovina - Muž cti

Don Salieri je zpět. Mladý Ennio Salieri byl právě propuštěn z vězení a chce si vzít zpět vše, co mu patří.

6. srpna 2026  10:25 3

Stačil jediný český fanoušek. Autor mu poděkoval českým překladem

Ball Boy Simulator

Herní svět zaujal příběh japonského hororu Ball Boy Simulator, jehož autor si dal záležet, aby hra měla i český překlad. Všiml si totiž, že na Steamu má jednoho fanouška z Česka.

6. srpna 2026 2

Bude Dave Bautista novým Kratem? Seriál God of War přeobsazuje hlavní roli

God of War Ragnarök

Slavná herní série akčních her God of War se dočká seriálové adaptace. Kvůli zranění se však hledá nový herec pro hlavní roli.

5. srpna 2026 4

Co frčí v Česku? Za tyto hry na Steamu utrácíme nejvíc

Mistfall Hunter

Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i několik skokanů díky probíhajícím slevám a pár novinek. Jisté však je, že s těmito hrami...

5. srpna 2026 6

Microsoft výrazně zdražil své konzole Xbox, v Česku jsou těžko k sehnání

Xbox Series S a Xbox Series X

Nedostatek zásob klíčových komponent vede výrobce, jejichž produkty využívají rychlé paměti a úložiště, ke skokovému zdražování. Ceny aktuálně vzrostly u konzolí Xbox Series X a S.

4. srpna 2026 14

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Eurobankovky obsadili hrdinové z Kingdom Come. Prohlédněte si parádní návrhy

Herni eurobankovky (Kingdom Come)

Návrhů nových eurobankovek si všimla i některá herní studia a přispěchala s vlastními nápady. Samozřejmě nejde o oficiální zapojení do hlasování, ale jen takové pobavení hráčů. Obzvlášť fanoušci...

4. srpna 2026 16

Spin-off Far Cry po letech vývoje skončil v koši. Ubisoft už chystá náhradu

Far Cry 6

Letos v říjnu tomu bude pět let od doby, co vyšel prozatím poslední díl ze série stříleček Far Cry. Jak to vypadá s novým dílem?

3. srpna 2026  11:26 6

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.