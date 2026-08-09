TMNT: Shredder’s Revenge je jedna z nejlepších retro moderních akcí posledních let
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TMNT: Shredder’s Revenge je jedna z nejlepších retro moderních akcí posledních let
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Návrhů nových eurobankovek si všimla i některá herní studia a přispěchala s vlastními nápady. Samozřejmě nejde o oficiální zapojení do hlasování, ale jen takové pobavení hráčů. Obzvlášť fanoušci...
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Vedle krvelačných mimozemšťanů, pekelných démonů, teroristů a nacistů jsou Rusové patrně těmi nejčastějšími nepřáteli v počítačových hrách. Pojďte si s námi připomenout několik legendárních titulů,...
Ubisoft rozdává starší díl z taktické série Ghost Recon, potěší ovšem i akční RPG Moonlighter na Steamu. S dvojicí her nezahálí ani Epic Store. V jedné hraje prim příběh, nádherná grafika a hráčské...
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Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i několik skokanů díky probíhajícím slevám a pár novinek. Jisté však je, že s těmito hrami...
Nedostatek zásob klíčových komponent vede výrobce, jejichž produkty využívají rychlé paměti a úložiště, ke skokovému zdražování. Ceny aktuálně vzrostly u konzolí Xbox Series X a S.
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Návrhů nových eurobankovek si všimla i některá herní studia a přispěchala s vlastními nápady. Samozřejmě nejde o oficiální zapojení do hlasování, ale jen takové pobavení hráčů. Obzvlášť fanoušci...
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