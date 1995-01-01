Pojďte se s námi vypravit do herní minulosti a zavzpomínat si na tituly, které byly ve své době oblíbené, ale nakonec se na ně trochu nebo úplně zapomnělo. A opět se podíváme, jak to pokračovalo a zda dnes mají nějaké alternativy.
Zatímco na Nintendu kralovaly akční závody Super Mario Kart (1992), my s PC jsme se o něco později dočkali povedené variace v podobě Wacky Wheels (1994). Roztomilá zvířátka, například slon či panda, závodí v motokárách a k vítězství si pomáhají pomocí zkratek, různých střel, bomb či nastražením olejových skvrn. A šlo hrát ve dvou u jednoho počítače, to byla paráda.
V roce 2016 se pokusilo malé studio Cascadia Games o reboot, dopadlo to ovšem katastrofálně. Na Wacky Wheels HD nefungovalo prakticky nic. Na Bonswebu si hra vysloužila pouhých 30 procent, na Steamu svítí štítek „velmi záporné“.
Aktuálně není moc nad čím přemýšlet, králem akčních závodních her je série Mario Kart. Kdo má Switch, může sáhnout po prověřených Mario Kart 8 Deluxe. A kdo už hraje na Switchi 2, Mario Kart World (na obrázku) je jasná volba.
Ne každý má ovšem konzoli od Nintenda, poměrně slušnou alternativou je například loni vydaný Sonic Racing: CrossWorlds.
Před pár lety se povedl Crash Team Racing Nitro-Fueled, škoda jen, že jsme se nikdy nedočkaly next-gen patchů a tedy i oficiální podpory 60 fps.
Což takto Scorched Earth (1991). U „skorčů“ jsme s kámošema strávili spoustu času. Na začátku šlo nastavit milion věcí, dále se zvolilo, které tanky ovládá počítač a které hráči. Při míření bylo třeba brát v potaz i povětrnostní podmínky. Zbraní je přitom neskutečné množství, přičemž ty nejmocnější byly schopny vyčistit půlku obrazovky. Asi netřeba říkat, že zábava spočívala zejména při hraní ve více lidech u jednoho počítače.
Pravdou však je, že k srdci mi přeci jen víc přirostli „červi“, tedy značka Worms, jejíž první díl vyšel v roce 1995.
Během let vyšlo nespočet dílů, série nějaký čas koketovala i s 3D zpracováním, nakonec se však vrátila k tradičnímu 2D hraní. Poslední regulérní díl Worms W.M.D (2016) už je také starý, je to však stále sázka na jistotu.
Majitelé zařízení od Applu a zároveň předplatitelé služby Apple Arcade se mohou pustit do Worms Across Worlds, který vyšel loni. A není to vůbec špatné.
Vzpomene si dnes ještě někdo na Ugh! z roku 1992? Šlo o pravěký simulátor taxikáře, v němž hráč pomocí těžko ovladatelného „vrtulníku“ přepravoval lidi.
Ugh! je přesně ten typ her, které se dnes už moc nedělají. V případě zájmu si můžete zdarma stáhnout deset let starého duchovního nástupce CaveExpress, a to ze stránek caveproductions.org.
Mimochodem, studio, které Ugh! vytvořilo, se jmenuje Egosoft a existuje dodnes. Od roku 1999 se však věnuje vesmírným simulátorům X, na obrázku je X4: Foundations.
Britské studio Bullfrog Productions byla továrna na hity. Jedním z nich byla i přelomová strategie Dungeon Keeper (1997), v níž jsme hráli za ty zlé.
Hráč stavěl a obhospodařoval kobku. Cílem bylo připravit se na příchod otravných hrdinů, kteří si přišli pro poklady.
Dungeon Keeper 2 vyšel už o dva roky později. Kromě plně 3D grafiky více vsadil na humor, jednička však mnohým přišla lepší.
A jak to pokračovalo? Moc dobře ne. Studio Bullfrog přestalo v roce 2001 oficiálně existovat, sloučilo se s EA. Série se s námi rozloučila v roce 2014 příšerným rebootem pro mobilní zařízení s agresivními mikrotransakcemi a pay 2 win prvky.
Odkaz Dungeon Keepera ovšem žije dál. War for the Overworld z roku 2015 je vynikající fanouškovský projekt, který lze vnímat jako modernizovanou verzi dvojky. Pokud vám Dungeon Keeper chybí, toto je jasná volba. A jedna perlička, ve hře opět uslyšíte hlas Richarda Ridlingse, vypravěče z prvních dvou dílů.
Slavnou sérii také připomene například Dungeons 4 (2023). Zatímco v podzemí pečujete o svoji kobku a bráníte ji před hrdiny, na povrchu se ze hry stává klasická strategie v reálném čase, v níž se jednotky ovládají přímo.
