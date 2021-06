Blonďatého padoucha Alberta Weskera ztvární v seriálu Resident Evil černoch

Resident Evil je stálicí nejenom herní scény, ale také té filmové a jak to tak vypadá, brzy i seriálové. Chystá se totiž nejenom filmový reboot Resident Evil: Welcome to Raccoon City, který by měl do kin dorazit 24. listopadu letošního roku, ale také hned dva zbrusu nové seriály.

Tím prvním bude animovaný Resident Evil: Infinite Darkness, který pokračuje v tradici více či méně obstojných snímků Resident Evil: Rozklad (Degeneration), Resident Evil: Zatracení (Damnation) a Resident Evil: Vendeta. Zpracován bude formou CGI animace, jeho hlavními hrdiny se stane oblíbená dvojice Leon S. Kennedy a Claire Redfield a příběh bude součástí hlavního Resident Evil kánonu, mezi který patří i řadové díly videoherní ságy. Na Netflixu se dočkáme premiéry již velmi brzy – 8. července 2021. Můžete si být jistí, že vám přineseme jeho recenzi.

Albert Wesker v Resident Evil Zero Albert Wesker - Resident Evil 5

No a pak tu máme prozatím nepojmenovaný hraný seriál, který vzniká opět pod hlavičkou Netflixu a bohužel vypadá, s prominutím, na pořádnou blbost.

Děj se odehrává v současnosti i postapokalyptické budoucnosti

Jak uvedl web Deadline, půjde o osmidílnou sérii, která se bude odehrávat ve dvou časových rovinách. První se zaměřuje na současnost, kdy do nechvalně proslulého Raccoon City přijíždějí sestry Weskerovy. Jade a Billie je teprve 14 let a pomalu začínají odkrývat hrůzy, které ve městě koná zlotřilá společnost Umbrella, se kterou spolupracuje jejich otec Albert.

Druhá dějová linka se odehrává v budoucnosti. Jade je už třicet let, Země byla zničena a přežilo méně než 15 milionů lidí, zatímco se po povrchu prohání 6 miliard monster. Fuj, připomíná vám to ne moc dobrou filmovou sérii Resident Evil, která celá vznikala pod taktovkou režiséra Paula W. S. Andersona? Nám ano. A jsme neradi, že se minisérie vydala tímto směrem. Nejspíš za tím stojí i fakt, že projekt spolufinancuje německá produkční společnost Constantin Film, která dopomohla ke vzniku právě Andersonovy patlalovské ságy. Ta sice vydělala v přepočtu celosvětově 26 miliard korun, ale filmové kritiky děsí dodnes.

Lance Reddick je super herec, o tom žádná

Bohužel máme obavy, že hraný netflixovský seriál na tom nebude lépe. A nepomáhá tomu ani obsazení arcipadoucha Alberta Weskera. V seriálu ho totiž ztvární afroamerický herec Lance Reddick. Ooooo... cože? Ale než začneme soudit castingový omyl století, podívejme se nejdřív, kdo Lance je.

Za nás je tento devětapadesátiletý umělec řízek se zajímavým hereckým portfoliem. Jako hráči ho samozřejmě moc dobře známe z konzolově exkluzivního titulu pro Xbox One Quantum Break od legendárních finských vývojářů Remedy (Max Payne a Alan Wake). I když je tato v seriálovém duchu pojatá gamesa všeobecně haněna, kolega Ondra Zach ve své dobové recenzi nepřehlédl její plusy.

Lance Reddick Lance Reddick

Jedním z těch nejvýraznějších byl určitě příběh, který představil řadu víceméně béčkových postav. Reddickův Martin Hatch je s přehledem nejzajímavější a nejvíce charismatický herec z celého obsazení. Majitelé PlayStation 4 konzolí si Lance zase jistě pamatují jako Sylense z Horizon: Zero Dawn.

Z blonďáka černochem

Jako hráči si tohoto týpka ceníme. Zaslouží si to. Ale bez okolků přiznáme, že v redakci nejvíc milujeme jeho Charóna – správce hotelu Continental z ultra akční trilogie John Wick, která se brzy rozroste o další díly. Ve Wickovi válí ze všeho nejvíc a jak série postupuje kupředu, jeho postava se hezky vyvíjí. Lance máme rádi, nekňuba, co hrál v nevýznamných věcech, to není, tak v čem je problém?

Castingové rozhodnutí je vskutku velmi kontroverzní. Co se povahy týče, je Albert Wesker proslulý několika věcmi. Tou hlavní je jeho bezmezná arogance a domnělá nadřazenost. Tou další je touha po zlikvidování světa jeho znovuvybudování podle Weskerových představ. I když je Reddick sympaťák, padoucha zvládne s přehledem. Problém je pro mnohé jeho vzhled. Albert Wesker je ve videohrách vyobrazen jako blonďatý běloch s ulízaným hárem, který nosí sluneční brýle i v noci, aby si všichni mohli být jisti, že jde o padoucha. Reddick je vysoký holohlavý černoch.

Věrné ztvárnění Alberta Weskera by bylo podle nás nejlepší

To je hodně kontroverzní volba, i když žijeme v době, kdy se rasy postav ve filmech a seriálech mění, jak se tvůrcům zlíbí. Ale i kdyby kdokoliv z fandů chtěl Alberta Weskera vidět v černošském zpracování, Lance Reddick nevypadá ani jako jeho afroamerická verze. Tenhle casting je úplně mimo. Určitě je mnoho černošských herců, kteří by byli vizuálně lepší volbou.

Ale stejně si myslíme, že zrovna pro Alberta Weskera by bylo nejlepší co nejvěrnější zpracování. Jsou fiktivní postavy, u nichž vzhled nehraje důležitou roli. Ale Albert Wesker? Slizký, odpudivý šmejd, který si uhlazuje svoje nagelované blonďaté háro? V sérii nikdy nebylo explicitně vyjádřeno, že by byl rasista nebo nácek. Je to ale arogantní zmetek přesvědčený o své nadřazenosti, takže se paralela mezi nacismem a blonďatým rádoby árijcem sama nabízela. Wesker by tedy podle nás měl být ten fašoun, kterého známe.

Bude mít Lance Reddick blonďatou paruku?

Co se jeho ikonického vzhledu týče, jsou to zejména jeho blonďaté vlasy, sluneční brýle a rudě žhnoucí oči, které ho dělají tím, čím je. Má tedy nosit Reddick blonďatou paruku? Podle nás ano, i když jde o Afroameričana. Jen se podívejte na černošské MMA zápasníky z UFC jako Dereka Brunsona a další. Směje se jim někdo za odbarvené vlasy? Ne, vůbec. Je to módní volba. Nosit pak sluneční brýle nebude pro Reddicka problém.

Resident Evil casting

Co se ale jeho castingu týče, my se ptáme: Proč? Proč musí být Albert Wesker černoch, když lore Resident Evil vyloženě křičí o prozkoumání dalších Weskerů? Jak víme z Resident Evil 5, Weskerů je nejméně třináct. A kromě Alberta a Alex, které byla hlavní padouškou v Resident Evil Revelations 2, jsme žádné další neviděli. Proč nemůže být Lance Reddick jiný Wesker? Proč to nemůže být perfektní černošský Wesker, jehož poznávacím znamením bude tmavá pleť a naleštěná pleš? A co jsou sakra vůbec zač Weskerovy dcery? Každý fanda ví, že Albert Wesker měl syna.

V hlavních rolích...

Jmenuje se Jake Muller a je jedním z hlavních hrdinů Resident Evil 6. A právě to, že není vůbec jako otec, z něj udělalo zajímavou postavu. Co si to tvůrci zase vymýšlejí? Už Andersonův Resident Evil ukázal, že fanoušci nechtějí ve filmových zpracováních videoher nové postavy. A nepříliš povedený letošní reboot Mortal Kombat to jen potvrdil. Kromě Lance Reddicka se v seriálu objeví i Ella Balinska, Tamara Smartová, Siena Agudongová, Adeline Rudolphová a Paola Nunezová. Některé z nich jistě ztvární Weskerovy dcery.

Kdy bude mít hraný Resident Evil seriál premiéru, není jasné. My od něj nic světoborného nečekáme, takže nás může maximálně překvapit. Jsme zvědaví, jak se oproti předloze naprosto typově odlišný Lance Reddick předvede jako Albert Wesker. Třeba nás uzemní. Co se týče reakce fanoušků na sociálních sítích, jsou protichůdné, i když spíše převažují ty pozitivní. „Pane Reddicku, budete skvělý Wesker. Připravte si brýle,“ napsal nadšeně jeden z nich. „Sám jsem černoch, ale tenhle casting je mimo,“ zareagoval na novinku jiný příznivec série Resident Evil.