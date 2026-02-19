Má andělský, uhrančivý hlas a i po proměně v zombie si zachovala rysy atraktivní ženy. Okamžitě se stala inspirací pro cosplayerky a další umělce. Řeč je o Seleně Corey, zpívající zombie z aktuálního hororového hitu Resident Evil Requiem, jejíž tragický osud fanoušky dojímá.
Autor: Capcom / X
Selena byla velmi krásná žena, která ráda zpívala a tančila. Podle nalezených spisů ve hře na ni v sanatoriu Rhodes Hill, v němž se léčila, dohlíželi výzkumníci z organizace The Connections. Věřili, že její výjimečný hlasový rozsah z ní dělá ideální subjekt pro experimenty se sonickým zesílením.
Autor: Capcom / X
Selena je ovšem jiná než ostatní zombie. Toulá se chodbami a pobrukuje si fragmenty ze své poslední písně. Její zbraní je křik, který hlavní hrdiny ochromí.
Autor: Capcom / X
Hlas jí propůjčila britská herečka, dabérka a scenáristka Isabella Inchbald, která byla loni nominována na cenu Bafta za ztvárnění řádové sestry v surrealistické adventuře Indika.
Autor: Isabella Inchbald
V Residetn Evil Requiem se ovšem postarala i o dabing další postavy, a to rivalky v podobě další zpívající zombie Eileeny Zimmerson. Ačkoliv je Isabella Inchbald atraktivní žena, zpívající zombie Seleně propůjčil vzhled i pohyby někdo jiný.
Autor: Isabella Inchbald
Podoba herečky nebo modelky, která se stala tváří Seleny, není dosud známa. Takto vypadá Selena před proměnou v podání AI.
Autor: X
Někteří uživatelé v nadsázce zmiňují, že od takovéto zombie by se i rádi nechali kousnout. Podobný rozruch vzbudila před lety i upíří Lady Dimitrescu z Resident Evil Village.
Autor: X
