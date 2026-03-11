Anděl v těle monstra. Zpívající zombie lidem vyrazila dech

Ondřej Zach
Má andělský, uhrančivý hlas a i po proměně v zombie si zachovala rysy atraktivní ženy. Okamžitě se stala inspirací pro cosplayerky a další umělce. Řeč je o Seleně Corey, zpívající zombie z aktuálního hororového hitu Resident Evil Requiem, jejíž tragický osud fanoušky dojímá.
Resident Evil Requiem - Selena Corey Resident Evil Requiem - Selena Corey Resident Evil Requiem - Selena Corey Isabella Inchbald Isabella Inchbald Selena Corey Selena Corey Selena Corey v podání cosplayerky Aliny Rin Selena Corey v podání cosplayerky Aliny Rin Selena Corey jako cosplayerka theangelblade Selena Corey jako cosplayerka theangelblade Selena Corey v podání cosplayerky AWIE

11. března 2026

11. března 2026

