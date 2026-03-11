|
Anděl v těle monstra. Zpívající zombie lidem vyrazila dech
Zaslouží si prvenství? Nejlepší hry za posledních 25 let budí i vášně
Pod pojmem nejlepší hra si každý asi představí něco trochu jiného. Ale pokud se o něčem hlasuje, pak je vítěz vždy jen jeden. I vy jste pomáhali vybírat hry roku ve čtenářské anketě Bonuswebu, k tomu...
Větší prsa, víc nábojů. Vylepšete si Resident Evil: Requiem těmito mody
Aktuální herní hit Resident Evil: Requiem oslavil krátce po vydání pět milionů prodaných kopií. Kdo má PC verzi, může si hru v mnoha ohledech vylepšit či okořenit. Že fandové zvětší hlavní hrdince...
K nerozeznání od reality? Tak vypadal vrchol herní grafiky v devadesátkách
Počítačová grafika jde dopředu neuvěřitelně rychlým tempem a stále častěji se skloňuje termín fotorealismus. Buďte ale v klidu, o tom, že brzy bude počítačová grafika k nerozeznání od skutečnosti,...
Má andělský, uhrančivý hlas a i po proměně v zombie si zachovala rysy atraktivní ženy. Okamžitě se stala inspirací pro cosplayerky a další umělce. Řeč je o Seleně Corey, zpívající zombie z aktuálního...
Hra se zaplatila za deset minut, inspiraci hledala u Pokémonů
Za pouhých deset minut získali tvůrci připravované hry Wonderful Neoran Valley peníze na vývoj prostřednictvím Kickstarteru. Ačkoliv přiznávají inspiraci známými herními značkami, není to jen pouhá...
Poppy Playtime - Chapter 5
Vzpomínáte s láskou na staré UFO? Tato hra se vám bude líbit
Po třech letech v předběžném přístupu vychází strategická hra Xenonauts 2, v níž se lidstvo brání mimozemské invazi.
Comic-Con Praha 2026: informace, vstupné a přehled účastníků
Do Prahy se znovu vrací Comic-Con. Fanoušci se dočkají už 13. až 15. března 2026. Samozřejmostí už je řada jak zahraničních, tak českých hostů z řad herců, scénáristů a spisovatelů, až po hvězdy...
Malé studio ponížilo velikány. Slay the Spire 2 ukazuje, jak se dělá hit
Druhý díl známé karetní nezávislé hry Slay the Spire vyšel na Steamu v předběžném přístupu. Hra ihned během uplynulého víkendu předčila všechna očekávání. Autoři se již na síti X nechali slyšet, že...
Marathon není další Concord, ale bude to stačit?
Kostky jsou vrženy. Nová extrakční sci-fi střílečka Marathon od zkušeného studia Bungie není vyložený propadák, ale ani hit, ve který studio doufalo.
Sběratelova noční můra. Američtí celníci zničili vzácnou kopii videohry
Speciální edice videohry Tsukihime byla vyrobena v nákladu pouhých 50 kusů a tak je mezi sběrateli japonských podivností svatým grálem s nedocenitelnou hodnotou. Na americké celníky ovšem velký dojem...
Démoni jako zbraň i zakázané rituály. Warlock se stane postrachem Diabla 4
O tom, že nové povolání warlock zamíří do Diabla 4, už nějakou dobu víme. Studio Blizzard však až nyní odhalilo, co umí a jak se za něj bude hrát.
