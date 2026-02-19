náhledy
Resident Evil Requiem se zcela jistě zařadí mezi nejlepší letošní hry, přestože máme teprve únor. Hru jsme si vyzkoušeli i na PC, a to rovnou na dvou výkonných strojích, abychom se na vlastní oči přesvědčili, jak novinka vypadá, když se odemkne její plný grafický potenciál.
Autor: Capcom
Z nového Resident Evilu jsme v redakci opravdu nadšení. V recenzi od nás dostal 90 %, přičemž šlo o PlayStationovou verzi. Souběžně s tím jsme ale hráli novinku také na PC, kde jsme se zaměřili na to, zda je hra dobře optimalizovaná a co s patřičným hardwarem dovede nabídnout.
Autor: Bonusweb.cz
Hru jsme hráli primárně na sestavě s procesorem Ryzen 7 9700X, grafickou kartou Nvidia RTX 5070 Ti a 32 GB rychlé DDR5 paměti v rozlišení 1440p. Tedy v podstatě na high-end sestavě.
Autor: Bonusweb.cz
K tomu jsme však do testu přizvali také výkonný notebook Razer Blade 16 s ještě působivějším hardwarem: procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370, grafická karta Nvidia GeForce RTX5090 Laptop s 24 GB VRAM a 32 GB LPDDR5 paměti.
Autor: Bonusweb.cz
Ačkoli se může zdát, že by měl notebook zvládat ještě vyšší výkon než PC sestava, v praxi kvůli výrobcem snížené spotřebě (220 W celkově) byl výkonem lehce za stolním PC.
Autor: Bonusweb.cz
Pojďme rovnou k číslům. Na stolním PC bylo nejprve nastavené 1440p rozlišení, vysoké detaily, path tracing technologie, DLSS na stupeň kvality obrazu a nakonec také nový Nvidia DLSS Frame Generation 4x. Výsledkem bylo opravdu příjemných 180–220 FPS během hraní.
Autor: Bonusweb.cz
Následně jsme zkusili Frame Generation vypnout (zbytek nastavení stejných) a výkon klesl zhruba na 60 FPS. Pořád hratelné, ale už byla ztráta plynulosti znát.
Autor: Bonusweb.cz
DLSS Frame Generation 4x od Nvidie nás každopádně překvapil tím, jak se výkon hry dramaticky zvedne, přitom kvalita obrazu nijak zásadně není snížena. Ano, podrobným zkoumáním si lze všimnout, že při prudších pohybech objektů, třeba vlasů hlavní hrdinky, jsou vidět sem tam grafické artefakty, ale ne nijak výrazně rušivě.
Autor: Bonusweb.cz
Je to v podstatě taková herní černá magie, když v principu grafická karta využívá umělé inteligence, aby mezi renderované snímky vkládala ty, které AI dopočítá. Na jeden skutečný může připadnout až několik vygenerovaných, což reálně umí výkon klidně i několikrát znásobit.
Autor: Bonusweb.cz
V našem případě to byl v podstatě trojnásobný výkon oproti stavu bez zapnutého Frame Generation. Na herním notebooku byl tento poměr v podstatě stejný. Při identickém nastavení kvality obrazu se FPS pohybovalo mezi 160 a 200, bez něj pak okolo 60.
Autor: Bonusweb.cz
Paradoxní je, že notebook si lépe poradil se stavem, kdy jsme vypnuli i Path Tracing a dopočítávání obrazu, to pak FPS vystřelilo na 140.
Autor: Bonusweb.cz
U stolního PC byla v tom samém případě čísla lehce přes 100 FPS, víc se totiž najednou dal do práce procesor, což na notebooku nebylo tolik potřeba. I tak byla ale plynulost výborná.
Autor: Bonusweb.cz
Resident Evil Requiem každopádně předvedl na výkonném hardwaru naprosto parádní podívanou. Autoři si dali práci jak s mimikou a detaily v obličejích postav, tak s herními prostředími.
Autor: Bonusweb.cz
Herní cutscény díky tomu dosahovaly až filmových kvalit, chvílemi máte opravdu pocit, že se díváte na horor v kině.
Autor: Bonusweb.cz
Zároveň také tím, jak se vždy pohybujete spíš po menších a uzavřenějších prostorech, vynikají různé detaily v lokalitách, ať už to jsou různá zákoutí virtuálního sanatoria nebo těch, o kterých nám pravidla proti spoilerům zakazují mluvit.
Autor: Bonusweb.cz
Hra jakožto horor skvěle pracuje se světlem a stíny, postavy mají vždy po ruce baterku nebo aspoň zapalovač, někdy vás tma opravdu pohltí a upínáte se ke každému paprsku světla okolo. Některé levely to dokonce využívají jako herní mechaniku: ve tmě jste v nebezpečí, světlo vás chrání.
Autor: Bonusweb.cz
Ačkoli jsme hru primárně testovali na výkonných sestavách, fakt, že nám ani jednou nespadla, nezamrzla nebo že jsme se nesetkali s nějakými výraznými propady snímků dokazuje, že se optimalizaci autoři skutečně důsledně věnovali.
Autor: Bonusweb.cz
Obdivuhodný je ale fakt, že ke hraní dokonce ani nepotřebujete moderní grafickou kartu s podporou ray tracingu, autoři totiž v minimálních nárocích na hardware zmiňují i třeba grafickou kartu GTX 1660 s 6 GB VRAM.
Autor: Bonusweb.cz
K obstojnému hraní by vám pak podle doporučení autorů měla stačit třeba i starší grafická karta Nvidia RTX 2060 Super.
Autor: Bonusweb.cz
Dobrou zprávou také je, že jak minimální, tak doporučené požadavky na PC uvádějí operační paměť 16 GB, což v současnosti s rostoucími cenami pamětí je docela úleva.
Autor: Bonusweb.cz
Jak se záběry z nového Resident Evil líbí vám? A na jaké platformě se chystáte novinku hrát? Dejte nám vědět do diskuze a prohlédněte si také zbytek naší galerie snímků z PC verze.
Autor: Bonusweb.cz