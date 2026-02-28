|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
To je zážitek! Takto vypadá nejlepší horor současnosti v maximální grafice
Koupě většina lidí litovala. Vybíráme největší propadáky herních dějin
Nová konzole či jiný herní hardware má především potěšit hráče a nabídnout jim něco nového. V herní historii však byla celá řada zařízení, která se svými inovacemi na trhu neobstála a kupujícím...
KVÍZ: Poznáte nejslavnější hry s pirátskou tematikou?
Pirátství a počítačové hry jdou nerozlučně ruku v ruce už od jejich počátků. Pokud však odmyslíme warezovou scénu, je výběr poměrně chudý a třeba oproti druhé světové válce nebo mimozemským hordám...
Z českých novinek na Steamu jsme nadšeni. Vyzkoušejte je zdarma
První letošní festival demoverzí Steam Next Fest dorazil s ohromnou nabídkou demoverzí a tentokrát jsme zaznamenali vícero zajímavých her z Česka i Slovenska. Nabízíme vám přehled toho, co stojí za...
Proč to vůbec vyšlo? Herních propadáků se letos urodilo nečekaně moc
Pojďte se spolu s námi podívat na ty největší herní propadáky. U některých si sami možná budete říkat, proč to vůbec vyšlo, když bylo dopředu zřejmé, že nemají šanci. Vítejte ve světě nízkých...
Proč už Daniel Vávra nedělá na další hře? Je to naprosté psycho, říká
Informace, že vývojář Daniel Vávra, který stojí za hity Mafia a Kingdom Come, už ve Warhorse nepracuje na další hře, vzbudila pozornost. Místo toho připravuje hraný film Kingdom Come. A aktuálně...
To je zážitek! Takto vypadá nejlepší horor současnosti v maximální grafice
Resident Evil Requiem se zcela jistě zařadí mezi nejlepší letošní hry, přestože máme teprve únor. Hru jsme si vyzkoušeli i na PC, a to rovnou na dvou výkonných strojích, abychom se na vlastní oči...
Pokémoni slaví 30 let. Výroční stream odhalil novou generaci
Přesně před třiceti lety vyšly v Japonsku vůbec první dvě hry Pokémon s podtituly Red a Green. A právě v tento den se každý rok slaví Den pokémonů, na nějž je navázána prezentace Pokémon Presents....
Sci-fi Marathon se blíží. Otestujte ho přes víkend zdarma, nehraje se špatně
Dnes již zapomenutá sci-fi značka Marathon z devadesátých let se vrací jako extrakční střílečka. Krátce před vydáním ji můžete vyzkoušet zdarma v rámci zátěžového testu.
Z českých novinek na Steamu jsme nadšeni. Vyzkoušejte je zdarma
První letošní festival demoverzí Steam Next Fest dorazil s ohromnou nabídkou demoverzí a tentokrát jsme zaznamenali vícero zajímavých her z Česka i Slovenska. Nabízíme vám přehled toho, co stojí za...
PlayStation Plus v březnu láká na Monster Huntera, golf či chov slizů
Základní předplatné PlayStation Plus láká v březnu na čtyři hry. Dvě si zahrají ještě majitelé PlayStationu 4, další dvě však běží už jen na PlayStationu 5.
Proč už Daniel Vávra nedělá na další hře? Je to naprosté psycho, říká
Informace, že vývojář Daniel Vávra, který stojí za hity Mafia a Kingdom Come, už ve Warhorse nepracuje na další hře, vzbudila pozornost. Místo toho připravuje hraný film Kingdom Come. A aktuálně...
Marvel’s Wolverine
Koupě většina lidí litovala. Vybíráme největší propadáky herních dějin
Nová konzole či jiný herní hardware má především potěšit hráče a nabídnout jim něco nového. V herní historii však byla celá řada zařízení, která se svými inovacemi na trhu neobstála a kupujícím...
High on Life 2
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
Xbox čeká konec, nyní je v paliativní péči, domnívá se otec Xboxu
Aktuální nečekaná změna ve vedení herní divize Microsoftu vyvolává řadu otázek. Příliš pozitivně ji nevnímá ani tvůrce a designér první konzole Xbox Seamus Blackley, kterému se přezdívá otec Xboxu.
Proč to vůbec vyšlo? Herních propadáků se letos urodilo nečekaně moc
Pojďte se spolu s námi podívat na ty největší herní propadáky. U některých si sami možná budete říkat, proč to vůbec vyšlo, když bylo dopředu zřejmé, že nemají šanci. Vítejte ve světě nízkých...