Aktuální herní hit Resident Evil: Requiem oslavil krátce po vydání pět milionů prodaných kopií. Kdo má PC verzi, může si hru v mnoha ohledech vylepšit či okořenit. Že fandové zvětší hlavní hrdince prsa či ji svléknou pouze do bikin, bylo jasné. Někomu však může přijít vhod mod Arachnophobia, který nahradí všechny pavouky ve hře. Hodit se může i nějaký ten náboj navíc či možnost uložit si hru kdykoli.
Modifikace nazvaná jednoduše Bigger Boobs for Grace zvětší hlavní hrdince velikost prsou.
Na výběr jsou běžná a plus verze, přičemž autor modu tvrdí, že zachovává „přirozený a realistický vzhled“. Fungovat má nejenom s výchozím modelem, ale také s apokalyptickým a noir outfitem.
Na další i trochu pikantnější mody se podíváme ještě později v této galerii, nyní přejděme k těm praktičtějším.
Naprostým základem je REFramework, což je v podstatě platforma pro hry běžící na RE Engine. Kromě řady vlastních nastavení je to základna pro další mody.
Modifikace Arachnophobia Mode Filter – Replace Spiders zcela jistě přijde vhod všem, kteří sice mají rádi hororové hry, ale pavouci pro ně znamenají stopku v hraní. Oficiální verze hry režim arachnofobie bohužel nemá.
Mod nahrazuje všechny modely pavouků, od těch malých po bosse, za poletující ptáky, zvědavé krysy, nebo dokonce malý model Tyranta, který předstírá, že je pavouk. Ano, vypadá to naprosto směšně, říká sám autor.
Naproti tomu modifikace Thomas The Tank Engine nahradí všechny pavouky lokomotivou Tomáš.
Zní to možná divně, ale je to také poměrně děsivé.
Dobře, tohle už je trochu bizarní. Shrek Chunk nahradí odpornou zombie Shrekem. Zmáčknout spoušť však možná bude těžší, že?
Modifikace CHEAT - inf ammo and HP přidává nekonečné množství nábojů a zdraví. Ale pozor, to neznamená, že jste nesmrtelní.
Modifikace Max Stack Sizes- 999-99999 or Multipliers- x2-10 zvětší maximální velikost zásobníků. Neznamená to však, že přidá víc munice.
Ukládání hry v Resident Evil: Requiem se odvíjí od zvolené obtížnosti. S modem Save Anywhere budete moct uložit hru kdekoli a okamžitě.
Mod Reshader přidává vlastní sadu filtrů, která upravuje barevnou paletu a snaží se o přirozenější vzhled.
Better Crafting je štědřejší při výrobě předmětů. Například Grace si namísto osmi nábojů vyrobí rovnou dvacet.
Název modu No-HUD-No-Effects mluví sám za sebe. Uživatelské rozhraní a některé efekty lze vypnout.
Modifikace LEON SHIRTLESS RPD zobrazí Leona v policejní uniformě bez trička.
Víc pozornosti si však u tvůrců modů získala Grace. S modifikací Grace’s Dimitrescu Ass Bodyreshape přiblíží její vzhled oblíbené Lady Dimitrescu z dílu Resident Evil Village.
Koho by z nějakého důvodu lákalo hrát za nahou Grace, může sáhnout po modu GRACE NUDE REPLACES NOIR, který nahrazuje noir outfit.
Mod Grace - Bikini oblékne Grace pouze do bikin.
Ano, působí to přesně tak, jak jste si právě pomysleli.
GRACE BIKINI je další bikinový mod.
Ve hře to pak vypadá takto.
A pro ty, kteří by rádi hráli za nahou Grace pěkně při těle a s realistickou fyzikou, je určena modifikace Nude Grace ExtraThick.
Jill’s suit from RE5 for Grace změní obleček na ten, který měla Jill v Resident Evil 5.
Resident Evil Requiem - Jill’s suit from RE5 for Grace
Resident Evil Requiem - Grace - BikiniNOIR
Resident Evil Requiem - Grace - BikiniNOIR
Resident Evil Requiem - Grace - BikiniNOIR
