Větší prsa, víc nábojů. Vylepšete si Resident Evil: Requiem těmito mody

Ondřej Zach
Aktuální herní hit Resident Evil: Requiem oslavil krátce po vydání pět milionů prodaných kopií. Kdo má PC verzi, může si hru v mnoha ohledech vylepšit či okořenit. Že fandové zvětší hlavní hrdince prsa či ji svléknou pouze do bikin, bylo jasné. Někomu však může přijít vhod mod Arachnophobia, který nahradí všechny pavouky ve hře. Hodit se může i nějaký ten náboj navíc či možnost uložit si hru kdykoli.
Resident Evil Requiem - mod Bigger Boobs for Grace Resident Evil Requiem - mod Bigger Boobs for Grace Resident Evil Requiem - mod Bigger Boobs for Grace Resident Evil Requiem - mod Bigger Boobs for Grace Resident Evil Requiem - mod REFramework Resident Evil Requiem - Arachnophobia Mode Filter - Replace Spiders Resident Evil Requiem - Arachnophobia Mode Filter - Replace Spiders Resident Evil Requiem - Thomas The Tank Engine Resident Evil Requiem - Thomas The Tank Engine Resident Evil Requiem - mod Shrek Chunk Resident Evil Requiem - CHEAT - inf ammo and HP Resident Evil Requiem - Max Stack Sizes- 999-99999 or Multipliers- x2-10

