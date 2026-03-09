|
Větší prsa, víc nábojů. Vylepšete si Resident Evil: Requiem těmito mody
Zaslouží si prvenství? Nejlepší hry za posledních 25 let budí i vášně
Pod pojmem nejlepší hra si každý asi představí něco trochu jiného. Ale pokud se o něčem hlasuje, pak je vítěz vždy jen jeden. I vy jste pomáhali vybírat hry roku ve čtenářské anketě Bonuswebu, k tomu...
Věřili, že mají hit. Po pěti týdnech přišli o 99,8 procenta hráčů
Měla to být hra, která se prosadí jako nový druh střílečky a zkušeným tvůrcům vydělá pohádkové peníze. Realita je však jiná. Highguard přišel během pěti týdnů od vydání o 99,8 procenta hráčské...
K nerozeznání od reality? Tak vypadal vrchol herní grafiky v devadesátkách
Počítačová grafika jde dopředu neuvěřitelně rychlým tempem a stále častěji se skloňuje termín fotorealismus. Buďte ale v klidu, o tom, že brzy bude počítačová grafika k nerozeznání od skutečnosti,...
Aktuální herní hit Resident Evil: Requiem oslavil krátce po vydání pět milionů prodaných kopií. Kdo má PC verzi, může si hru v mnoha ohledech vylepšit či okořenit. Že fandové zvětší hlavní hrdince...
Marathon není další Concord, ale bude to stačit?
Kostky jsou vrženy. Nová extrakční sci-fi střílečka Marathon od zkušeného studia Bungie není vyložený propadák, ale ani hit, ve který studio doufalo.
Sběratelova noční můra. Američtí celníci zničili vzácnou kopii videohry
Speciální edice videohry Tsukihime byla vyrobena v nákladu pouhých 50 kusů a tak je mezi sběrateli japonských podivností svatým grálem s nedocenitelnou hodnotou. Na americké celníky ovšem velký dojem...
Démoni jako zbraň i zakázané rituály. Warlock se stane postrachem Diabla 4
O tom, že nové povolání warlock zamíří do Diabla 4, už nějakou dobu víme. Studio Blizzard však až nyní odhalilo, co umí a jak se za něj bude hrát.
PlayStation zásadně mění strategii, PC hráči z toho mít radost nebudou
Ještě před pár lety se chtěla značka PlayStation soustředit na větší množství live service her a usilovala po tom, aby polovinu portfolia tvořily hry na PC a mobilní telefony. Dnes je vše jinak.
Smrt v přímém přenosu. Čtyři roky vyvíjený Highguard nepřežil úvodní sezonu
Online kooperativní akce Highguard skončí pouhých 45 dní po svém uvedení na trh. Důvodem je naprostý nezájem hráčů.
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
