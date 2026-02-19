Je mladá, krásná a na svém kontě má první výrazný zářez. Řeč je o Angele Sant’Albanové, která ztvárnila vystrašenou, přesto neohroženou analytičku FBI Grace Ashcroftovou v aktuálním herním megahitu Resident Evil Requiem. A jak přiznává, natáčení nebyla vždy procházka růžovou zahradou.
Autor: Angela Sant’Albano
Sant’Albanové je 25 let. Ačkoliv si zahrála například po boku Nicole Kidmanové a Colina Firtha ve filmu Genius či v seriálu Sektor, angažmá v nejslavnější hororové herní sérii Resident Evil je vnímáno jako průlomová role.
Autor: Angela Sant’Albano
V aktuálním hitu Resident Evil Requiem ztvárnila analytičku FBI Grace Ashcroftovou. Stala se předobrazem pro její vzhled, propůjčila jí hlas a skrze techniku motion capture, respektive performance capture i své pohyby a mimiku. A občas to bylo docela náročné.
Autor: Angela Sant’Albano
A takto vypadá její postava přímo ve hře. V Resident Evil Requiem se hraje za dvě postavy. A zatímco pasáže za známého Leona S. Kennedyho jsou akční, Grace se musí spoléhat především na svůj důvtip. Její části jsou totiž pojaty v pomalejším tempu jako klasický horor.
Autor: CAPCOM
Grace může zemřít opravdu mnoha nehezkými způsoby. Důležité je zachovat klid a neztratit hlavu.
Autor: Capcom
Resident Evil Requiem je první hereččinou zkušeností s hororem i motion capture. Oblek pro snímání pohybu jí přišel trochu těsný, nicméně vždy měla poměrně dobrou představu, co se v dané scéně děje.
Autor: Angela Sant’Albano
„Vypnuli jsme ve studiu všechna světla a pracovali pouze s baterkami nebo světlem z kamerových lamp na naší hlavě. Myslím, že Capcom se velmi dobře postaral o to, aby se situace co nejvíce blížila té skutečné, aniž by na vás útočily skutečné zombie,“ prozradila serveru PCGamesn.
Autor: Angela Sant’Albano
Kromě vypnutých světel byla na scéně řada rekvizit, aby se podařilo navodit tu správnou atmosféru. Přítomen byl i kaskadérský tým, který na herce nabíhal, případně do nich v případě potřeby rovnou šťouchal, nebo je zatahal.
Autor: Angela Sant’Albano
Sant’Albanová se vyjádřila i ke komentářům, které v nadsázce říkají, že herečku museli při natáčení trochu mučit.
Autor: Angela Sant’Albano
„Když mě vidíte na lehátku vzhůru nohama, opravdu mě tak položili, drželi a snažili se, abych se tomu pocitu co nejvíc přiblížila,“ řekla serveru Variety. „Ale bezpečným způsobem,“ dodává.
Autor: Angela Sant’Albano
„A pak, když mě ta holka (The Girl) popadne a táhne mě chodbou, tak mě připoutali k lanu a vlekli mě přes celou místnost – takže ten výkřik má k realitě tak blízko, jak jen to v tom obleku šlo.“
Autor: Angela Sant’Albano
Sant’Albanová přiznává, že sérii Resident Evil do té doby neznala. A protože se Capcom chtěl vrátit k hororovým kořenům, sledovala řadu gameplay videí, aby podchytila pomalejší, až plíživé tempo.
Autor: Angela Sant’Albano
Když si pak zahrála Resident Evil 4, hra ji tak pohltila, až ztratila pojem o čase. „Pamatuji si, jak jsem se podívala na hodiny a pomyslela si: Hraju už tři a půl hodiny. Kam ten čas zmizel?“
Autor: Angela Sant’Albano
„Je skvělé vidět na obrazovce hrdiny, kteří jsou vykresleni spíše klasickým způsobem, ale podle mě je velmi krásné, když vidíte zranitelnější osobu v děsivé situaci, která nutně nemusí překonat strach, ale rozhodne se chránit své okolí nebo pokračovat navzdory strachu. Myslím, že v tom je něco hluboce lidského,“ uzavírá.
Autor: Angela Sant’Albano
Resident Evil Requiem je první letošní AAA hit, který má ambice promluvit do bitvy o nejlepší hru roku 2026.
Autor: Angela Sant’Albano
V naší velmi podrobné recenzi na Bonuswebu si vysloužil 90 procent, na Steamu svítí štítek „extrémně kladné“ a na agregátoru hodnocení Metacritic hodnocení uživatelů v průměru 9,5 z 10.
Autor: Angela Sant’Albano
Na Steamu v jednu chvíli hrálo Requiem 344 214 hráčů souběžně, k čemuž se žádný jiný díl ze série ani nepřiblížil.
Autor: Angela Sant’Albano
Capcom už ostatně prozradil, že zhruba 50 procent prodejů pochází z PC. „V souladu s tím budeme dále posilovat naši strukturu vývoje PC,“ uvedla společnost v aktuální tiskové zprávě.
Autor: Angela Sant’Albano
