|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Táhli mě po zemi a já křičela. Scény z Resident Evil byly drsné i v reálu
Koupě většina lidí litovala. Vybíráme největší propadáky herních dějin
Nová konzole či jiný herní hardware má především potěšit hráče a nabídnout jim něco nového. V herní historii však byla celá řada zařízení, která se svými inovacemi na trhu neobstála a kupujícím...
Sex jako sběratelská hra. Kontroverzní karty v Zaklínači kreslil barvoslepý
Sexuální scény z prvního dílu Zaklínače patří mezi to nejhorší, co jsme v této oblasti mohli ve hrách kdy vidět. Více než co jiného totiž připomínají sběr pokémonů. Vývojář Artur Ganszyniec nyní...
Věřili, že mají hit. Po pěti týdnech přišli o 99,8 procenta hráčů
Měla to být hra, která se prosadí jako nový druh střílečky a zkušeným tvůrcům vydělá pohádkové peníze. Realita je však jiná. Highguard přišel během pěti týdnů od vydání o 99,8 procenta hráčské...
Z českých novinek na Steamu jsme nadšeni. Vyzkoušejte je zdarma
První letošní festival demoverzí Steam Next Fest dorazil s ohromnou nabídkou demoverzí a tentokrát jsme zaznamenali vícero zajímavých her z Česka i Slovenska. Nabízíme vám přehled toho, co stojí za...
Táhli mě po zemi a já křičela. Scény z Resident Evil byly drsné i v reálu
Je mladá, krásná a na svém kontě má první výrazný zářez. Řeč je o Angele Sant’Albanové, která ztvárnila vystrašenou, přesto neohroženou analytičku FBI Grace Ashcroftovou v aktuálním herním megahitu...
Věřili, že mají hit. Po pěti týdnech přišli o 99,8 procenta hráčů
Měla to být hra, která se prosadí jako nový druh střílečky a zkušeným tvůrcům vydělá pohádkové peníze. Realita je však jiná. Highguard přišel během pěti týdnů od vydání o 99,8 procenta hráčské...
Tvoje žena je v tvé paži. Toto jsou nejhorší dějové zvraty ve hrách
Dějové zvraty nejsou doménu jen knih, filmů, seriálů nebo komiksů, samozřejmě jsou i běžnou součástí videoher. A nutno poznamenat, že se tvůrcům často daří přicházet s něčím, co nás překvapí v tom...
Vydřený úspěch. Než uspěl, dřel vývojář osmdesát hodin týdně po osm let
Adventura Blue Prince patří mezi největší hity loňského roku a byla nominována v mnoha prestižních kategoriích. Nebyl to ovšem náhodný úspěch, naopak, její vývojář Tonda Ros si ho tvrdě vydřel. A...
Sex jako sběratelská hra. Kontroverzní karty v Zaklínači kreslil barvoslepý
Sexuální scény z prvního dílu Zaklínače patří mezi to nejhorší, co jsme v této oblasti mohli ve hrách kdy vidět. Více než co jiného totiž připomínají sběr pokémonů. Vývojář Artur Ganszyniec nyní...
Pokémoni slaví 30 let. Výroční stream odhalil novou generaci
Přesně před třiceti lety vyšly v Japonsku vůbec první dvě hry Pokémon s podtituly Red a Green. A právě v tento den se každý rok slaví Den pokémonů, na nějž je navázána prezentace Pokémon Presents....
2+1 (35m2), Pečice, okr. Příbram
Pečice, okres Příbram
9 900 Kč/měsíc
Sci-fi Marathon se blíží. Otestujte ho přes víkend zdarma, nehraje se špatně
Dnes již zapomenutá sci-fi značka Marathon z devadesátých let se vrací jako extrakční střílečka. Krátce před vydáním ji můžete vyzkoušet zdarma v rámci zátěžového testu.
Z českých novinek na Steamu jsme nadšeni. Vyzkoušejte je zdarma
První letošní festival demoverzí Steam Next Fest dorazil s ohromnou nabídkou demoverzí a tentokrát jsme zaznamenali vícero zajímavých her z Česka i Slovenska. Nabízíme vám přehled toho, co stojí za...