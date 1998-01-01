Nejslavnější herní hororová série se letos vrátila s devátým dílem Requiem v takové síle, že to nečekali ani největší fanoušci. A společně s ní se vrátil i pro Resident Evil tolik ikonický herní prvek – monstrum, které je vám neustále v patách. Zavzpomínejte s námi na ta nejděsivější.
Autor: Capcom
Legendární herní horor Resident Evil se vrátil s devátým řadovým dílem. Jeho podtitul zní Requiem, což je tahle obří bouchačka. Těší se nebývalé přízni, jak ze strany herních žurnalistů, tak i široké veřejnosti. Je to jeden z největších herních návratů historie. Hororová série je přitom s námi od roku 1996 celých třicet let!
V recenzi si od nás strašidelná novinka odnesla výborné hodnocení 90 %. „Resident Evil Requiem je hrou, která se zavděčí milovníkům hororu a fanouškům celé série především. Právě pro ně je totiž tato hra dělaná,“ uvedli jsme. A jak je vidět, hráči po celém světě se s naším názorem shodují.
Dodali jsme, že Resident Evil Requiem si naplno užijí fandové, kteří vědí, kdo je kdo. Klíčová je především znalost původních dílů, které se odehrávají v Raccoon City a přilehlých Arklayských horách. „Pokud jste v sérii nováčky, určitě si zahrajte nejdříve původní trilogii. A je už čistě na vás, zda si zahrajete originály, nebo remaky,“ napsali jsme v recenzi.
Resident Evil Requiem se prodává tak dobře, že se Capcom už ve středu 4. března pochlubil, že prodal pět milionů kopií. Vzhledem k tomu, že byl uveden do prodeje v pátek 27. února, prolomil devátý díl hranici pěti milionů rekordně rychle. Šest milionů prodaných kopií hry pak slavil Capcom 16. března, přičemž hranice sedmi milionů prodaných kusů padla 27. května. Ve stejný den vyšlo i demo. Tato čísla znamenají, že jde o nejrychleji prodávanou hru v celé sérii.
Hra se pokusila uspokojit oba vášnivě mezi sebou debatující tábory fandů série – ty, kteří preferují pomalejší a děsivější hororové podání s omezeným počtem nábojů a limitovaným inventářem, stejně jako milovníky krvavé a brutální akce. Jak je vidět z úspěchu hry, toto kombo bylo trefou do černého.
Devátý Resident Evil se těší takové přízni, že byl již oznámen dodatečný stahovatelný obsah. Sám ředitel projektu Koši Nakaniši fanouškům poděkoval a přislíbil ho. 8. května jsme se dočkali minihry Leon Must Die Forever. Později se můžeme těšit na příběhové DLC. Dřívější leaky spekulovaly o tom, že se má točit kolem Alyssy, ty novější skloňují jako protagonistu Leona.
Jedním z klasických herních prvků Resident Evil série, který zahlásil návrat, je pronásledující monstrum. To je prvek, který se objevuje v sérii už celá desetiletí. V Requiem vám je v patách entita nazvaná záhadně The Girl. Je odpudivá, strašidelná, nebezpečná a Grace nenechá na chvíli vydechnout.
Na příšeru narazíte nejprve v sanatoriu, kde pojídá místní zmutované osazenstvo. Pochutnává si zejména na hlavách zombií. Tato zdeformovaná „dívka“ je nezvykle vysoká, přesto prolézá šachtami. Pokud vás dostihne, je s vámi s největší pravděpodobností amen. Leda byste narazili na světlo. Toho se bojí.
Byla evidentně držena na řetězech, proto její příchod zvěstuje právě jejich chrastění. Setkání s ní jsou děsuplná a skutečně vás z nich bude mrazit v zádech. Zuby „dívky“ jsou obří, jedno oko vyboulené a skoro to vypadá, jako by byla slepá. Přesto jde o jednu z nejnebezpečnějších stvůr z Requiem.
Identita monstra je během hraní Resident Evil Requiem odhalena. Neprozradíme ji, ale spoilerů je na internetu spousta, takže buďte obezřetní a hlavně si devátého Resiho co nejdřív zahrajte! Jediný důvod, proč byste tak neměli učinit, je doplnění si herního vzdělání v podobě paření předchozích dílů, na které devátý díl navazuje.
Stalkující monstrum přitom není nic nového. V sérii se objevuje už od roku 1998 – konkrétně od druhého dílu. Resident Evil 2 je považován za jedno z nejlepších pokračování všech dob. Vyšlo původně pro první PlayStation, ale dočkalo se konverzí na Nintendo 64 (respekt programátorům, kteří se s hrou vešli na 64 MB cartridge), Dreamcast, Gamecube i PC (foto).
Tím, kdo byl úplně první monstrum, které vás pronásledovalo po celou dobu, je Mr. X. Jde vlastně o přezdívku, která byla tak populární a hojně používaná, až se stala kánonickým názvem v některých dílech. Jinak je tento Tyrant zlotřilé korporace Umbrella katalogizován pod kódovým označením T-00. V druhém díle je vidět, že jich bylo stvořeno minimálně šest.
Jeho nejikoničtějším poznávacím znamením je hnusný zelený kabát. Oproti ostatním B.O.W. (zkratka pro Bionic Organic Weapons – biorganické zbraně) se vyznačuje na první pohled výrazně menší mutací. Skoro jako by vypadal jako člověk. Skoro. A právě to z něj dělá děsivějšího pronásledovatele, než jsou někteří z jeho zmutovaných kolegů a kolegyň.
Mr. X se objevil i jinde. Jeho první odskočka byla v úplně prvním Resident Evil spin-offu vůbec. Vzpomenete si, jaký to byl? Jde o Resident Evil: Survivor pro první PlayStation. Šlo o střílečku pro světelnou pistoli G-Con 45 od Namca, což byla periferie, kterou podporovalo pouze pár žánrově obdobných videoher. Právě v této hře byla odhalena sériová výroba Mr. X.
Zjevil se i v dalších spin-offech. Resident Evil: The Darkside Chronicles je klasická střílečka pro světelné pistole. Mr. X se tu objevuje v segmentu Memoires of a Lost City, který mapuje události druhého dílu v hodně akčním pojetí. Leon ho nazývá dokonce „Trenchy“ (volně přeloženo jako Kabátník). Hra vyšla nejdříve Wii, v kompilaci Resident Evil Chronicles HD Collection se pak podívala i na PlayStation 3 díky pohybovým ovladačům Move.
Tohle je jeden z těch vedlejších dílů, na který bychom nejraději zapomněli. Přesto si vzpomínáme, že i v Resident Evil: Operation Raccoon City se Mr. X objevil. Tím vás ale rozhodně nenabádáme k tomu, abyste si tuto akci s týmovými prvky, které vůbec nefungují, zahráli. Je tolik lepších Resi videoher…
Chybět nemohl ani v remaku Resident Evilu 2. K zelenému kabátu, který patří neodmyslitelně k jeho outfitu, zde dostal navíc slušivý klobouček. Ten mu jde sestřelit, ale zastavit ho jen tak nelze. Je neúprosný, je vám stále v patách, je to prostě legenda videoherního hororu – Mr. X.
Jen se na něj podívejte! Není k zulíbání? Někteří fanoušci poukazovali na podobnost Mr. X v remaku Resident Evilu 2 s hollywoodským svalovcem Dolphem Lundgrenem. Oproti originálu vás v předělávce z roku 2019 nehonil jenom v druhém scénáři, ale rovnou v obou.
Tuhle blbost si zahrál jen málokdo a nedivíme se. Jde totiž o multiplayerovou asymetrickou zrůdnost 4 vs. 1 jménem Resident Evil Resistance. V tomto děsivě nekvalitním titulu můžete Mr. X dokonce ovládat pomocí Masterminda Daniela Fabrona – nové postavy, ale o nic světoborného skutečně nejde. V recenzi si od nás hra odnesla jen 45 %.
Spoilery, spoilery a ještě jednou SPOILERY. Zde se jim prostě nevyhneme. V nejnovějším devátém díle Resident Evil Requiem se Mr. X vrátil! Jasně, že to nebyl jeden a ten samý neřád, ale stejný sériově vyráběný Tyrant. V Requiem však neplní roli klasického Resi stalkera, alebrž pouhého bosse. Leon si na něj samozřejmě moc dobře vzpomněl.
Mimo klasického modelu T-00 jsme viděli i další jeho variace a vylepšené verze. Tento se objevil v Resident Evil: Outbreak file #2 a chvíli ho bylo možné mít dokonce po svém boku jako spojence. Samozřejmě do chvíle než se obrátil proti vám. Na snímku ho můžete vidět stojícího proti Alysse Ashcroftové – matce hrdinky Resident Evil Requiem Grace.
Tento téměř čtyři a půl metru vysoký kolos není ze hry, ale animovaného snímku Resident Evil: Zatracení (v originále Resident Evil: Damnation). Jde o druhý film v sérii a jeho příběh je považován za kánon. I zde se Tyrant postaví Leonovi S. Kennedymu, s nímž si hází jako s míčkem.
Hned po Mr. X následoval v dalším díle asi ten nejslavnější stalkující mutant z celé série a hrozivý děs Umbrelly. Nejde o nikoho menšího než samotného Nemesis – pojmenovaného po řecké bohyni pomsty. Jeho účast ve hře je tak hojná a četná, že byl v třetím Resident Evilu uveden v podtitulu. V Japonsku se Nemesis jmenuje Pursuer (pronásledovatel).
Okamžitě se stal miláčkem fanoušků, kteří zbožňují jeho děsivý vzhled, sešité tělo a, ehm, chapadla. Navíc používá zbraně. Na rozdíl od Mr. X, který je němý, ale Nemesis mluví. Tedy mluví, neustále opakuje jedno slovo. Je jím „S.T.A.R.S.“, což je speciální jednotka známá z prvního dílu. Právě pro nalezení a zlikvidování jejích členů Umbrella Nemesis vyslala.
A že by byl neúspěšný, se rozhodně nedá říct. Jeho setkání s Bradem Vickersem, bázlivým pilotem helikoptéry S.T.A.R.S, před policejní stanicí v Raccoon City patří k historickým scénám videoher. Na Jill Valentinovou, protagonistku hry, a její minisukni však samozřejmě neměl.
Oproti ostatním stalkerům jsou setkání s Nemesis někdy odlišná. Jakmile se objeví na scéně, má hráč občas možnost přímého střetu nebo útěku. Tento herní prvek se už v žádném jiném Resident Evilu nikdy neobjevil. Jde o pozůstatek z původní podoby hry, která byla ještě akčnější. Třetí díl měl být totiž spin-off. Z původní trojky se nakonec stala Code: Veronica.
První díl, ve kterém se Tyrant Type-T jménem Nemesis vrátil na scénu, patří v celé sérii k těm úplně nejhorším, i když je to dnes sběratelsky cenný kousek. Jde o Resident Evil Survivor 2 - Code: Veronica. Jedná se o pistolovou verzi Code: Veronicy pro PlayStation 2 zbraň G-Con 2 od Namca, která používá stejný grafický engine jako původní hra.
Jenže Nemesis se v Resident Evil Code: Veronica neobjevuje, takže ho tam bylo zapotřebí „nějak“ dodat. Dopadlo to takhle. Doslova jakoby ho vývojáři vystřihli z jiné hry a vlepili sem. Což se nejspíš asi opravdu stalo. I zde Nemesis plnil roli jakéhosi stalkera, ale děsivý jako ve trojce nebyl ani náhodou.
Toto zjevení Nemesis čekal asi málokdo a málokdo si ho bude pamatovat. Šílenou PlayStation 2 videohru Under The Skin v podstatě odvál čas. Vězte, že se v této hře objevuje nejenom Nemesis a Jill Valentinová, ale dokonce celé Raccoon City.
Zde už bylo dostaveníčko s Nemesis o poznání důstojnější. Ve Wii střílečce Resident Evil: The Umbrella Chronicles se tento legendární bídák objevil v segmentu Racoon’s Destruction, který převypravuje události třetího dílu. Hru si můžete zahrát i na PlayStation 3 v kompilaci Resident Evil Chronicles HD Collection, která obsahuje i druhý díl The Darkside Chronicles.
Tyrant Type-T se objevil i v bojových hrách. V mlátičce Ultimate Marvel vs. Capcom 3 se představil po boku dalších postav ze série Resident Evil, konkrétně Alberta Weskera, Chrise Redfielda nebo Jill Valentinové. Tato crossoverová mlátička se specializuje na souboje třech proti třem.
Nemesis se objevil i v béčkové ptákovině Resident Evil: Operation Raccoon City. I zde šel po Jill Valentinové a nejenom po ní. V exkluzivním obsahu pro konzoli Xbox 360 jste za Nemesis mohli dokonce hrát. Ovládat ho šlo ve speciálním režimu v boji proti ostatním hráčům, kteří se ho snažili zlikvidovat.
Nemesis se dokonce vrátil i do série bojovek Marvel vs. Capcom. Naposledy jsme ho viděli mlátit hrdiny i padouchy Marvelu v roce 2017. Tehdy ale přišla změna oproti zažitému schématu bojů třech zápasníků proti třem. Marvel vs. Capcom Infinite je totiž tag bojovkou, v níž se odehrávají zápasy dvou proti dvěma. Hratelný je i Chris Redfield.
V remaku, který překvapivě upustil od podtitulu Nemesis, tento neřád samozřejmě chybět nemohl. S pozměněným vzhledem a s ještě větší agresivitou. Setkání s ním však byla zredukována, stejně jako ostatně obsah celé hry. Změněny byly i následné mutace Nemesis a finální souboj je úplně, ale úplně jiný. Většina fandů tyto změny nepřijala nejlépe.
Zklamání bylo obrovské. Přišli jsme o hodinovou věž, park i hřbitov včetně legendárního souboje s Grave Diggerem aka Vykopávačem hrobů – obřím zmutovaným červem. Nyní proto fandové pracují na neoficiální PC modifikaci Last Escape, která přidává původní lokace a události originálu, které v remaku chybí.
Jediné, co jsme dostali navíc, byli tihle zombie ovládané Nemesis. Parasity je infikoval pomocí svých zrůdných chapadel a pak konali na jeho popud. Šlo sice o zajímavou novinku, ale pachuť zklamání cítí fandové série z remaku třetího dílu dodnes.
Resident Evil Resistance by si nikdo nikdy nekoupil. Capcom tuto hru proto přidal zdarma k remaku třetího dílu. Že by hlavouni japonského gigantu věděli předem, že dostanou bídu za krátkost hry? Nemesis se v Resistance objevil jako dodatečný obsah, v roli Masterminda ho ovládá padouch Nicholai Ginovaef. S Nemesis se v DLC do hry dostala i Jill Valentinová.
Trend asymetrických multiplayerových slasherů je ve světě hororových videoher nepřehlédnutelný. Dočkali jsme se Pátku třináctého, Texaského masakru motorovou pilou a chystá se Halloween. Dead by Daylight je slasher s vlastní IP, i do něj se ale časem dostali licencovaní vrazi. Byli to Freddy Krueger, Ghostface, vetřelec i Nicholas Cage. A Nemesis!
Tuhle multiplayerovou ptákovinu si už nezahrajete a zase taková škoda to upřímně není. Capcom už servery Resident Evil Re:Verse vypnul a hru poslal na konci června 2025 k ledu. Původně měla být hra vydána společně s osmým dílem Resident Evil Village, stalo se tak, ale až s Gold edicí. Princip hry spočíval ve sbírání kapslí s virem, které vás promění po smrti v monstrum. Pokud jste jich posbírali dostatek, může se z vás stát i Nemesis.
Takto to sluší Nemesis na obálce knižního zpracování slavné videohry. Kniha je celkem pátá v sérii. Literární Resident Evily se nám totiž snažili servírovat nejdřív ve formátu „adaptace hry, po níž následuje původní příběh.“ To nakonec vyústilo jen ve dvě originální novely. Autorkou celé série je Stephani Danelle Perryová.
Nemesis se objevil také ve filmu. V šestidílné sérii Paula W. S. Andersona je zmíněn poprvé na konci jedničky z roku 2002 jako program, ve kterém skončí jeden z původních filmových hrdinů Matt Addison. V tajné laboratoři Umbrelly hledal svou pohřešovanou sestru. Když ji našel, byla už bohužel proměněná v zombie.
Matta při finálním souboji na konci filmu ošklivě zranil přerostlý Licker. On sám pak začal nekontrolovatelně mutovat. Z rány mu vylezla chapadla a to bylo naposledy, co jsme ho viděli jako člověka. Alice v podání Milly Jovovichové ho už nedokázala zachránit.
Jako zmutované nelítostné monstrum se Nemesis představil na stříbrném plátně poprvé v roce 2004 ve snímku Resident Evil Apokalypsa. Zde se utkal se S.T.A.R.S. i s Alice (Milla Jovovichová), která v něm poznala zmutovaného přítele. Design monstra ve filmu byl bohužel moc gumový a vyvolával spíš smích než hrůzu.
Naposledy byl Nemesis spatřen, pardon, zaslechnut v ulicích Raccoon City v hraném prequelu k poslednímu dílu Resident Evil Requiem. V Evil Has Always Had A Name (Zlo mělo vždycky jméno) hraje hlavní roli hororová ikona Maika Monroeová. Obrys B. O. W. je vidět v pravém horním rohu. A dost už o Nemesis, věnovali jsme mu přes 20 kapitol!
Ani v Resident Evilu 6, který není zrovna dvakrát považován za nejlepší díl série, nechybí stalkující monstrum. I přes rozporuplné kvality hry přitom tahle zrůda patří k těm nejděsivějším a nejvytrvalejším z celé ságy. Její jméno zní Ustanak! Pokud jste šestku ještě nehráli, jen počkejte, dokud ho neuslyšíte dupat. Je to kolos, ze kterého jde hrůza.
Ustanak znamená v srbštině a chorvatštině něco jako povstání nebo revoluce. V Resident Evilu 6 ho stvořila organizace Neo Umbrella (Nic lepšího Capcom evidentně nenapadlo.), aby dopadl ostře hledanou osobu, jejíž DNA by pomohlo zlotřilé společnosti vylepšit C-Vir. Šestý díl pracuje s globální pandemií nejrůznějších virů v nejrůznějších koutech světa.
Tím, koho Ustanak pronásleduje, není nikdo jiný než Jake Muller – syn arcipadoucha Alberta Weskera. Ten se ale moc nepotatil. V boji proti bioterorismu spolupracuje se Sherry Birkinovou, která jako dvanáctiletá přežila zkázu Raccoon City. Na snímku ji vidíte v Ustanakově pařátu, kterak se ji zrovna snaží Jake zachránit.
Ustanak má vyměnitelnou paži, na kterou si může připevnit robotický hák nebo třeba rotační kulomet. Původní verze pro PS3 a Xbox 360 neobsahovala možnost za Ustanaka hrát, ta přišla až s DLC. V asymetrickém režimu Predator se s ním snažíte zlikvidovat všechny ostatní. Tento mód je dostupný ve všech pozdějších a modernějších verzích.
Hlava rodiny Bakerových není klasický Resident Evil stalker v pravém významu. Pronásleduje vás totiž jenom v úvodních částech hry – konkrétně v rodinném sídle a pozemcích kolem něj. Zlověstná hláška Jacka Bakera „Welcome to the family, son!“ (Vítej do rodiny, synu!) se stala kultovní v podstatě ještě před vydáním, protože se objevila i v hratelné demoverzi.
Jack Baker dokáže vzbudit pořádnou hrůzu, i když na první pohled vypadá jako člověk. Stejně jako zbytek jeho vypečené rodiny. Po hrdinovi sedmičky, Ethanu Wintersovi, šel i se sekyrou, lopatou nebo obřími nůžkami v ruce. A byl úspěšný, protagonistu zabil. Jeho vědomí se však přeneslo do inteligentní plísně a žilo v ní až do konce Resident Evilu Village.
Již nehratelná multiplayerová videohra Resident Evil Re:Verse měla taktéž hratelného Jacka Bakera. Dokonce po mapách pobíhal se svými motorovými nůžkami. Jeho speciální chvat nebyl nic jiného než „Welcome to the family, son!“
Tuhle téměř třímetrovou upírskou paní asi netřeba představovat. A kdyby ji někdo náhodou neznal, jde o Alcinu Dimitrescu známou spíš jako Lady Dimitrescu. Ta se stala nefalšovaným sexsymbolem světa videoher. Co myslíte, byl to záměr Capcomu, nebo jsou fanoušci Resident Evilu prostě nadrženci? Po Dimitrescu prahnuli a prahnou muži i ženy.
Ani Lady Dimitrescu není klasickým stalkerem, ale v našem článku jsme ji opomenout nemohli. V Hradu Dimitrescu nás totiž řádně prohnala. Ale jen na začátku a krátce. Na snímku ji vidíte při útoku drápy ostrými jako břitvy na Ethana Winterse. Naneštěstí už to měl Ethan za sebou a jeho tělo tvořila inteligentní plíseň, v níž zůstalo jeho vědomí. Právě proto dokázal regenerovat i useknuté končetiny.
Lady Dimitrescu měla tři upíří dcery. Jmenovaly se Bela, Cassandra a Daniela. Byly krvelačné, sadistické a šílené. A také ony byly fanouškovskou základnou sexuálně fetišizovány. Namísto nočních můr tak způsobovaly spíše poluce. Stejně jako jejich mamka Alcina, i ony se vyskytují jen v počátku Resident Evil Village. Nutno dodat, že druhá část hry je o poznání horší než ta první.
BONUS: Lisa Trevorová! Tato zmučená a zmutovaná postava není stalkerem v žádném případě ani omylem. Její příběh je ale natolik tragický a význam pro sérii Resident Evil tak velký, že jí věnujeme závěr našeho článku o Resident Evil monstrech. Měla snad nejhorší dětství ze všech videoherních postav vůbec. Její děsivé volání po mamince ze zdeformovaných úst nahání strach dodnes. Dál čtěte jen na vlastní nebezpečí!
Rodiče Lisy byli George a Jessica Trevorovi a svou dceru milovali. Pro Umbrellu byl důležitější její otec, který nevěděl, že zaprodal duši ďáblovi. Společně se svým kolegou ze společnosti Trevor & Chamberlain totiž stojí nejenom za propracovanou architekturou a vybudováním Spencerova sídla známého z prvního Resident Evilu, ale i za renovací domu rodiny Bakerových z Resident Evilu 7: Biohazard.
Jenže pracovat pro Umbrellu a Blesk se nevyplácí. Trevora zlotřilá nadnárodní korporace s deštníkem v logu zajala a jeho manželku i dceru unesla. Lékaři na nich začali experimentovat. Obě byly infikovány Progenitor virem, což nejdříve způsobilo pokles intelektu a následné mutace. Reakce Jessicy nebyly dobré a proto byla zlikvidována jako neúspěšný experiment. I když je to hrozné napsat, dopadla lépe než její dcera. Mnohem lépe.
Lisa začala po infikování nekontrolovatelně mutovat a trpět. Její bolesti byly nesnesitelné. Hlasitě naříkala a plakala. Přesto jí byly podávány další dávky viru. To způsobilo, že jí narostla další tvář a dokonce chapadla. Bože, to si nezasloužila. Mír její duši. Největší herní zajímavostí o Lise Trevorové je to, že se nevyskytuje v původním Resident Evilu, alebrž pouze v jeho remaku. To jasně dokazuje jeho nadřazenost nad originálem.
Upřímně je nám zmiňování přítomnosti Lisy Trevorové v Resident Evil: The Umbrella Chronicles trochu proti srsti. Ne, že by to byla špatná hra. To ani omylem, jde o super střílečku odkazující na zlatou éru z pistolnických automatů s kanonickým příběhem o konci korporaci Umbrella nazvaný příznačně Umbrella’s End. Jenže její simplifikovaný příběh v scénáři Rebirth prostě není důstojným převyprávěním tragického osudu dívky.
Lisa Trevorová se objevila i ve snímku Resident Evil: Welcome to Raccoon City (U nás jen Resident Evil: Raccoon City). A i když jde o monstrum/vedlejší roli, její přítomnost je ve filmu zřetelná a děsivá. Její zpracování na stříbrném plátně je skvělé. I když jde o nejvěrnější adaptaci Resident Evil videoher, přesto je její příběh odlišný.
Ve snímku se objevuje poprvé hned na začátku. Nachází se v Raccoonském sirotčinci, kde se ve hrách nikdy neobjevila. Ve filmu dokonce pomůže hlavním hrdinům. To dokazuje, že Lisa Trevorová nikdy nebyla zlá. Příčetnost ve zmučeném těle, ale hledat můžeme jenom těžko.
Lisa Trevorová se naposledy objevila v nejapném Netflix seriálu, který se jmenuje jednoduše Resident Evil (V Česku Resident Evil: Lék). Ke spatření je jenom na několik sekund v páté epizodě Home Videos (Domácí videa).
Objevuje se v segmentu, kdy dcery černošského Alberta Weskera, což je hodně kontroverzní zpracování slavného padoucha, najdou záznamy z Raccoon City, které pocházejí z roku 1998. Tedy z doby těsně před jeho zničením. Weskerovy dcery nemohou uvěřit tomu, co vidí, a záznam považují nejdříve za falzifikát. Pak ale prozřou.
Na videu je vidět, jak Umbrella věznila Lisu Trevorovou v podzemním vězení. „Jestli něco zkusí, střelte tu svini,“ říká na videu hlas, který nepatří nikomu jinému než Albertu Weskerovi. Seriál Resident Evil: Lék odhaluje, že se na pokusech na Lise podílel přímo on. Dokonce jí sám vpichoval Progenitor vir do zmučeného těla.
Ten způsoboval další a další mutace. V seriálu je naposledy vidět, jak jinak, než svíjející se v bolestech, když se z jejího ztrápeného těla začalo drát obří oko. V herním kánonu je Lisa Trevorová v podstatě nesmrtelná. Konvenční zbraně na ni nezabíraly. Její trápení skončilo až s výbuchem Spencerova sídla v Arklayských horách. A tímto příběhem se loučíme. Jak sami vidíte, jenom hlupák a pošetilec by označil lore Resident Evil za triviální. Nabízí toho tolik!
