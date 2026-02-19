Slavná série akčních hororů Resident Evil letos oslavila 30 let od svého vzniku. Prohlédněte si, jak se během této doby proměnily hlavní díly série, od toho prvního z roku 1996 až po nedávný Requiem.
První Resident Evil od společnosti Capcom vyšel 22. března 1996 na konzoli PlayStation, později se objevily také porty na PC, Sega Saturn a Nintendo DS. Tento díl v podstatě definoval žánr moderních 3D survival hororů a proto získal status kultovní hry.
Ve hře byl především důraz na omezené zdroje (munice, lékárničky). Z kombinace pomalejšího tempa hry, fixní kamery ve 3D prostředí a řešení různých hádanek nakonec vzešla právě typická hratelnost série Resident Evil, kterou si fanoušci tolik oblíbili. Prodalo se celkem přes 5 milionů kusů.
Druhý díl z roku 1998 rozšířil nabídku konzolových verzí na PlayStation, PC, Nintendo 64, Dreamcast a GameCube. Poprvé jsme v něm navštívili ikonické město Raccoon City se známými postavami, jako je Leon S. Kennedy a Claire Redfield.
Hra měla hned dvě příběhové kampaně, které se vzájemně prolínaly. Oproti prvnímu dílu byla dvojka o něco filmovější, s větším důrazem na příběh, ikonická hratelnost však zůstala stejná. Byl to pro autory z Capcomu ještě větší úspěch, prodalo se přes 6 milionů kusů.
Hned o rok později pak dorazil třetí díl, tentokrát pro PlayStation, PC, Dreamcast a GameCube. Autoři jej vyvíjeli paralelně s nadcházejícím dílem Code: Veronica a experimentovali s herním prvkem v podobě Nemesis, tedy příšerou, která vás pronásledovala v průběhu celé hry.
Oproti předchozím dílům Resident Evil 3: Nemesis zrychlil tempo a přidal příběhové momenty, ve kterých se musíte rozhodnout pro více možnosti, což pak ovlivnilo zbytek hry. Prodeje byly nižší, ale stále celkem slušné (asi 3,5 milionu kopií).
Na již zmíněný Resident Evil Code: Veronica rovněž nebylo nutné dlouho čekat, vyšel v roce 2000 pro Dreamcast, PlayStation 2, Gamecube a později také PlayStation 3 a Xbox 360 (remaster).
Novinkou byly především 3D prostředí a tedy i lepší práce s kamerou. Hra se zaměřila na rozšíření příběhové linky Ashfordů a tajemné organizace Umbrella Corp. Šlo ale o nejhůře prodávaný hlavní díl, eviduje se okolo 2,5 milionu prodaných kusů.
Po stále poměrně krátké prodlevě přišel v roce 2002 díl Resident Evil Zero. Hra představila nové postavy v jinak známých prostředích Raccoon City a se zápletkou stále zaměřující se na tajemnou Umbrella Corp.
Novinkou byla možnost přepínat mezi hlavními postavami především kvůli řešení hádanek a také systém speciálních schopností. Hra prodala asi 4 miliony kopií.
Hratelnost se výrazně změnila ve čtvrtém dílu z roku 2005, kdy se hra plně přesunula k pohledu z třetí osoby přes rameno hlavní postavy. Zajímavostí bylo, že hra vyšla jako exkluzivita pro konzoli Gamecube a až později ve formě remasterů a remaků na další platformy.
Oproti předchozím dílům se zde místo tradičních zombies objevili jako nepřátelé agresivní mutanti, kteří byli inteligentnější a nebezpečnější. Hra působila akčněji, nezapomněla však na tradiční řešení hádanek. Resident Evil 4 byl prodejní hit, celkem se prodalo na všech platformách přes 15 milionů kopií a čísla díky remaku stále rostou.
Resident Evil 5 vyšel v roce 2009 už pro novější konzole PlayStation 5 a Xbox 360, dále také na PC. Později se ve formě remasteru podíval i na PlayStation 4, Xbox One a Nintendo Switch. Ve hře jsme navštívili Afriku, přibyly také otevřenější herní mapy.
Pátý díl vsadil na kooperativní režim, šlo hrát buď ve dvou, nebo s postavou ovládanou herní AI. Horor opět trochu ustoupil ve prospěch zběsilejší akce. Hra byla velice úspěšná, prodala přes 15,5 milionu kopií.
Šestý díl se rozhodl ještě více zahustit příběh této slavné série pomocí hned čtyřech různých příběhových kampaní, které se vzájemně prolínají. Hra z roku 2012 vyšla na všechny tehdejší konzole a PC.
Hra ovšem nebyla tak dobře přijata fanoušky kvůli tomu, že šlo o akční střílečku, ze které se prakticky vytratily oblíbené prvky survival hororu. I přesto se prodalo slušných 15 milionů kopií napříč všemi platformami.
Sedmý díl (Resident Evil 7: Biohazard) z roku 2017 se rozhodl pro návrat ke kořenům série, zároveň ale přinesl zásadní změnu v podobě pohledu z první osoby a také nového hlavního hrdinu.
Díky tomu, že se vrátil důraz na pomalejší prozkoumávání lokalit a omezené zdroje, fanoušci novinku přijali kladně, obecně je považována za povedený restart série. Celkem se prodalo parádních 16,5 milionu kopií, hra je vedle herních konzolí a PC dostupná také na mobilech.
Předposlední díl, Resident Evil Village, se snažil příliš neměnit to, co fungovalo v Biohazard. Stále je tu pohled z první osoby, rozmanitá, avšak uzavřenější prostředí a mezi nepříteli najdete i upíry a vlkodlaky.
Hráčům se líbilo pokračování příběhu hlavního hrdiny z předchozího dílu i detailně vyrobená herní prostředí, od zasněžených lesů a vesnice až po nad ní se tyčící hrad. Hry se dosud prodalo asi 13,5 milionu kopií.
Dosud poslední díl, Resident Evil Requiem, vyšel teprve nedávno v únoru 2026 a nabízí opět pomyslný návrat ke kořenům série. Hráč si může vybrat, zda bude na hru nahlížet v první, nebo třetí osobě a jako hratelná postava se vrací Leon S. Kennedy, který doplňuje nováčka, Grace Ashcrofta.
Hra skvěle kombinuje akční pasáže (většinou za Leona) s pomalejšími částmi s více hádankami za Grace. To vše v nádherné moderní grafice, jedné z nejhezčích mezi současnými hrami. Hra za necelé dva měsíce již prodala přes 6 milionů kopií.
