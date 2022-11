Známé finské studio má velké plány, chystá celkem pět nových her

Je celkem obvyklé, že herní studia oznamují chystané tituly především přímo hráčům v rámci různých konferencí, jenže zároveň musejí mít také co říci i investorům. Proto jsme se několika novinek od studia Remedy dočkali v rámci ohlášení finančních výsledků minulý týden. Pokud vyhlížíte další tvorbu tohoto studia, čeká vás opravdu hodně zajímavých projektů.

V první řadě je aktuálně nejočekávanějším titulem od Remedy druhý díl Alana Wakea. Ten byl oznámen už před rokem v rámci předávání herních cen Game Awards a nyní studio potvrdilo, že s datem vydání někdy během příštího roku stále počítá. Alan Wake 2 má být stejně jako první díl hororovou hrou, tentokrát ještě temnější než předtím. Remedy uvedlo, že nyní je hra v hlavní produkční fázi.

Druhý Alan Wake je však pouze jedním z pěti projektů, na kterých Remedy pracuje. Neméně očekávané jsou totiž také remaky prvních dvou dílů Max Payne, vyvíjené v partnerství s Rockstar Games. To dává smysl, vzhledem k tomu, že Rockstar sice vlastní licenci, ovšem úplně původní Max Payne byl vyvíjen právě studiem Remedy (vyšel v roce 2001).

U těchto remaků bohužel už není jasné, do jakého časového okna spadá jejich vydání. Na jednu stranu takový projekt představuje o něco méně práce než plnohodnotná nová hra, ovšem i tak může zabrat řádově roky. Remaky byly oznámeny letos v dubnu a víme o nich pouze to, že půjde o kompletní předělávky určené pouze pro současnou generaci konzolí a PC.

Následuje dvojice chystaných her, které budou vycházet z titulu Control. První má kódové označení Condor a něco málo už o něm víme. Mělo by se jednat o multiplayerový kooperativní spin-off, ve kterém se ujmete role agentů mysteriózní vládní organizace (Federal Bureau of Control) a budete řešit nové hrozby v její centrále (Oldest House). Ta byla centrem dění i v původním Controlu.

Druhý projekt má pak kódové označení Heron a podle všeho by mělo jít v podstatě o „Control 2". Hra je zatím ve stadiu konceptu, už teď to však vypadá, že hra by měla mít parametry velkého titulu s odpovídajícím rozpočtem. Na konkrétní detaily si však ještě budeme muset nějaký čas počkat.

Posledním chystaným dílem je pak Vanguard, což bude multiplayerová hra vyvíjená ve spolupráci s Epic Games. Má jít o hru zdarma, kterou budou živit mikrotransakce a půjde o kooperativní akci. technicky vzato tedy Remedy vyvíjí dva multiplayerové co-opy, jeden více zaměřený na mainstream, druhý pak zřejmě s větším důrazem na příběh ze světa Controlu.