Online propadák poslal výdělky známého herního studia ke dnu

Ondřej Martinů
Finské studio Remedy přiznalo, že není spokojené s posledními hospodářskými výsledky firmy. Kvůli online hře FBC: Firebreak, která je prodejní propadák, má studio ztrátu přes 16 milionů eur.

Studio Remedy je známé především svým vypravěčským umem, hororovými hrami a osobitým humorem. Hráči je mají rádi díky singleplayer hrám jako jsou oba díly Alan Wake, Control či Quantum Break. Jsou navíc propojené v tzv. Remedy Connected Universe, sdílí spolu příběhové prvky, lokace a dokonce i postavy.

FBC: Firebreak
FBC: Firebreak
FBC: Firebreak
FBC: Firebreak
37 fotografií

Letos si však na sebe studio upletlo bič, když vydalo FBC: Firebreak, hru navazující na Control, ovšem zcela jiného žánru: kooperativní multiplayerové akce. Těmi je přitom trh přesycený a jiná studia raději takové projekty ruší, než aby si u publika utrhla ostudu. Jenže Remedy to přesto zkusilo a ostuda se skutečně dostavila.

FBC: Firebreak při vydání působilo spíše jako betaverze než jako plná hra, chyběla spousta důležitých funkcí a technická stránka byla rovněž docela slabá. A ačkoliv se krátce po vydání autoři snažili dohnat nedostatky vydáváním opravných aktualizací a dodatečným obsahem, osud hry byl v podstatě zpečetěn. Aktuálně, jen několik měsíců po vydání, hru podle SteamDB hrají na PC jen nižší desítky hráčů. To je pro onlinovku opravdové fiasko.

FBC: Firebreak
FBC: Firebreak

Odpovídají tomu také hospodářské výsledky firmy (o kterých informuje portál PC Gamer), které za třetí kvartál letošního roku odhalují meziroční propad příjmů o 32 procent a celkovou ztrátu 16,4 milionu eur (asi 400 milionů korun). Právě FBC: Firebreak má přitom na této ztrátě největší podíl. Již začátkem října kvůli mrzkým prodejům hry skončil ve vedení studia ředitel Tero Virtala.

Situaci se po zveřejnění hospodářských výsledků snaží uklidnit nový ředitel, Markus Mäki, který sice přiznal, že v Remedy nejsou s finančními výsledky spokojeni, ale zároveň za studio slíbil, že v Remedy zůstávají odhodláni pokračovat ve vývoji úspěšných titulů, které od nich hráči očekávají a mají rádi.

Další propadák? Novinka od zkušených tvůrců odstartovala rozpačitě

FBC: Firebreak už tak zřejmě není pro studio prioritou, jelikož byla značná část vývojářů z tohoto projektu přesunuta na jiná místa. Aktuálně se studio připravuje na vydání remaků legendárních her Max Payne 1 a 2 a následovat pak bude druhý díl hry Control. A poslední slovo zřejmě neřekla ani série Alan Wake.

Remedy každopádně zaplatilo za chybu, že nabídlo svým fanouškům něco, o co vůbec nestáli. Je důležité se ze situace poučit, jelikož obvyklá produkce těchto autorů je zajímavá a originální, jen naskakovat na trendy online her je zkrátka v aktuální době extrémně neprozíravým krokem.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dnes je žánr mrtvý, ale dřív jsme tyto real-time strategie hráli všichni

Před pár dny uplynulo výročí 25 let od vydání Red Alertu 2, jedné z nejlepších real-time strategií všech dob. Bohužel, v současnosti je tento kdysi milovaný žánr až na vzácné výjimky prakticky mrtvý,...

Hnusáci a stalkeři. Oblíbená streamerka začala vnímat Twitch jako odporný

Rachell Marie Hofstetterová, kterou fanoušci znají spíš pod jménem Valkyrae, patří k nejpopulárnějším streamerkám na světě. Letos se vrátila na platformu Twitch a už uvažuje, že ji zase opustí.

Staré dobré klasiky i nové Call of Duty. Listopad patří těmto novinkám

Seznam očekávaných her na listopad čítá hned několik velkých titulů, včetně akční novinky Call of Duty Black Ops 7. Na své si však přijdou i příznivci klasik, jelikož v moderní podobě vyjde...

Největší hra Amazonu hlásí konec, stála přitom stovky milionů dolarů

Masivní propouštění v Amazonu, které se dotkne 14 tisíc zaměstnanců, zahrnuje i herní divizi, respektive její vlajkový projekt, onlinovku New World.

Další překvapivý hit. Hra s kachnami prodala za pár dní milion kopií

Již po pár dnech od uvedení na trh slaví novinka s názvem Escape from Duckov přes milion prodaných kopií. Ačkoliv na první pohled působí jako parodie, hra je překvapivě propracovaná, zábavná a...

Online propadák poslal výdělky známého herního studia ke dnu

Finské studio Remedy přiznalo, že není spokojené s posledními hospodářskými výsledky firmy. Kvůli online hře FBC: Firebreak, která je prodejní propadák, má studio ztrátu přes 16 milionů eur.

4. listopadu 2025 0

Gates na ní byl závislý, Rowlingová ji používala místo kouření. Co to je?

Nejprv měla naučit uživatele používat myš. Poté se stala fenoménem, který už dnes pamatují spíš starší. Řeč je o hře Hledání min, jejíž stejnojmennou knížku recenzujeme.

4. listopadu 2025 0

Hledání min: Jak si Microsoft začal hrát

vydáno 3. listopadu 2025  13:43,  aktualizováno  14:06

Spoluzakladatel Rockstaru o zrušené hře Agent: Nikdy to nefungovalo

Velká špionážní hra Agent od zkušeného studia Rockstar měla podle dobových materiálů definovat nový žánr. Vznikala exkluzivně na PlayStation 3, vydání se však nikdy nedočkala.

3. listopadu 2025  10:54 0

Hnusáci a stalkeři. Oblíbená streamerka začala vnímat Twitch jako odporný

Rachell Marie Hofstetterová, kterou fanoušci znají spíš pod jménem Valkyrae, patří k nejpopulárnějším streamerkám na světě. Letos se vrátila na platformu Twitch a už uvažuje, že ji zase opustí.

3. listopadu 2025 19

Dnes je žánr mrtvý, ale dřív jsme tyto real-time strategie hráli všichni

Před pár dny uplynulo výročí 25 let od vydání Red Alertu 2, jedné z nejlepších real-time strategií všech dob. Bohužel, v současnosti je tento kdysi milovaný žánr až na vzácné výjimky prakticky mrtvý,...

2. listopadu 2025 131

PS Plus v listopadu láká na kočičí dobrodružství, závody a bojový simulátor

Předplatitelé služby PlayStation Plus získají v listopadu již tradičně tři hry zdarma, například ceněné kočičí dobrodružství Stray.

1. listopadu 2025 0

Slavný streamer si zakládá na nedodržování hygieny, nemyl se prý tři měsíce

Americký streamer Zack Hoyt, známý pod přezdívkou Asmongold, se vedle nevybíravého komentování světa videoher proslavil i svérázným přístupem k osobní hygieně. Své fanoušky, kteří si už dokázali...

1. listopadu 2025 26

O české kartičky ze Zaklínače 3 je mimořádný zájem, už se chystá dotisk

Letos uběhlo již deset let od vydání mimořádně oblíbené hry Zaklínač 3. Při té příležitosti právě vychází česká verze karetní hry Gwint ve fyzické podobě. A už se chystá dotisk.

31. října 2025  9:58 2

Nejlepší herní relax současnosti. Recenze PowerWash Simulator 2

80 %

Druhý díl simulátoru čističe špíny pomocí tlakové myčky je stejně tak zábavný jako ten první. Autoři rozvinuli pár nápadů, v principu se však nepouštěli do žádných velkých změn, které by mohly...

PC
31. října 2025 6

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

PowerWash Simulator 2

80 %

PC
vydáno 30. října 2025  15:33

RECENZE: Xbox Ally X vykročil správným směrem, ale ještě to není úplně ono

75 %

Nový handheld s Xboxem v názvu vzbudil velká očekávání, a byť vykročil správným směrem, bude potřeba ještě spousty mravenčí práce, aby zprostředkoval přívětivější zážitek.

Windows
30. října 2025 9

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.