Studio Remedy je známé především svým vypravěčským umem, hororovými hrami a osobitým humorem. Hráči je mají rádi díky singleplayer hrám jako jsou oba díly Alan Wake, Control či Quantum Break. Jsou navíc propojené v tzv. Remedy Connected Universe, sdílí spolu příběhové prvky, lokace a dokonce i postavy.
Letos si však na sebe studio upletlo bič, když vydalo FBC: Firebreak, hru navazující na Control, ovšem zcela jiného žánru: kooperativní multiplayerové akce. Těmi je přitom trh přesycený a jiná studia raději takové projekty ruší, než aby si u publika utrhla ostudu. Jenže Remedy to přesto zkusilo a ostuda se skutečně dostavila.
FBC: Firebreak při vydání působilo spíše jako betaverze než jako plná hra, chyběla spousta důležitých funkcí a technická stránka byla rovněž docela slabá. A ačkoliv se krátce po vydání autoři snažili dohnat nedostatky vydáváním opravných aktualizací a dodatečným obsahem, osud hry byl v podstatě zpečetěn. Aktuálně, jen několik měsíců po vydání, hru podle SteamDB hrají na PC jen nižší desítky hráčů. To je pro onlinovku opravdové fiasko.
Odpovídají tomu také hospodářské výsledky firmy (o kterých informuje portál PC Gamer), které za třetí kvartál letošního roku odhalují meziroční propad příjmů o 32 procent a celkovou ztrátu 16,4 milionu eur (asi 400 milionů korun). Právě FBC: Firebreak má přitom na této ztrátě největší podíl. Již začátkem října kvůli mrzkým prodejům hry skončil ve vedení studia ředitel Tero Virtala.
Situaci se po zveřejnění hospodářských výsledků snaží uklidnit nový ředitel, Markus Mäki, který sice přiznal, že v Remedy nejsou s finančními výsledky spokojeni, ale zároveň za studio slíbil, že v Remedy zůstávají odhodláni pokračovat ve vývoji úspěšných titulů, které od nich hráči očekávají a mají rádi.
FBC: Firebreak už tak zřejmě není pro studio prioritou, jelikož byla značná část vývojářů z tohoto projektu přesunuta na jiná místa. Aktuálně se studio připravuje na vydání remaků legendárních her Max Payne 1 a 2 a následovat pak bude druhý díl hry Control. A poslední slovo zřejmě neřekla ani série Alan Wake.
Remedy každopádně zaplatilo za chybu, že nabídlo svým fanouškům něco, o co vůbec nestáli. Je důležité se ze situace poučit, jelikož obvyklá produkce těchto autorů je zajímavá a originální, jen naskakovat na trendy online her je zkrátka v aktuální době extrémně neprozíravým krokem.