Shořel mu dům, spadla střecha. Jeho videoherní láska zázrakem přežila

„Jsem ohromený,“ zní nadpis příspěvku jednoho z členů fóra r/SteamDeck na diskusním serveru Reddit. Uživatel s přezdívkou AxessDenyd, který sídlí v americkém státě Ohio, se zde podělil o svůj zážitek, když mu v lednu shořel dům. Podle všeho požár vypukl v garáži a následně se rozšířil i na střechu jeho domu. Ta se nakonec propadla a obydlí zasypaly ohořelé materiály, tepelná izolace a nakonec ho zaplavila voda z hašení požáru.

Uživatel popisuje, jak kombinací studeného počasí a mrznoucí vody pokryly jeho věci ztvrdlé kusy materiálu tepelné izolace. Touto dobou venkovní teploty dosahovaly i nepříjemných −26 stupňů Celsia. Údajně bylo třeba některé nalezené předměty v podstatě vysekávat z ledu a úlomků izolačního materiálu.

Jedním z nalezených předmětů byl právě Steam Deck, ale to bylo až ve chvíli, kdy dotyčný počkal, až se trochu oteplí, a zbytek svých věcí pak vylovil z bahna, které na podlaze zůstalo. Uživatel z Redditu už ani v jeho nalezení nedoufal a mezitím si pořídil nový OLED model. Starý Steam Deck chtěl údajně rovnou vyhodit, protože soudě podle doby, kterou ve zkáze po požáru strávil, vůbec nevěřil v jeho přežití.

Jenže pak si vzpomněl, že si konzoli vylepšil o SSD disk s kapacitou 2 TB, který by možná v útrobách konzole přežít mohl a šel by znovu použít. A tak zkusil na pohled zničenou herní konzoli zapojit do nabíječky – a ona se jako zázrakem probudila.

Steam Deck přežil pořádnou zkázu.

AxessDenyd dál popisuje, jak byl Steam Deck přes viditelná vnější poškození prakticky v pořádku. A to přes to, že byl ve zničeném domě skoro dva měsíce, nejprve zmrzlý v ledu a následně ponořený v bahně. Do domu navíc během těchto dvou měsíců i několikrát nasněžilo a napršelo.

Displej si zachoval funkcionalitu, stejně tak i reproduktory, ovládací tlačítka a páčky. Jediný popsaný neduh byl v podstatě jen trochu tužší odpor páček, které mají v sobě zaseknutou nečistotu. A ještě přidal zajímavost, že by se konzole líbila těm, kteří rádi čichají výpary větráčků, což je věc, před kterou výrobce už dříve varoval. Podle něj totiž teď větráček voní jako táborák.