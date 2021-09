Ne, to není vtip. Toto divné příslušenství má vážně zlepšit hraní na mobilu

Experimenty výrobce Razer nejsou nic nového. Firma, která vyrábí prémiové herní klávesnice, myši, sluchátka, ale také i herní mobily nebo notebooky například letos v lednu ukázala koncept „herního“ respirátoru. To abyste ani v době pandemie nezapomněli dát venku dostatečně najevo, jaký jste velký pařan.



Teď to zkouší s dalším neobvyklým herním příslušenstvím, vlastně celkem praktičtějšího rázu než výše zmíněný respirátor. Na rozdíl od něj se dá i koupit. Jde o herní návleky na prsty nazvané Razer Finger Sleeve, které pomáhají jednak pohlcovat pot, a tím pádem také zmenšit tření na minimum, abyste dosáhli optimálních reakcí... při hraní mobilní hry.

Teď si samozřejmě nechceme utahovat z mobilních e-sportů, které dosahují překvapivě velkých rozměrů a turnaje se svou velikostí v některých případech i přibližují těm hlavním s počítači. V podstatě by se však stejně daly návleky na prsty převést do kontextu profesionálního hraní na PC asi jako opravdu dobrá podložka pod myš.

Mobily v poslední době vycházejí celkem vstříc právě kompetitivním multiplayer hrám a v prezentacích výrobců se často objevuje jeden nový údaj, namířený právě na hráče her. Vedle samotné snímkovací frekvence displeje totiž uvádějí také tzv. „touch sampling rate“, která udává frekvenci, s níž displej snímá pohyb vašich prstů a dovede na povely reagovat. Některé mobily tak třeba nabídnou 120 Hz obnovovací frekvenci obrazu spolu s až 480 Hz dotykovou obnovovací frekvencí.

To se hodí právě při hraní online her, kdy je důležité, jak rychle registruje displej, a tedy i hra vaše reakce (zde tahy prstů). No a Razer na tom pak staví ještě další vrstvu, kdy nejenom pomocí návleků se stříbrnými vlákny redukuje na minimum případy, kdy by vaše tahy prsty po obrazovce brzdil pot.

Zní to všechno vlastně děsně logicky pro nějakého profesionálního hráče mobilních her. Stále se však nemůžeme ubránit dojmu, že je to jen další kousek příslušenství, které je hlavně o „gamer“ image a jeho reálný dopad na vaše herní schopnosti je minimální. A to si navíc ani nedovedeme představit, že ony návleky nasadíte kdekoliv jinde než na herním turnaji. Třeba v tramvaji.

Pokud máte pocit, že návleky na prsty jsou něco pro vás, pak se dají objednat přímo ze stránek Razeru za 10 dolarů (asi 215 korun, za dva kusy).