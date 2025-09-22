Dalo by se předpokládat, že když se nové hry prodají dva miliony kopií za první týden, bude z toho mít vedení studia radost. Přesně to totiž může slavit nový díl série Borderlands, který hráče zaujal natolik, že v prodejích na Steamu dokonce předběhl i aktuální nezávislý megahit Hollow Knight: Silksong. Samozřejmě, že teď srovnáváme hry s úplně jiným rozpočtem, ale i tak je to na Borderlands 4 slušný výkon.
Jenže sám ředitel studia Gearbox, Randy Pitchford, místo oslav počátečních úspěchů hry se raději na sítích hádá s fanoušky, kteří si už pomalu mohou založit sbírku jeho zvláštních výlevů na adresu jejich kritiky. U Pitchforda to sice není nic nového, svými kontroverzními nebo jinak nevhodnými výroky už je celkem proslulý, ale i tak nás překvapil, že i v takovéto chvíli prostě musí za každou cenu dělat scény.
Jeho úvodní výroky směřovaly na adresu stížností, že Borderlands 4 ani na těch nejsilnějších sestavách nefunguje plynule ve 4K rozlišení, načež Pitchford na sítích zareagoval, že „se hrou není nic špatně, to jen vy máte přehnané očekávání“. A doporučil, ať si lidé raději nastaví nižší rozlišení obrazu. Co třeba se raději věnovat správné optimalizaci hry?
Fanoušci hry tak v podstatě zjistili, že Pitchford je k dispozici na případné pokračování hádek a rozhodli se jej dále provokovat, až to ředitel herního studia nevydržel, a vypustil celkem otřepanou frázi „pokud se vám hra nelíbí, tak prosím požádejte o vrácení peněz“. A dokonce pak i dodal, že by lidé měli hrát raději něco jiného, pokud nejsou spokojení.
To však pořád není všechno, Pitchford také ještě přidal další výrok, když se do něj další z hráčů obul, že jeho PC sestava rozhodně není stará a jiné hry vykresluje dobře, ale Borderlands 4 v jeho vybraném rozlišení zkrátka nezvládá. Na to zase šéf studia zareagoval, že pokud má dotyčný tak vysoké požadavky, tak ať mu jde hru pomoci optimalizovat pro daný hardware.
Borderlands 4 přitom až na zmíněné problémy s PC verzí pozitivně překvapilo jak hráče, tak recenzenty. „Značka Borderlands ukazuje, že má stále co nabídnout. Nový díl si bere to nejlepší z původních her, ale zkouší i něco trochu jiného,“ napsali jsme v recenzi a udělili hezkých 85 %.