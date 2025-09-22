I přes dobré prodeje hry její ředitel uráží fanoušky na sítích

Ondřej Martinů
Na herní scéně už je ředitel studia Gearbox docela „známá firma“ tím, že rád podněcuje kontroverze různými výroky na internetu. A se startem své nové hry, Borderlands 4, se i přes dobré prodeje raději věnuje slovním přestřelkám na sítích s fanoušky.

Dalo by se předpokládat, že když se nové hry prodají dva miliony kopií za první týden, bude z toho mít vedení studia radost. Přesně to totiž může slavit nový díl série Borderlands, který hráče zaujal natolik, že v prodejích na Steamu dokonce předběhl i aktuální nezávislý megahit Hollow Knight: Silksong. Samozřejmě, že teď srovnáváme hry s úplně jiným rozpočtem, ale i tak je to na Borderlands 4 slušný výkon.

Jenže sám ředitel studia Gearbox, Randy Pitchford, místo oslav počátečních úspěchů hry se raději na sítích hádá s fanoušky, kteří si už pomalu mohou založit sbírku jeho zvláštních výlevů na adresu jejich kritiky. U Pitchforda to sice není nic nového, svými kontroverzními nebo jinak nevhodnými výroky už je celkem proslulý, ale i tak nás překvapil, že i v takovéto chvíli prostě musí za každou cenu dělat scény.

Jeho úvodní výroky směřovaly na adresu stížností, že Borderlands 4 ani na těch nejsilnějších sestavách nefunguje plynule ve 4K rozlišení, načež Pitchford na sítích zareagoval, že „se hrou není nic špatně, to jen vy máte přehnané očekávání“. A doporučil, ať si lidé raději nastaví nižší rozlišení obrazu. Co třeba se raději věnovat správné optimalizaci hry?

Borderlands 4

Borderlands 4

Fanoušci hry tak v podstatě zjistili, že Pitchford je k dispozici na případné pokračování hádek a rozhodli se jej dále provokovat, až to ředitel herního studia nevydržel, a vypustil celkem otřepanou frázi „pokud se vám hra nelíbí, tak prosím požádejte o vrácení peněz“. A dokonce pak i dodal, že by lidé měli hrát raději něco jiného, pokud nejsou spokojení.

To však pořád není všechno, Pitchford také ještě přidal další výrok, když se do něj další z hráčů obul, že jeho PC sestava rozhodně není stará a jiné hry vykresluje dobře, ale Borderlands 4 v jeho vybraném rozlišení zkrátka nezvládá. Na to zase šéf studia zareagoval, že pokud má dotyčný tak vysoké požadavky, tak ať mu jde hru pomoci optimalizovat pro daný hardware.

Borderlands 4

Borderlands 4

Borderlands 4 přitom až na zmíněné problémy s PC verzí pozitivně překvapilo jak hráče, tak recenzenty. „Značka Borderlands ukazuje, že má stále co nabídnout. Nový díl si bere to nejlepší z původních her, ale zkouší i něco trochu jiného,“ napsali jsme v recenzi a udělili hezkých 85 %.

