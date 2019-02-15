náhledy
To, že hra vypadá před vydáním zajímavě, ještě nezaručuje úspěch. Jak v dávné videoherní historii, tak v posledních letech jsme se opakovaně mohli přesvědčit, že i tu nejzajímavější hru může špatná práce autorů naprosto potopit. Někdy se to ještě povedlo opravit, ale jindy už hru nezachránilo vůbec nic.
Pro jeden z nejznámějších příkladů hry s ohromným rozpočtem ale naprosto mizernými prodeji nemusíme chodit daleko, jde o loňský průšvih PlayStationu, multiplayerovou střílečku Concord.
Concord byl přitom ve vývoji neuvěřitelných osm let a měl položit základy pro další hry z tohoto univerza. Jenže prodeje byly tak špatné, že Sony hru stáhlo po pouhých 14 dnech z prodeje a lidem vrátilo peníze.
Concord podle odhadů prodělal přes 200 milionů dolarů, některé zdroje pak zmiňují až 400 milionů dolarů. Zkázu hry podtrhly ošklivé vzhledy herních postav, nezajímavé mapy a technické problémy. Studio Firewalk bylo krátce poté zrušeno.
Dobře známý příklad si budou pamatovat fanoušci série Mass Effect. Ta měla za sebou v roce 2017 známou trilogii dílů a autoři chtěli fanouškům spravit chuť po nepříliš povedeném konci třetího Mass Effectu. A tak naslibovali Andromedu: ambiciózní projekt zasazený do známého sci-fi světa.
Ačkoliv fanoušci očekávali nový Mass Effect s nadšením, rychle vystřízlivěli po seznámení se s finálním produktem. Andromeda byla plná ošklivých animací obličejů, nudných misí a odfláknutých scénářů.
Ačkoliv byla hra vyvíjena přes pět let, hlavní práce na ní údajně zabraly jen asi rok a půl. Neúspěchu nasadilo korunu i špatně zvolené datum vydání, kdy v těsné blízkosti Andromedy vyšly úspěšnější tituly jako Horizon Zero Dawn nebo Nioh.
Námořní akce Skull & Bones od Ubisoftu byla ve vývoji jedenáct let. Začala jako expanze pro Assassin’s Creed: Black Flag, posléze se z ní mělo stát MMO a nakonec vyšla jako multiplayerová akce.
Asi už tušíte, v čem je problém. Asi žádný projekt neustojí neustále změny koncepce a základních pravidel. Ačkoliv se nakonec našli hráči, které Skull & Bones i trochu bavilo, obecně se na hru kvůli její průměrnosti zase rychle zapomnělo.
Prodávala se za 70 dolarů, šéf Ubisoftu Yves Guillemot to zdůvodnil tím, že jde o AAAA hru (to není překlep). Celá tato pirátská odysea Ubisoft podle odhadů a interních zdrojů stála mezi 650 až 850 miliony dolarů.
Jé, nová hra ze světa Pána Prstenů, to tu už pořádně dlouho chybělo, mysleli jsme si v polovině roku 2023. Ale novinka The Lord of the Rings: Gollum s Glumem v hlavní roli nás z touhy po něčem takovém celkem rychle vyléčila.
Videoherní Glum byl přesnou ukázkou, jak videohra nemá vypadat. Mizerné ovládání, pokažená technická stránka, nudná hratelnost, nevyrovnaná obtížnost... tady bylo prostě všechno.
„Hru nelze doporučit ani těm největším fanouškům Tolkienova díla. Byť ho Glum vcelku inovativně doplňuje, není ani trochu zábavné s ním trávit čas,“ napsali jsme před dvěma lety v recenzi.
Pokud má jedna hra našlápnuto k tomu stát se videoherním propadákem letošního roku, je to jednoznačně MindsEye od studia Build a Rocket Boy, které překvapivě vede bývalý autor série Grand Theft Auto Leslie Benzies.
Hráči museli do hry naslepo, jelikož autoři až přehnaně tajili detaily před vydáním a neposlali kopie na recenze. Pak přišlo zjištění, že mizerná technická stránka není zdaleka tím jediným problémem hry. Ta trpí třeba také kvůli ploché hratelnosti, prázdnému otevřenému světu a nezajímavému příběhu.
Ačkoliv autoři slíbili, že hru opraví, na Steamu ji aktuálně hrají už jen jednotky hráčů, což už je v podstatě cejch mrtvé hry. Studio navíc zřejmě čeká velké propouštění zaměstnanců.
Asasínská série byla v roce 2014 v podivném bodě. Sérii tou dobou vládla pirátská tématika a fanoušci volali po něčem zase trochu odlišném. Ubisoft proto přislíbil, že nás nové dobrodružství zavede do novodobých dějin Francie a ve hře zavítáme do ulic v období Velké francouzské revoluce.
Díl s názvem Unity ovšem přes velký zájem fanoušků série přinesl něco, s čím je současný hráč bohužel stále dobře obeznámený: naprosto příšerný technický stav. Hra byla plná bugů a glitchů do takové míry, že se za hrou táhly posměšky opravdu dlouhou dobu.
Unity se sice časem dostalo na poměrně obstojnou úroveň technického zpracování, jenže to už část fanoušků nad hrou dávno zlomila hůl.
Anthem měl být spásou studia BioWare po již zmíněném zpackaném Mass Effectu: Andromeda. Hra vypadala v úvodu hodně nadějně: sci-fi akce s hrdiny v oblecích jako vystřižených z Iron mana, v opravdové next-gen grafice. Měla vytřít zrak konkurentům, jako je například Destiny.
Ve výsledné hře přitom onen slíbený mix prvků vůbec nefungoval. Grafika nebyla zas tak úžasná, akce postrádala dynamiku, mise byly nudné a opakující se a ani technických chyb nebylo ve hře úplně málo.
Po vydání navíc Anthem trápily problémy s připojením se k herním serverům. Kdo by chtěl hrát něco, co ani pořádně nefunguje? Anthem vydavatel EA udržoval při životě další dva roky, než se servery hry definitivně vypnuly.
Aliens: Colonial Marines zprvu fanoušky nadchnul parádním trailerem se záběry ze hry a očekávalo se, že Vetřelec si připíše pořádný herní hit. Výsledek však nebyl dál od pravdy.
Finální produkt byl něco dost odlišného, než nadšení hráči čekali. Místo bombastické akce dorazila v podstatě jen nudná a nezáživná střílečka s hloupou umělou inteligencí a nic moc grafikou.
Vydavatelská společnost Sega se dokonce dostala pod palbu soudních žalob za klamavou reklamu. Ty prohrála a musela vyplácet tučné odškodné. Příběh má ovšem dobrý konec, jelikož série her s Vetřelcem navázala daleko povedenějším dílem Isolation.
A znovu Ubisoft. Firma chtěla trochu rozmělnit pozornost od stříleček Rainbow Six a asasínských RPG a přijít se zcela novou značkou. Úvodní ukázky ze hry Watch Dogs byly opravdu působivé. Schylovalo se k senzaci?
Ani náhodou. Hra Watch Dogs si vykoledovala především posměšky za výrazné rozdíly mezi propagačními materiály a výsledným produktem. Grafika nebyla zdaleka tak dobrá, hernímu světu chyběly detaily a titul doplácel na repetitivní hratelnost.
Ačkoliv byli Watch Dogs vlastně jen další z mnoha „klonů GTA“, Ubisoft i vlažné reakce na první díl nakonec přijal jako úspěch a dnes už je to série o třech dílech. Zde je tedy důkaz, že ne každý propadák musí propadákem i zůstat.
„Hail to the king, baby!“ Duke Nukem, ikonická herní postava devadesátých let, měl završit svou slávu dílem s podtitulem Forever, který autoři oznámili v roce 1997.
Duke Nukem Forever přišel o nadšení hráčů už během neuvěřitelně táhlého vývoje. Naděje na to, že si titul jednou zahrajeme, ovšem neutichala. Po četných změnách v autorských řadách, výměně herního enginu a kompletních přepracováních nakonec Duke Nukem Forever vyšel v roce 2011.
Výsledek ovšem za 14 let čekání vůbec nestál. Hra působila opravdu zastarale, skoro až jako takové „retro“, ale ve špatném slova smyslu. Duke Nukem měl zkrátka raději zůstat v devadesátých letech.
Příběh Daikatany už je v podstatě herní historií. Nová hra od Johna Romera, autora takových ikonických pecek, jako je Doom či Wolfenstein, měla opět redefinovat žánr akčních stříleček.
Hru ovšem trápily četné odklady a nakonec vyšla až v roce 2000, tři roky po původním plánovaném datu vydání. A co hůř, ukázalo se, že inovace se nekoná a Daikatana je prostě jen nezáživnou akcí.
Recenzenti Daikatanu častovali výrazy jako „nehratelná“, jelikož některá designová rozhodnutí vůbec nedávala smysl. Hry se prodalo jen něco málo přes 40 tisíc kopií a o Daikataně se mluví jako o jednom z největších herních propadáků dějin.
