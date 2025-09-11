|
Místo hitu přišla studená sprcha. Pamatujete si ještě tyto zpackané hry?
Tyto hry byly tak žhavé, až se od nich ostatní radši klidily stranou
Jakožto vývojáři her nechcete, aby vydání vaší hry zastínila nějaká jiná, větší a populárnější. Jenže takové situace občas nastávají a v minulosti se už několikrát stalo, že se s vydáním nějakého...
Až se tomu nechce věřit. Rozmáchlou středověkou hru kutí sólo Čech
Připravovanou středověkou hru na hrdiny Legacy of Valor kutí sólo vývojář Filip Husák. „Momentálně nemám čas na nic jiného než na vývoj, rodinu a práci, ale to nevadí. Tento projekt je mým snem,“...
KVÍZ: Poznáte největší herní klasiky podle obrázku z krabice?
Tentokrát to bude opravdu těžké. V následujícím kvízu naleznete výřezy z originálních krabic těch největších herních klasik 90. let pro MS-DOS. Jenže většina z nás tehdy přišla do styku pouze s...
Také milujete vlaky? Těchto deset her nesmíte minout
Koncem září se pořádá Den železnice a my jsme se tento krásný svátek rozhodli oslavit tematickým článkem. Samotné nás překvapilo, kolik videoher je v nabídce pro milovníky vlaků. Vybrali jsme desítku...
NHL 26
Další ročník populární sportovní série od Electronic Arts.
PS5vydáno 10. září 2025 11:04, aktualizováno 15:07
Otec má rakovinu. Asmongold přerušuje streamování na neurčito
Oblíbený americký streamer Zack Hoyt, kterého diváci znají spíše pod přezdívkou Asmongold, přerušuje své streamy. Důvodem je vážný zdravotní stav jeho otce.
Největší propadák roku prý opraví a vylepší. Hru ale už skoro nikdo nehraje
Hra MindsEye zcela pohořela u hráčů a kritiků a míří na pozici největšího propadáku roku. Z nějakého důvodu se však autoři snaží o nápravu, vydávají aktualizace hr a slibují další, ještě větší...
Nový hit ještě povyrostl. Bude to jedna z nejprodávanějších letošních her
Nezávislá hra Hollow Knight: Silksong při svém vydání potrápila infrastrukturu hned několika digitálních obchodů, víkend jí pak dopřál další hráče.
Nová generace herního lenova je výrazně lepší, do kapsy se však nevejde
Berlín (od zpravodaje Bonusweb.cz) Nový handheld od společnosti Lenovo je opět pořádně výkonná herní mašina. Legion Go 2 navazuje na předchůdce po stránce designu a funkcionality, zároveň však má modernější hardware a bohužel i vyšší...
Zahráli jsme si Heat, World of Tanks na speedu pro Generaci Z
Provozovatelé úspěšné onlinovky World of Tanks chtějí oslovit i mladší demografické skupiny, na které je původní hra až příliš rozvážná a taktická. Chystaná odbočka Heat si bere inspiraci u moderních...
