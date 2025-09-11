Místo hitu přišla studená sprcha. Pamatujete si ještě tyto zpackané hry?

Ondřej Martinů
To, že hra vypadá před vydáním zajímavě, ještě nezaručuje úspěch. Jak v dávné videoherní historii, tak v posledních letech jsme se opakovaně mohli přesvědčit, že i tu nejzajímavější hru může špatná práce autorů naprosto potopit. Někdy se to ještě povedlo opravit, ale jindy už hru nezachránilo vůbec nic.
The Lord of the Rings: Gollum Concord Concord Concord Mass Effect: Andromeda Mass Effect: Andromeda Mass Effect: Andromeda Skull & Bones Skull & Bones Skull & Bones The Lord of the Rings: Gollum The Lord of the Rings: Gollum

11. září 2025 4

RECENZE: NHL 26 je jasným krokem dopředu, obzvláště v jednom režimu

75 %

Od nového ročníku nejlepší (a bohužel i jediné) hokejové série na domácí herní konzole se revoluce nečekala a samozřejmě také nepřišla. To ovšem neznamená, že by šlo o vyhozené peníze, obzvláště...

PS5
11. září 2025 6

NHL 26

75 %

Další ročník populární sportovní série od Electronic Arts.

PS5
vydáno 10. září 2025  11:04,  aktualizováno  15:07

Otec má rakovinu. Asmongold přerušuje streamování na neurčito

Oblíbený americký streamer Zack Hoyt, kterého diváci znají spíše pod přezdívkou Asmongold, přerušuje své streamy. Důvodem je vážný zdravotní stav jeho otce.

10. září 2025 8

Největší propadák roku prý opraví a vylepší. Hru ale už skoro nikdo nehraje

Hra MindsEye zcela pohořela u hráčů a kritiků a míří na pozici největšího propadáku roku. Z nějakého důvodu se však autoři snaží o nápravu, vydávají aktualizace hr a slibují další, ještě větší...

10. září 2025 11

Deset minut terapie zdarma. Vychutnejte si krásy Hokkaidó s nádhernou hudbou

Nejnovější video z připravované samurajské akce Ghost of Yotei je úplně jiné než obvykle. Tentokrát můžeme v desetiminutovém videu obdivovat různá zákoutí Ezo, což je dnešní Hokkaidó.

9. září 2025  10:57 1

Až se tomu nechce věřit. Rozmáchlou středověkou hru kutí sólo Čech

Připravovanou středověkou hru na hrdiny Legacy of Valor kutí sólo vývojář Filip Husák. „Momentálně nemám čas na nic jiného než na vývoj, rodinu a práci, ale to nevadí. Tento projekt je mým snem,“...

9. září 2025 21

Nový hit ještě povyrostl. Bude to jedna z nejprodávanějších letošních her

Nezávislá hra Hollow Knight: Silksong při svém vydání potrápila infrastrukturu hned několika digitálních obchodů, víkend jí pak dopřál další hráče.

8. září 2025  10:05 3

Nová generace herního lenova je výrazně lepší, do kapsy se však nevejde

Berlín (od zpravodaje Bonusweb.cz) Nový handheld od společnosti Lenovo je opět pořádně výkonná herní mašina. Legion Go 2 navazuje na předchůdce po stránce designu a funkcionality, zároveň však má modernější hardware a bohužel i vyšší...

8. září 2025 4

KVÍZ: Poznáte největší herní klasiky podle obrázku z krabice?

Tentokrát to bude opravdu těžké. V následujícím kvízu naleznete výřezy z originálních krabic těch největších herních klasik 90. let pro MS-DOS. Jenže většina z nás tehdy přišla do styku pouze s...

vydáno 7. září 2025

Zahráli jsme si Heat, World of Tanks na speedu pro Generaci Z

Provozovatelé úspěšné onlinovky World of Tanks chtějí oslovit i mladší demografické skupiny, na které je původní hra až příliš rozvážná a taktická. Chystaná odbočka Heat si bere inspiraci u moderních...

7. září 2025 3

Také milujete vlaky? Těchto deset her nesmíte minout

Koncem září se pořádá Den železnice a my jsme se tento krásný svátek rozhodli oslavit tematickým článkem. Samotné nás překvapilo, kolik videoher je v nabídce pro milovníky vlaků. Vybrali jsme desítku...

6. září 2025 14

