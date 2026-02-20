náhledy
Herních propadáků přibývá až nezvykle rychlým tempem. Za první polovinu roku 2026 se jich urodilo opravdu hodně. Jde jak o tituly, které si o pohromu koledovaly už od oznámení, tak o ty, které mohly působit celkem slibně. Vybrali jsme deset dosavadních herních zklamání letoška.
Autor: PlayStation
Akční hra Code Violet vyšla už v lednu, od té doby však dostala pořádný výprask. Průběžně si totiž drží pozici vůbec nejhůře hodnocené hry letošního roku s průměrným skóre 29 bodů ze 100 na portále Metacritic.
Autor: TeamKill Media
Hra vyšla exkluzivně pro PlayStation 5, jde o survival akci s dinosaury, avšak navzdory očekávání nejde ani vzdáleně o podobný titul oblíbenému Dino Crisis.
Autor: PlayStation
Hra působí zastarale, s nudným designem levelů a celkově nepovedenou hratelností. Někteří recenzenti zmiňují, že je lepší nehrát nic, než si pustit Code Violet.
Autor: TeamKill Media
Samson je další hrou, která na první pohled evokovala některé staré klasiky, jmenovitě třeba sérii Driver. Městská akce od menšího studia působila slibně, ale výsledek byla spíše ostuda.
Autor: Liquid Swords
Hra je v první řadě hodně krátká a až příliš repetitivní. Vedle toho autoři zjevně uspěchali vydání a plná verze se jen hemží bugy a grafickými chybami.
Autor: Liquid Swords
Souhrnné skóre od kritiků je celkem slabých 50 bodů a hra podle předběžných odhadů prodala jen řádově pár desítek tisíc kopií.
Autor: Liquid Swords
Kiln je zřejmě projekt vyrobený z vášně autorů známého studia Double Fine (např. série Psychonauts), ovšem vydaný v nesprávný čas. Jde totiž o multiplayer, ze kterého jsou hráči v poslední době dost otráveni (viz dále).
Autor: Double Fine
V Kiln si hráči vytvoří pomocí hlíny a hrnčířského kruhu svoji postavu a pak se pustí do akce čtyři na čtyři. Hra vyšla na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Ačkoli primárním zdrojem bude předplatné Game Pass, čísla na Steamu jsou tragická.
Autor: Double Fine
Špička aktivních hráčů v Kiln vystoupala na pouhých 193 aktivních uživatelů v jednu chvíli v posledních dnech pak už hru hrají jen asi dvě desítky hráčů denně. A to nemá šanci multiplayerovou hru uživit.
Autor: Double Fine
Ačkoliv se na první pohled zdála hra 1348 Ex Voto jako poměrně zajímavá historická akční adventura, se proměnilo v naprosto odbytý a nezajímavý projekt.
Autor: Bonusweb.cz
Hra působila, že autoři nalili nejvíce peněz do grafiky, která byla celkem obstojná, ale prakticky všechno ostatní bylo jako spíchnuté horkou jehlou. Korunu tomu pak nasadila naprosto otřesná optimalizace na PC i konzole.
Autor: Bonusweb.cz
Hra si tak vysloužila podle databáze Steamu zájem jen několika stovek lidí naráz, celkové prodeje se odhadují jen na asi 10 tisíc kopií. A průměrné skóre 50 bodů na Metacriticu si autoři asi také za rámeček nedají.
Autor: Bonusweb.cz
Je krádež, když si berete zpět to, co bylo ukradeno? ptají se afričtí tvůrci hry Relooted. Téma repatriací ovšem otvírají nepříliš vhodným způsobem, její hrdinové vykrádají západní muzea. Hra se nesetkala s příliš pozitivní odezvou už při svém odhalení a nyní naprosto propadla. Minimálně na Steamu ji nikdo nehraje.
Autor: Nyamakop
Počet hráčů na Steamu se vyšplhal při uvedení na 57 souběžně hrajících, což je absolutní propadák.
Autor: Nyamakop
A zatímco podle šesti recenzí má hra na Metacriticu průměr 70 bodů ze 100, uživatelé s průměrnou známkou 1,8 z 10 nešetří kritikou.
Autor: Bonusweb.cz
Prakticky největší přešlap, jakého se studio Quantic Dream mohlo dopustit, by bylo opuštění jeho skvělých příběhových her a vydání multiplayerové rychlokvašky. A přesně to se bohužel stalo.
Autor: Quantic Dream
Spellcasters Chronicles je na první pohled generická týmová akce 3 na 3, která se inspiruje žánrem MOBA. Koncem února vyšla v předběžném přístupu na Steamu, v květnu už autoři ohlásili konec kvůli nezájmu hráčů.
Autor: Quantic Dream
Na Steamu ji v době po vydání hrálo ve svém maximu pouhých 888 lidí souběžně, což je na free 2 play titul naprostá katastrofa. Autoři jíž vrátili hráčům peníze a teď se řeší, zda vůbec budou schopni pokračovat v práci na ambiciózní příběhové hře Star Wars Eclipse.
Autor: Quantic Dream
Ačkoliv to zpočátku vypadalo, že Marathon bude jedna z multiplayerových akcí, která si dovede ospravedlnit svou existenci, propad na dno netrval dlouho. Autoři ze studia Bungie totiž už museli přiznat že hra nesplnila jejich očekávání.
Autor: PlayStation
Pro mateřskou společnost Sony tak Marathon a Destiny 2 (které již končí aktivitu) znamená finanční ztrátu v řádu stovek milionů dolarů. Ani tato sázka na live service titul nejspíše Sony nevyšla a o to je zvláštní, že si podle všeho firma dál stojí za svým a plánuje podporovat další podobné projekty.
Autor: PlayStation
Čísla ze Steamu jsou tentokrát jen část celkového obrazu, jelikož hra má nepochybně velkou hráčskou základnu na PlayStationu, ale aktuální špička okolo sedmi tisíc aktivních hráčů u takto masivního titulu zkrátka nevzbuzuje moc důvěry. Pro srovnání: třeba takové Helldivers 2 pořád ve špičce hraje pětinásobek hráčů.
Autor: PlayStation
Jednoho dne se středoškolačka Anne vydává za svými přáteli, když najednou její vagón metra náhle propadne trhlinou v zemi. Obyvatelé Tokia netuší, že pod povrchem jejich města se rozkládá podzemní svět, který ovládají děsivé bytosti podobné dinosaurům.
Autor: Nintendo
Po herní stránce je Tokyo Scramble survival bez zbraní, v němž nepřátelé reagují na zvuky. Přední recenzenti hru strhali, ostatní jsou o něco přívětivější. Nízký počet recenzí však naznačuje, že ani tato hra hitem nebude.
Autor: Nintendo
„Příběh je špatný. Scénář je příšerný. Úrovně mohou obsahovat špatně navržené oblasti nebo místa s enormně zvýšenou obtížností. V multiplayeru je prakticky nemožné přežít. Ztratil jsem touto hrou asi pět hodin, které už nikdy nedostanu zpět,“ napsal k Tokyo Scramble recenzent webu Siliconera.
Autor: Nintendo
O hře Highguard jsme už několikrát psali. Oznámena byla k překvapení hráčů v prosinci jako zlatý hřeb Game Awards, což je obdoba herních Oscarů. Genericky vyhlížející týmovku hráči nepřijali s velkým nadšení, přeci jen čekali něco zajímavějšího.
Autor: Wildlight Entertainment, Inc.
Tvůrci od té doby mlčeli a hru podle původního plánu v lednu vydali. Při startu měli na Steamu téměř sto tisíc souběžně hrajících, po týdnu už jich bylo jen deset tisíc a čísla klesala tak rychle, že konec přišel prakticky hned poté.
Autor: Bonusweb.cz
Studio následně propustilo většinu lidí a 12. března, tedy 45 dní po uvedení, vypnulo herní servery. Highguard byla naprosto vzorová ukázka toho, že o podobné tituly teď hráči prostě nestojí.
Autor: Bonusweb.cz
Na závěr zmíníme i jeden český titul, a to Kromlech od studia Perun Creative. Autoři se po neotřelém simulátoru bezdomovce Hobo: Tough Life dali na cestu temného fantasy, ovšem počty hráčů zatím nevzbuzují moc důvěry.
Autor: Bonusweb.cz
Nutno podotknout, že hra je stále v předběžném přístupu, takže ji autoři neustále vylepšují a hra může bezpochyby dostat druhý dech při vydání plné verze. Ta může koneckonců být o dost rozdílná od toho, co autoři nabízí hráčům nyní.
Autor: Bonusweb.cz
Jenže zájem hráčů je zatím opravdu malý. Podle SteamDB byla dosavadní špička hráčů jen na 47 lidech a denně ji v poslední době hrají zhruba dva až čtyři lidé naráz. Nelze pochybovat o tom, že ostravské studio asi čekalo lepší čísla. Na Steamu jsou uživatelské recenze smíšené, hráči zmiňují především mizernou optimalizaci a až zbytečně obtížné souboje.
Autor: Bonusweb.cz