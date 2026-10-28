Více než 12 let vývoje a rozpočet překračující 50 miliard korun dělají z nadcházejícího šestého dílu série Grand Theft Auto nejdůležitější popkulturní událost dekády. Toto vážně nebude prostě jen další super hra, toto prostě nepůjde odignorovat. Můžete nevěřit, můžete se klidně vysmívat a ostentativně dávat najevo nezájem, ale zhruba za měsíc ani nepůjde otevřít ledničku, aby na vás nevypadlo GTA.
Spousta lidí si po oznámení data vydání naplánovala dovolenou, některé firmy svým zaměstnancům rovnou přislíbily pár dnů volna. Lze předpokládat, že obliba hudebníků zařazených do oficiálního soundtracku skokově vzroste, boomeři zase určitě po letech relativního klidu vytáhnou na světlo téma údajné mediální „glorifikace násilí.“
Na úspěchu hry se bude snažit přiživit každý, nás nevyjímaje. Jenže my to tak nějak z pozice webu zaměřeného na počítačové hry máme v popisu práce, poněkud bizarněji to působí u britského řetězce posiloven PureGym. Vydal totiž návod, jak posilovat prsty, aby těžkou mnoha hodinovou nálož „paření“ zvládly.
Na rovinu – je to spíše legrace, protože udělené rady vám rozhodně nijak zásadně neotevřou obzory. Tlačit prsty o sebe, případně o stůl, střídat pevné zatínání pěsti s maximálně roztaženou dlaní, občasné protřepání zápěstí… Za mě věci, které člověk dělá tak nějak instinktivně. Na druhou stranu proč ne? Prezentující trenér David Hope má už něco odcvičeno a tak se mu snad dá věřit, mít pořádně rozhýbané prsty se pak může hodit i v jiných situacích než je gaming. (mrk mrk)
Virální marketing samozřejmě funguje obousměrně, takže některé fiktivní značky z kultovní herní série možná doputují i do reálného světa. Jak si všimli fanoušci z portálu iGrandTheftAuto, tak Americký úřad pro daně a obchod s alkoholem a tabákem (TTB) přijal registraci na značky Patriot a Pißwasser, pod kterými teď mohou jít na trh dosud jen fiktivní značky herních piv. O výrobu by se měl postarat menší floridský pivovar Tripping Animals, ale pokud bude zájem velký, minimálně s druhou jmenovanou značkou, která se dá volně přeložit jako „čůránky“, by jim v případě veliké poptávky snad mohli pomoci i tuzemští kolegové z Brna a Ostravy.
Srandičky stranou, Grand Theft Auto 6 je po nekonečných letech čekání prakticky za rohem. A vzhledem k tomu, že kvůli němu většina konkurence vyklidila lukrativní poprázdninové vydavatelské okno, tak se ani o ničem jiném vlastně ani psát nedá. My v redakci jsme každopádně ready! Čímž chci říct, že hýbeme prsty a pijeme piva.