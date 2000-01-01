náhledy
Některé na nás čekají ještě letos, na jiné budeme pravděpodobně čekat ještě několik let. Ve všech případech však jde o hry s velkým potenciálem a hráči je netrpělivě vyhlíží. Přinášíme vám výběr patnácti her, u kterých doufáme, že bude čekání na vydání stát za to.
Autor: Amazon Games
Na jedno z nejdůležitějších RPG roku už nebudeme muset čekat dlouho. The Blood of Dawnwalker od polského studia Rebel Wolves, kam odešla část týmu ze série her Zaklínač, se jeví opravdu slibně. Hra má sice podobný styl jako právě hry ze zaklínačské série, ale zároveň se snaží i o něco nového.
Autor: Rebel Wolves
Tato hra se točí okolo upírů, bude jím koneckonců i hlavní hrdina. Na dokončení příběhu navíc budete mít pouze několik (herních) dní, takže si budete muset pečlivě vybírat, jakým misím a hernímu stylu dáte přednost. The Blood of the Dawnwalker vyjde 3. září na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Rebel Wolves
Jedna z mála exkluzivit Xboxu, brutální sci-fi akce Gears of War: E-Day je klíčovým titulem ve slavné sérii. Drsňácká střílečka nás bere na samotný začátek, v němž se podzemní rasa Locustů vynoří na povrch planety Sera a začne masakrovat její obyvatele. S Marcusem Fenixeem a Domem Santiagem, tedy ikonickými hrdiny série, tak prožijeme první hodiny a dny invaze.
Autor: Xbox
Opět půjde o střílečku, v níž se hlavním hrdinům díváme přes rameno a kryjeme se za překážkami. Tento díl se drží lineárního pojetí původních her, přičemž příběhová kampaň má být podle tvůrců nejdelší v historii série, a to přes čtrnáct hodin. Projít ji půjde nejenom sólo, ale i v lokální kooperaci na rozdělené obrazovce ve dvou, nebo on-line ve čtyřech. Hra vyjde už 6. října na PC a Xbox Series X/S a bude dostupná také v předplatném Game Pass (PC a Ultimate).
Autor: Xbox
Grand Theft Auto VI bude nepochybně videoherní špičkou letošního roku. Šestý díl známé akční série nás zavede zpět do prosluněného Vice City, kde se toho od první návštěvy hodně změnilo. Hráči budou ovládat dvojici hrdinů, po velice dlouhé době půjde hrát i za ženu.
Autor: Rockstar Games
Šesté Grand Theft Auto opět slibuje otevřený svět s městem i přírodou okolo, spoustu vedlejších aktivit i propracovaný příběh. Hra vychází 19. listopadu na PlayStation 5 a Xbox Series X a S. PC verze zatím potvrzena nebyla.
Autor: Rockstar Games
Brzy nás čeká přerod slavné série mlátiček Like a Dragon (původně Yakuza). A bude to událost, kterou si fanoušci určitě nesmí nechat ujít. V připravované hře Stranger Than Heaven totiž autoři ze studia jinak známého recyklací obsahu nabídnou opravdu pořádnou porci novinek.
Autor: Sega
Stranger Than Heaven vypráví příběh Makota Daita a pokrývá 50 let jeho života skrz pět různých ér. Měnit se přitom nebude jen prostředí, ale i hudba či bojové styly. To působí jako jeden z vůbec nejambicióznějších projektů studia. Stranger Than Heaven vychází 15. ledna 2027 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Sega
Třicet let od vydání prvního Tomb Raideru chtěli autoři oslavit jeho remakem, který nazvali Legacy of Atlantis. Nakonec se však hra musela zpozdit a vyjde až v únoru 2027. Jelikož je původní titul opravdu starý a v podstatě překonaný ve všech směrech, bude Legacy of Atlantis spíše jakousi reimaginací s několika stěžejními prvky.
Autor: Amazon Games
V Legacy of Atlantis budeme při honbě za tajemným artefaktem Scion prozkoumávat exotická místa zapomenutá časem, jako jsou džungle v Peru, starověké ruiny Řecka, pouště Egypta a tajemný středomořský ostrov Atlantis. Můžeme očekávat hodně skákání, hádanky a dojde i na souboj s dinosaurem. Tomb Raider: Legacy of Atlantis vyjde 12. února 2027 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Amazon Games
Studio Playground Games už opravdu dlouho pracuje na návratu k sérii Fable. Autoři se budou snažit respektovat kořeny hry, ale zároveň nabídnou dosud největší otevřený svět, ve kterém si budete moct dělat, prakticky co chcete. Některé lokality a příšery budou fanoušci série poznávat, jiné budou úplnou novinkou.
Autor: Xbox
Mezi další charakteristiky hry patří propracovaný soubojový systém s mnoha možnostmi, jak se s nepřáteli vypořádat, nebo systém reputace, tedy jak na vás budou obyvatelé virtuálních vesniček a měst nahlížet. Vaše činy ovlivní, zda vás budou respektovat jako hrdinu, nebo vámi naopak pohrdat. Ve hře je údajně přes tisíc postav, se kterými budete moct interagovat. Fable vyjde 23. února 2027 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Xbox
Fanoušci známé akční série Metro se už začátkem příštího roku dočkají pokračování s podtitulem 2039. Hra naváže na poslední díl, Exodus, přidá propracovanou technickou stránku a charakteristickou akční hratelnost ve stísněných tunelech metra.
Autor: 4A Games
V roce 2039 uběhlo od jaderné války už čtvrt století. Všechny znesvářené frakce, které žijí v tunelech metra, sjednotil nový vůdce, fanatický sparťan známý jako Hunter. Autoři chtějí příběh vyprávět z ukrajinské perspektivy i v kontextu aktuální války na Ukrajině, stále však půjde o příběh zasazený do série Metro. Hra vyjde v únoru 2027 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: 4A Games
Když se dalo dohromady několik původních vývojářů ze studia BioWare, bylo celkem jasné, jak nejlépe zužitkují své talenty. Dali se totiž do vývoje duchovního pokračovatele slavné série Mass Effect, jen zkrátka po svém. Jejich projekt se jmenuje Exodus.
Autor: Archetype Entertainment
Ve hře nebude chybět nic z toho, co jsme měli rádi na Mass Effectu, tedy prozkoumávání roztodivných planet, sci-fi akce i větvící se příběh podle vašich rozhodnutí. Zajímavostí je i hvězdné osazení, jednu z postav například dabuje známý herec Matthew McConaughey. Exodus vyjde někdy během příštího roku.
Autor: Archetype Entertainment
Tides of Anihilation má našlápnuto stát se herním sexsymbolem. Vizuálně totiž celkem připomíná hru Stellar Blade, jen je zasazená do válkou zdevastovaného Londýna.
Autor: Eclipse Glow Games
Jde o akčnější RPG, které se stejně jako Stellar Blade zaměří hlavně na příběh a přímočařejší hratelnost. Datum vydání je očekávané během letošního roku, hra vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Eclipse Glow Games
Jednou z vůbec nejočekávanějších her vzdálenější budoucnosti je čtvrtý Zaklínač. Polské studio se sice již pochlubilo několika záběry ze hry, jenže vydání je zřejmě ještě daleko, podle některých zdrojů až v roce 2028 nejdříve.
Autor: CD Projekt Red
Ve čtvrtém díle vystřídá ikonického Geralta vystřídá jeho adoptivní dcera Ciri. Grafika už úvodní ukázky vypadá fantasticky, jinak toho ale o hře zatím moc nevíme.
Autor: CD Projekt Red
Intergalactic: The Heretic Prophet je klíčovou hrou pro PlayStation. Po dlouhém čekání to bude totiž zbrusu nová hra od studia Naughty Dog, které je známé sérií The Last of Us, na které poslední dvě generace konzole od Sony dost lpělo.
Autor: Naughty Dog
Intergalactic: The Heretic Prophet má nabídnout dosud nevídanou podívanou sci-fi žánru a hlavně předvést, zda je studio Naughty Dog stále mistry herního vyprávění. A to navzdory skeptickým názorům části fanoušků, kteří hru odepsali už na první pohled. Až se dočkáme druhého pohledu na hru, tak se může leccos změnit.
Autor: Naughty Dog
God of War už téměř s jistotou nabídne příští rok nový díl, kde však nebude v hlavní roli Kratos, ale jeho žena Faye. Důležité je totiž vědět, že nejde o prequel, nýbrž hru, která se odehrává paralelně s God of War (2018) a God of War Ragnarok. A samozřejmě je to plnohodnotný díl, ne žádný spin-off, jak se dříve myslelo.
Autor: Santa Monica
Faye, kterou Kratos pochoval již na začátku první jmenované hry, se totiž po smrti nedočkala zaslouženého klidu, nýbrž se ocitá ve světě, který se jmenuje Everywhen. Podle všeho jde o jakousi formu očistce pro bohy různých náboženství, kde rozhodně nepanuje přátelská atmosféra. Ačkoliv hra nemá zatím ani přibližné datum vydání, počítá se s ní už někdy v první polovině příštího roku.
Autor: Santa Monica
Legendární herní vývojář Ken Levine už dlouhé roky připravuje zajímavou hru Judas, která sice grafikou i stylizací odkazuje na jeho vrcholnou sérii Bioshock, náplní se od ní bude velmi lišit. Více než na předpřipravenou příběhovou kampaň bude sázet na procedurální generování a znovuhratelnost.
Autor: Ghost Story
Hra se odehrává na vesmírném korábu Mayflower, který veze poslední zbytky lidstva k Proximě Centauri, nejbližší hvězdě planety Země. O vládu nad lodí spolu bojují tři členové jedné rodiny, z nichž každý má zcela jiný názor na další směřování. Hra je v tuto chvíli zatím stále v přípravě a neví se, kdy přesně má vyjít.
Autor: Ghost Story Games
Vývoj pátého Mass Effectu již začal před několika lety, ale informací o něm máme zatím žalostně málo. To ale nic nemění na faktu, že může jít nakonec o jednu z klíčových her v budoucí nabídce pro fanoušky akčních RPG.
Autor: Electronic Arts
Podle všeho by mělo jít o pokračování příběhu slavné série, včetně trochu méně povedené Andromedy. Bohužel si myslíme, že vývoj ještě několik let potrvá a je prakticky jisté, že to bude záležitost až pro příští generace konzolí.
Autor: Electronic Arts
Na The Elder Scrolls VI fanoušci čekají jako na smilování. Ale už je to celých deset let, co jsme viděli onen známý, avšak nicneříkající první trailer a stále posloucháme pouze sliby, že se na hře pracuje.
Autor: Bethesda
Série The Elder Scrolls je přitom v podstatě to nejdůležitější, co má studio Bethesda v portfoliu a už předchozí Skyrim dokázal, že ze správně vypiplané hry z tohoto světa se může stát megahit. A přesně v to věříme i u šestého dílu, že se z něj může stát pomyslné GTA VI mezi RPG hrami.
Autor: Nintendo