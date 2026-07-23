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KVÍZ: Zavzpomínejte si na magická devadesátá léta ve hrách
Devadesátá léta patří v oblasti počítačových her mezi zlatou éru. V době rychlého rozmachu technologií vznikla řada nezapomenutelných kousků. Pojďte si některé z nich připomenout.
Simulátor letecké katastrofy je virální hit. Za sebou má i první kontroverzi
Kooperativní hry se ztřeštěnými náměty se množí jako houby po dešti. Nejnovější počin, který zaujal veřejnost, se jmenuje Dear Passengers. S přáteli se dostanete do role posádky letadla, která čelí...
Patnáct připravovaných her, které by měly stát opravdu za to
Některé na nás čekají ještě letos, na jiné budeme pravděpodobně čekat ještě několik let. Ve všech případech však jde o hry s velkým potenciálem a hráči je netrpělivě vyhlíží. Přinášíme vám výběr...
Je z toho videoherní kult. Vzpomínáte na slavná „GTAčka“?
Příchod šestého dílu se nezadržitelně blíží. Série Grand Theft Auto přitom už příští rok oslaví 30. výročí a i když jsou prodlevy mezi uplynulými díly čím dál delší, pořád je historie této kultovní...
Patnáct připravovaných her, které by měly stát opravdu za to
Některé na nás čekají ještě letos, na jiné budeme pravděpodobně čekat ještě několik let. Ve všech případech však jde o hry s velkým potenciálem a hráči je netrpělivě vyhlíží. Přinášíme vám výběr...
O Steam Machine je zájem, s prodeji konzolí se však měřit nemůže
Herní počítač Steam Machine je venku zhruba tři týdny a okamžitě se zařadil mezi to nejprodávanější, co platforma Steam nabízí. Co to vlastně znamená, se pokusí zodpovědět článek níže.
Z těchto cosplayerek vám spadne brada. Kochejte se a hlasujte
Pokochejte se krásou cosplayerek, obdivujte jejich ladné křivky a kostýmy inspirované slavnými herními i seriálovými postavami. Svým hlasem rozhodnete o tom, která z nich se stane vítězkou první řady...
Z těchto cosplayerek vám spadne brada. Kochejte se a hlasujte
Simulátor letecké katastrofy je virální hit. Za sebou má i první kontroverzi
Kooperativní hry se ztřeštěnými náměty se množí jako houby po dešti. Nejnovější počin, který zaujal veřejnost, se jmenuje Dear Passengers. S přáteli se dostanete do role posádky letadla, která čelí...
Steam rozdává oceňované příběhové RPG ze středověku, ale neváhejte dlouho
The Life and Suffering of Sir Brante je digitální gamebook, na jehož stránkách se odehraje celý život Sira Branteho. Hra láká nejenom na silný příběh, ale zejména na volby, na nichž záleží.
Hráči aktuálního hitu si ve velkém ujíždějí na detailních záběrech chodidel
Aktuální remake legendárního dílu série Assassin’s Creed, který nedávno vyšel pod názvem Black Flag Resynced, nadchl recenzenty i hráče. Ti nyní zaplavují sociální sítě spoustou záběrů z hraní, na...
Hráči ignorovali předražená DLC pro nový Assassin’s Creed. Kromě jediného
Pirátský Assassin’s Creed Black Flag Resynced je hit, v který Ubisoft doufal. Ukazuje se ovšem, že předražený soubor placených rozšiřujících balíčků hráči převážně ignorovali. Až na jednu výjimku.
Prodej bytu 1+1, 38 m2, Cheb, ul. Hviezdoslavovo náměstí
Hviezdoslavovo náměstí, Cheb
2 450 000 Kč
I nevkus má své hranice. Vybíráme nejdivnější bany herních streamerů
Z herních streamerů jsou dnes regulérní celebrity s desítkami milionů sledujících. Na rozdíl třeba od těch televizních ovšem jejich performance neprochází žádnou formou schvalovacího procesu, a tak...
KVÍZ: Zavzpomínejte si na magická devadesátá léta ve hrách
Devadesátá léta patří v oblasti počítačových her mezi zlatou éru. V době rychlého rozmachu technologií vznikla řada nezapomenutelných kousků. Pojďte si některé z nich připomenout.