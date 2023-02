Hráli jste ho také? Prince of Persia kdysi zazářil, dnes je v kómatu

Kdo v první polovině devadesátých let alespoň malinko přičichl k počítačovým hrám, je velká šance, hraničící přímo s jistotou, že hrál i legendárního Prince of Persia. Bezejmenný hrdina má šedesát minut na to, aby osvobodil princeznu a porazil sultána Jaffara. Ačkoliv v sérii vyšlo během let hned několik kvalitních dílů, a dočkali jsme se i filmového zpracování, poslední dekádu je v limbu a chystaný remake byl pro jistotu odložen.