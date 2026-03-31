Příběhové zvraty ve videohrách, které nám vyrazily dech

Ano, často je to pravda, ale přesto se objevilo několik videoher, které nabídly takové příběhové zvraty, že jsme je takzvaně rozdýchávali ještě dlouhou dobu poté, co skončily závěrečné titulky. Tady jsou některé z nich.
Tak ty sis myslel, že máš svobodnou vůli?
BioShock (2007)
Vývojář: 2K Boston
Hry ze série BioShock jsou digitálním klenotem, který nás oslnil v mnoha ohledech, a to i příběhem. Ten přichystal několik překvapení, ale asi nejvíce šokující bylo, když se ukázalo, kdo vlastně ovládá hlavního hrdinu Jacka (s pomocí legendární fráze „Would You Kindly?“) a jaký je jeho skutečný původ.
Někteří lidé sice tvrdí, že je zvrat týkající se „spícího agenta“ nezaskočil, ale my se přiznáme, že to pro nás bylo něco, co nás šokovalo a na celý příběh jsme pak nahlíželi úplně jinak, což bylo očividně cílem tvůrců. A nejen v našem případě jim to vyšlo na výbornou.
Už tak nás mrazivá atmosféra podvodního města deprimovala svou bezvýchodností, a když jsme zjistili, kdo skutečně tahá za nitky, pocit bezútěšnosti byl ještě silnější. Mimochodem, původně se uvažovalo o tom, že hra nebude zasazena pod vodní hladinu. Údajně byl jednou z variant ostrov obývaný nacisty a další pak vesmírná stanice plná monster. Nakonec jsme se ale dostali pod vodu a jsme za to velmi rádi, díky tomu měla hra své příjemně nepříjemné kouzlo.
Když už jsme u monster, oslizlými zrůdami měly být i legendární Little Sisters, ale tvůrci došli k názoru, že lépe bude působit, když budou mít lidskou vizáž. A podle nás to byl dobrý krok.
Možná jste slyšeli, že už se skoro dvě dekády připravuje film, ale projekt se ocitl v takzvaném produkčním pekle. Aktuální situace je taková, že film má zaštítit Netflix, režii zajistit Francis Lawrence, který by se na BioShock měl vrhnout po dokončení nového dílu Hunger Games. Ten bude mít premiéru 19. 11. 2026 a ponese podtitul Úsvit sklizně.