KOMENTÁŘ: Těšíte se na hru? Tak si ji hlavně nekupujte v den vydání

Je to pořád dokola: hráči se nemohou dočkat nějakého očekávaného titulu, jenže když ho po několika odkladech konečně dostanou do rukou, nedá se hrát.

Cyberpunk 2077 uzrál jako dobré víno. zpackaný start je dávno zapomenut.

Hry vycházejí často v tak příšerném technickém stavu, že se ze zákazníků zpravidla stávají nedobrovolní testeři, jen za to ještě musí platit. Člověk by řekl, že po ohromném fiasku Cyberpunku 2077 (viz náš článek) se firmy poučí a nebudou riskovat ztrátu reputace, ale kdeže, děje se to zas a znovu. A tak je potřeba se přizpůsobit.

Samozřejmě že s touto situací nejsme spokojeni a na našich stránkách si na podobných průšvizích vždy rádi smlsneme, na druhou stranu jistou část odpovědnosti na tom nesou i sami hráči. Je to jednoduché – kdyby vývojářům se slepou vírou neposílali peníze dopředu, tak se nic takového neděje.

Tak schválně, myslíte, že se Diablu 4 vyhnou tradiční problémy s připojením?

Přitom stačí tak málo: následovat radu uvedenou už v titulku článku, tedy nekupovat si hry v den vydání.

Ano, chápu, že je to občas těžké odkládat si potěšení na později, hraní v „den 1" ovšem nepřináší žádnou přidanou hodnotu.

Z pohledu běžného člověka, pro kterého jsou videohry jen zdrojem zábavy a nemá na ně navázané živobytí, vlastně není žádný objektivní důvod, proč si pár dnů nepočkat.

První dojem je jen jeden a nic ho nedokáže zkazit tak, jako když se hra sotva hýbe, vytváří spoustu „glichů“ a bugů, nebo dokonce natvrdo spadne. Vývoj softwaru je dost komplexní činnost a obzvláště na domácích počítačích, kde má doma každý jinou hardwarovou konfiguraci, je prostě těžké vše pořádně otestovat. Některé chyby se holt ukážou až ve chvíli, kdy do hry vpustíte desítky, stovky tisíc lidí. Ti jsou přitom často velmi zlomyslní a každý přešlap okamžitě vystaví na internet. A jelikož ti spokojení hrají a nemají čas přispívat do diskusních fór, vytváří to dojem, že každá druhá hra je absolutní katastrofou.

PC hráči vydrželi na The Last of Us čekat devět let, pár týdnů navíc už je snad nezabije.

Jen zřídka ovšem platí, že to tak vývojáři nechají napořád. Naopak na základě připomínek dokážou rychle vychytat ty nejhorší chyby a ve většině případů je do měsíce po problému. Jen málokterá hra zůstává rozbitá dlouho, z poslední doby mě napadá snad jen nepovedený remake trilogie Grand Theft Auto.

Mimochodem to přináší i zajímavé dilema z pohledu recenzentského. Jak moc bychom měli brát aktuální technický stav v potaz při hodnocení? Na internetu dodnes visí spousta krutých recenzí Cyberpunku, které jsou z dnešního pohledu zcela bezcenné, protože jejich argumentace se opírá o něco, co už není dávno pravda.

V žádném případě tady nehájím vydavatele, pravda je bezesporu na straně zákazníků a nechat si v podobných případech vrátit peníze za nákup je zcela legitimní spotřebitelské chování. Jenže ono to není jen o penězích, ale i o volném čase a investovaných emocích – nic z toho už vám nikdo nevrátí. Není tedy lepší se všeho výše zmíněné ušetřit a na maximální zážitek bez kompromisů si ještě chvíli počkat?

Měli bychom do hodnocení promítat i délku instalace, nebo už jsou hráči až moc zmlsaní?

A to zatím řeším jen technické chyby, důvodů k trpělivosti a obezřetnosti je více. Ne každá hra dostojí svým slibům a tak je lepší si počkat na recenze. V případě onlinovek je pak spíše výjimkou, když servery vydrží úvodní nápor hráčů a nezkolabují, krátce po vydání pak přibývají i funkcionality, na které vývojáři do té doby neměli kapacity, jako třeba například fotomód nebo režim New Game Plus.

Jenže v dnešní uspěchané době mají mnozí pocit, že musí vše konzumovat ihned, jinak jim něco uteče. Například PC hráči čekali na port kultovní hry The Last of Us devět let, najednou ale mají problém počkat ještě další hodinu u nezvykle dlouhé instalace hry.

Předobjednání či koupě v den vydání vyžaduje důvěru, vydavatelé si ji ale jednoduše nezaslouží. Měli by po nich sahat jen ti největší fanoušci, kteří nad nějakými nedodělky dokážou přimhouřit oči. Je to tak trochu, jako když nějaká kapela vydá kolekci svých raritních nahrávek, b-stran singlů nebo obskurních živáků z počátku své kariéry. Své publikum si to jistě najde, většina lidí ovšem raději vezme zavděk klasickým albem. A na to je třeba si počkat.

Pokud si tedy hry chcete maximálně užít, přičtěte si jednoduše k datu vydání ještě měsíc nebo dva, je to rozhodně smysluplnější, než si pak na internetu stěžovat.