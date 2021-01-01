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Na covidová léta málokdo vzpomíná v dobrém, přesto se v roce 2021 urodila řada skvělých her, filmů a seriálů. Pojďme si některé z nich připomenout – u mnohých z nich vás možná napadne: „To už je vážně pět let?“
Autor: Capcom
Leden 2021 patřil WandaVision, což je první seriál MCU (Marvel Cinematic Universe) vytvořený přímo Marvel Studios. Vznikl podle komiksů, odehrává se po Avengers: Endgame a zpracován je jako průřez americkými sitcomy. Ohlasy jsou převážně kladné.
Autor: © Disney+
V březnu nás okouzlilo vynikající kooperativní dobrodružství It Takes Two, v němž musí přesně dva hráči spolupracovat, aby se propracovali do cíle.
Autor: Bonusweb.cz
It Takes Two získala hlavní cenu v anketě The Game Awards, což je herní obdoba Oscarů. Pokud vám „gaučový multiplayer“ chyběl, máte někoho vhodného po ruce a chcete strávit příjemných a vtipných 10 až 15 hodin, u It Takes Two zkrátka není nad čím přemýšlet, napsali jsme v recenzi. A platí to i po pěti letech.
Autor: Bonusweb.cz
Květnový herní hit, horor Resident Evil Village, se stal Hrou toku 2021 podle čtenářů Bonuswebu. Pikantní je, že rozdíl mezi prvním a druhým místem (Forza Hoizon 5) byl pouhých sedm hlasů.
Autor: Bonusweb.cz
Resident Evil Village vsadil na akčnější pojetí, po stránce příběhu a hádanek však šlo o extra třídu. Díky obrovské upírce Lady Dimitrescu s bujným poprsím se však o hře mluvilo ještě před vydáním.
Autor: Capcom
Sólové dobrodružství Black Widow s naší oblíbenou Scarlett Johanssonovou sice mělo k dokonalosti daleko, v covidových letech však šlo o jeden z nejúspěšnějších filmů roku.
Autor: Disney+
HBO v červenci zabodovalo satirickou minisérií Bílý lotos, v níž sledujeme personál a hotelové hosty během jejich týdenní odpočinkové a omlazující dovolené v ráji. Mihne se zde například i Sydney Sweeney.
Autor: HBO
Jednu z hlavních rolí však ztvárnila Jennifer Coolidge, která si před více než čtvrtstoletím zahrála Stiflerovu mámu v komedii Prci, prci, prcičky.
Autor: HBO
Srpen nám přinesl Ghost of Tsushima Director’s Cut, což je vylepšená verze samurajské akce, která přinesla nejenom další porci obsahu, ale i technická vylepšení pro konzoli PlayStation 5. PC verze vyšla až později.
Autor: Bonusweb.cz
Nová kampaň na ostrově Iki se dá dohrát za pět hodin, i když – pokud se nikam neženete, na ostrově strávíte i více než dvojnásobek.
Autor: Bonusweb.cz
Zářijová hra Deathloop je variance na film Na Hromnice o den více nebo Na hraně zítřka, jen jsou v hlavní roli dva zabijáci, kdy se jeden snaží časovou smyčku prolomit a druhý ochránit.
Autor: Bonusweb.cz
Deathloop sice sklízel pozitivní hodnocení, o komerční megahit však nakonec nešlo.
Autor: Arkane Studios
Naproti tomu z nového seriálu Hra na oliheň na Netflixu se stal celosvětový fenomén. Hra na oliheň zcela přepsala rekordy Netflixu, žádný jiný seriál na této platformě si do té doby nevedl lépe.
Autor: Netflix
Hlavním hrdinou je zadlužený Song Ki-hun, který se snaží získat peníze pro svou dceru a matku. S ostatními účastníky šílené soutěže hraje původem dětské hry, v nichž ovšem jde o život. Zatím byly odvysílány tři série.
Autor: Netflix
V září ještě zabodovalo studio Blizzard, které hráčům naservírovalo poctivý remaster Diablo II: Resurrected. „Nabízí přesně to, co slíbil a co si tisíce hráčů po celém světě přály. Diablo II byla ve své době hra, ve které se daly bez problémů utopit celé noci a Resurrected nám umožnilo v tom pokračovat,“ napsali jsme v recenzi.
Autor: Bonusweb.cz
Stiskem jediné klávesy se lze okamžitě přepnout do původní grafiky.
Autor: Bonusweb.cz
V září se ještě Daniel Craig rozloučil ve snímku Není čas zemřít s rolí slavného agenta Jamese Bonda.
Autor: Universal Pictures
Naproti tomu říjnový Venom 2: Carnage přichází s Tomem Hardym, na vynikající jedničku však navázat nedokázal. Nepříliš ambiciózní jednohubku zbytečně sráží i rating PG-13.
Autor: X
V říjnové střílečce Far Cry 6 jsme zavítali na karibský ostrov Yara, kterému pevnou rukou vládne prezident Antón Castillo. Tomu hlas a především vzhled propůjčil charismatický Giancarlo Esposito. Předobrazem ostrova Yara se stala Kuba a motivem je příznačně revoluce.
Autor: Ubisoft
Far Cry 6 opět zprostředkoval přepálenou akci přesně tak, jak byli fanoušci série zvyklí. Tehdy jsme ovšem nevěděli, že je to na poměrně dlouhou dobu poslední díl série. Ačkoliv Ubisoft má chystat další dvě hry, oficiálně prozatím nebyl sedmý díl ani oznámen.
Autor: Ubisoft
Myši patří do nebe je povedený a propracovaný český animák. Získal Českého lva za nejlepší animovaný film a za nejlepší hudbu.
Autor: CinemArt
Říjen patřil ještě špičkové 2D metroidvanii Metroid Dread, která exceluje špičkově navrženými úrovněmi, ponurou atmosférou i schopností vyvolat pocit ohrožení.
Autor: Ondřej Zach
Kultovní sci-fi Duna vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického Impéria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis, a tedy i zdroje vzácného koření. Denis Villeneuve divákům nachystal dokonalou audiovizuální podívanou, ale i spoustu čekání. Třetí část uvidíme až letos v prosinci.
Autor: Vertical Ent.
V říjnu jsme oslavili návrat strategické série Age of Empires. Čtyřka zprostředkovala klasickou hratelnost a dobře připravené kampaně.
Autor: Bonusweb.cz
Víc než dvě dekády prověřená hratelnost nepotřebuje velké změny. Čtvrtý díl inovuje, ale neztrácí svou identitu. Naopak, hrdě se hlásí ke svému odkazu, napsali jsme tehdy v recenzi.
Autor: Bonusweb.cz
V listopadu si Netflix připsal další zářez, tentokrát se seriálem Arcane. Šlo o vynikající animovanou adaptaci herní stálice League of Legends.
Autor: Riot Games
Arcane rozhodně stojí za zkoušku, i když vám je celý svět League of Legends jinak úplně cizí. Takto dobrá seriálová záležitost postavená na základech z videohry se opravdu jen tak nevidí, a to i mezi ostatní běžnou fantasy produkcí, napsali jsme v recenzi.
Autor: Riot Games
Listopad na chvíli ovládla závodní senzace Forza Horizon 5. Nový díl byl zasazený do Mexika a přinesl spoustu možností, jak si hru užít. Když o několik let později vyšla i na PlayStation 5, okamžitě slavila úspěch i tam. Letos vyšel šestý díl zasazený do Japonska.
Autor: Ondřej Zach
Koncem roku 2021 to vypadalo, že Xbox má slušně našlápnuto. Hned v prosinci vydal sci-fi střílečku Halo Infinite a opět slavil úspěch.
Autor: Ondřej Zach
Velká pecka ovšem zamířila i do kin. Spider-Man: Bez domova vydělal přes miliardu dolarů za necelých 14 dní po svém uvedení, a stal se tak nejúspěšnějším filmem roku 2021.
Autor: Profimedia.cz
Spider-Manova identita byla odhalena veřejnosti, požádá proto Doctora Strange, aby mu pomohl jeho tajemství obnovit. Kouzlo však způsobí v realitě obrovskou trhlinu, jíž do světa proniknou ti nejmocnější zloduši, kteří kdy bojovali se Spider-Manem v paralelním světě.
Autor: Falcon