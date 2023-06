Pokračování, která původní hře ostudu rozhodně nedělají

Když vytvoříte něco, co je všeobecně milováno, je to sice fajn, ale nese to s sebou i rizika. Například to, že očekávání v případě pokračování jsou vysoká a je nesmírně obtížné jim dostát. Všichni víme, že třeba ve filmové branži se to příliš nedaří. Samozřejmě, máme tu výjimky, jakými jsou Vetřelci nebo druhý Terminátor, ale obecné přesvědčení je takové, že další díly obvykle čest originálu nedělají.

V herní branži je ale situace lepší a je poměrně časté to, že pokračování jsou na tom stejně dobře, nebo dokonce i lépe než původní hra. Důkazů je relativně dost, například se nyní mluví o tom, že čtvrté Diablo je jedním z nejpovedenějších dílů a samozřejmě je na místě zmínit značku Grand Theft Auto. Ale co takhle jiné série, které zrají jako víno?

Mortal Kombat 3 (1995)

První Mortal Kombat v roce 1992 otřásl (nejen) herním světem. Puritánské matky dětí omdlévaly hrůzou z té nechutné brutality, která ohrožuje jejich potomky, politici bili na poplach, ale hráčská komunita naopak s potutelným úsměvem radostně trhala páteře a srdce z hrudníku.

Nicméně, byť je Mortal Kombat legendou a kultem a to zaslouženě, protože představil ikonické postavy a brutální dokončovací údery známé jako fatality, objektivně řečeno určité rezervy měl. A plno z nich vyřešilo o rok mladší pokračování. Nabídlo lepší technické zpracování, vypilovanější ovládání nebo více postav.

Zdálo se tak, že už není co vylepšovat. Ale bylo, to v roce 1995 dokázal Mortal Kombat 3, který je mnohými považován za jeden z nejlepších dílů série. A zaslouženě. Opět přibyli noví zajímaví bojovníci, ale kromě toho další lahodné fatality, novinkou pak byly animality, kdy se bojovníci změnili v krvelačné bestie a rozcupovali poraženého soupeře a také takzvaná komba, tedy série různých úderů.

Jediná větší výtka mířila na to, že chyběly některé milované postavy, což ale tvůrci napravili a vydali vyšperkovanou verzi nazvanou Ultimate Mortal Kombat 3. A ještě, že tak, vynechat Kitanu a Scorpiona? Co to bylo za nápad?

A jak už bývá u Mortal Kombat zvykem, i třetí díl vyvolal kontroverzi a ve státě Indiana byla snaha ho zakázat, ale soudce Richard Posner to odmítl s tím, že by šlo o porušení prvního dodatku k Ústavě Spojených států amerických o svobodě slova s tím, že dodal, že Ultimate Mortal Kombat 3 je feministickou hrou v tom ohledu, že ukazuje ženu jako naprosto schopnou postavit se těžce ozbrojenému muži.

Batman: Arkham City (2011)

Zdá se, že v případě Batmana platí to, že druhé díly jsou mnohdy lepší než původní projekty. Ať už je řeč o filmech od Tima Burtona, kdy je Batman se vrací i nyní považován za komiksový skvost nebo o trilogii Christophera Nolana, kdy je Temný rytíř jejím vrcholem. Podobný nárůst kvality je patrný i v případě videoherní značky Batman: Arkham.

První díl Batman: Arkham Asylum byl fajn, to bezesporu, ale pokračování s podtitulem Arkham City svého předchůdce překonalo. To je patrné z recenzí, které projekt oslavují, dostával i plná hodnocení a někteří novináři mluvili o jedné z nejlepších her vůbec, která ve všech podstatných ohledech překonává jedničku.

A s tím se dá souhlasit. Asi většina z nás, která měla s hrou tu čest přizná, že s ní strávila velké množství času, který si do poslední vteřiny užila. Ať už kvůli zajímavému příběhu, působivému prostředí, ikonickým postavám nebo skvělému vybavení, které dostal Netopýří muž k dispozici.

Určitým zklamáním pak byla třetí hra jménem Batman: Arkham Origins, která podle mnohých příliš čerpala právě z Arkham City, aniž by se pokoušela o něco nového. Jednoduše hrála na jistotu a to některé jedince nepotěšilo.

Ale společnost Rocksteady Studios si vylepšila reputaci čtvrtým přírůstkem nazvaným Batman: Arkham Knight. Asi se shodneme na tom, že Arkham City je lepší, ale Arkham Knight je bezesporu velmi povedenou hrou. Ovšem, nejprodávanější zůstává právě Arkham City s přibližně 12,5 miliony kusů, Arkham Asylum se dostalo k 10 milionům a Arkham Origins a Arkham Knight se musely spokojit s cca 5 miliony.

Pokud jde o pokračování, přímé se nechystá, ale Rocksteady Studios pracuje Suicide Squad: Kill the Justice League, která se bude odehrávat ve stejném světě, ovšem pět let po událostech v Arkham Knight.

BioShock Infinite (2013)

Tady je na místě prohlásit, že zatímco některé videoherní série mají (mírně řečeno) kvalitativně kolísavou tendenci, všechny dosavadní díly BioShocku byly povedené. V uvozovkách nejhorší byla asi dvojka, minimálně pokud jde o profesionální hodnocení, ale i ta se chlubila vynikajícím recenzemi.

Jednička a Infinite na tom byly ale ještě trochu lépe a je těžké mezi nimi vybírat „vítěze“. Nám ale více přirostla k srdci právě třetí hra. Ostatně, její vznikl zabral nějakých pět let a pracovaly na ní stovky lidí a je to na ní vidět.

Strhující příběh? Ano, je tu. Skvělá stylizace? Bezpochyby. Výtečná atmosféra? Jistě. Pohlcující hratelnost? Jak si vašnosta přeje. A takhle by se dalo pokračovat dál a dál. Kladů je tu nespočet, negativ minimum. V recenzích tak zaznívalo, že jde o jednu z nejlepších stříleček vůbec a obecně o jednu z nejlepších her a v tomto případě to nebylo velké přehánění, které mělo zaujmout oko čtenáře.

S ohledem na úspěch u novinářů i velmi slušné prodeje je tedy překvapením, že stále nevyšel čtvrtý díl, ale podle všeho další hra bude, to bylo oznámeno v roce 2019. Ovšem budeme hodně (mile) zaskočeni, pokud se jí podaří udržet nastavenou laťku.

Jen pro informaci, mohlo se klidně stát, že by zůstalo u jednoho BioShocku, protože duchovní otec značky Ken Levine chtěl původně udělat jen jeden projekt, ale nechal se přesvědčit, aby posvětil i pokračování. Je ale otázkou, zda v sérii pokračovat a riskovat, že další hra nedostojí očekáváním a zkazí BioShocku pověst, speciálně pak s ohledem na to, že se na čtvrté hře nebude Levine podílet.

Silent Hill 2 (2001)

První Silent Hill byl rozhodně dobrou hrou a odstartoval jednu z nejvýraznějších a nejmilovanějších hororových sérii ve videoherním světě. Ale byť byla jednička skvělá, dvojce se povedlo ji překonat. Však si vypůjčila námět z literární klasiky Zločin a trest a stylem se inspirovala u práce obdivovaných filmařů Davida Lynche, Alfreda Hitchcocka nebo Adriana Lynea. Velká pozornost se pak soustředila na niterné pocity, emoce a mysl postav, což působivosti hry rozhodně pomohlo.

Ale propracovaná psychologie nebyla jediným aspektem, o kterém recenze básnily. Líbila se atmosféra, vizuální zpracování, hudba nebo třeba to, že se příběh nebál pracovat s kontroverzními tématy. To vše a ještě něco navíc vedlo ke skutečnosti, že Silent Hill 2 někteří novináři označili jako jednu z nejlepších her v historii.

Pro zajímavost, některé motivy a postavy se inspirovaly ve skutečném světě a to například u neblaze proslulého vraha Jacka Rozparovače, což projektu ještě více přidává na děsivosti, která podle mnohých odolala zubu času a Silent Hill 2 je podle fandů stále stejně mrazivý a intenzivní, jako před více než dvaceti lety, kdy se objevil.

Ale pokud jste ho ještě nehráli (protože jste možná v dané době ještě nebyli na světě), třeba vás osloví remake, který chystá polské studio Bloober Team, ale zatím není jasné, kdy se ho dočkáme.

Kromě toho se chystá filmová adaptace nazvaná Return to Silent Hill, jejíž režie se ujme Christophe Gans. A možná se obáváte toho, že projekt nemá šanci dopadnout dobře s ohledem na obvyklou (ne)kvalitu filmových adaptací her, ale Gans není špatným režisérem. Natočil působivé filmy jako Freeman - plačící drak nebo Bratrstvo vlků - Hon na bestii, které nebyly dokonalé, ale atmosféra jim nechyběla a kromě toho stojí za filmem Silent Hill z roku 2006 a ten patří mezi povedenější videoherní filmy.

The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)

Série The Elder Scrolls existuje už skoro tři dekády a s více méně pozitivním přijetím se setkaly všechny právoplatné díly. Speciálně pak The Elder Scrolls IV: Oblivion, který byl považován za vrchol dané značky. Ale tvůrci pátým dílem s podtitulem Skyrim dali vědět, že ještě mají další trumfy v rukávu.

Potlesku se dočkali například za úpravu herních mechanismů v případě práce s postavou, stylizaci a design nebo třeba zpracování zbraní a magie. Ne všichni recenzenti byli nadšení z určitých questů, ale obecně byla hodnocení velmi vysoká až absolutní. A to bez ohledu na to, že počáteční technický stav hry se nedal popsat jako ideální. Problémy s texturami, „padání“ a další nepříjemnosti hráčům příliš radosti neudělaly. Bylo tak vydáno slušné množství patchů a dokonce i neoficiální řešící problémy, které tvůrci ignorovali.

Ostatně, Skyrim je znám i tím, že pro něj vznikla hromada fanouškovských modů. Existuje jich nepřeberné množství, ať už se některé týkají úprav technické stránky hry nebo dodatečného herního obsahu.

S mody ovšem byla spojena slušná kontroverze, když společnost Valve Corporation oznámila zpoplatnění komunitních modů na Steamu, kdy byl „zkušebním morčetem“ této funkce právě Skyrim, což vedlo k velmi hlasité kritice ze strany hráčů. Ti začali podepisovat petice, ale také vytvářet sarkastické mody pro Skyrim, které tento krok zesměšňovaly. A zabralo to, Valve své rozhodnutí po pár dnech změnilo.

A která pokračování považujete za extrémně povedená vy? Street Fighter II? Uncharted 2? Mass Effect 2? Borderlands 2? Nebo nějaké jiné?