Od chemického inženýrství ke globální slávě

Devětadvacetiletá Imane Anys se narodila v Maroku a už od dětství žila v Kanadě. Přezdívka Pokimane je složeninou slov Pokémon a jejího vlastního jména. Studovala chemické inženýrství, ale její vášeň pro videohry, zejména League of Legends, ji nakonec přivedla k rozhodnutí opustit univerzitu a naplno se věnovat streamování.

Tento krok se jí rozhodně vyplatil: už v roce 2017 patřila mezi nejrychleji rostoucí profily na platformě Twitch a o rok později získala prestižní ocenění Shorty Awards pro nejlepšího streamera roku.

V roce 2021 se objevila v žebříčku Forbes 30 pod 30 v kategorii Hry. Vedle Twitche buduje silnou pozici i na YouTubu, kde provozuje několik kanálů – Pokimane, Pokimane Too, Poki ASMR a imane.

Proč ji teenageři milují?

Autenticita: Pokimane je známá svou otevřeností a přirozeností. Nebojí se sdílet osobní zážitky, úspěchy i neúspěchy, což vytváří pocit blízkosti a důvěry.

Široký záběr obsahu: Kromě streamování her jako League of Legends, Valorant nebo Fortnite natáčí i vlogy, podcasty a věnuje se tématům mimo gaming – například lifestylu, duševnímu zdraví či každodenní rutině. Oslovuje tak širší skupinu mladých lidí, nejen hráčů.

Interakce s fanoušky: Aktivně komunikuje se svým publikem nejen na Twitchi, ale i na YouTubu, Instagramu a TikToku, kde má miliony sledujících.

Inspirace a motivace: Pro mnoho mladých je důkazem, že i v digitálním světě lze uspět tvrdou prací, kreativitou a odvahou jít vlastní cestou.

OfflineTV a podnikatelské aktivity

Pokimane v číslech 9,4 milionu sledujících na Twitchi 10 tisíc sledujících na jeden živý stream

6,6 milionu odběratelů na YouTubu

6 milionů sledujících na Instagramu

7,1 milionu sledujících na TikToku

Pokimane je spoluzakladatelkou skupiny OfflineTV, která sdružuje přední tvůrce online obsahu.

„Není zábavné být streamerem a žít sám, takže jsme se rozhodli dát dohromady – nejen abychom si dělali společnost, ale také abychom mohli spolupracovat a vytvářet kvalitní práci a obsah pro ostatní,“ uvedla Pokimane.

Zároveň se věnuje podnikání. V říjnu 2021 spoluzaložila agenturu RTS, zaměřenou na talent management a poradenství značkám, kde působí jako kreativní ředitelka. O dva roky později, v listopadu 2023, uvedla na trh vlastní značku sušenek Myna. Výrobek vyvolal kontroverzi – balení čtyř sáčků za 28 dolarů označili někteří fanoušci za předražené.

V prosinci 2023 spustila svůj první podcast s názvem Don’t Tell Anyone a o měsíc později vystoupila jako speciální host na akci Samsung Galaxy Unpacked, kde představila nové herní funkce řady S24.

Objevila se také na filmovém plátně – zahrála si ve snímku Free Guy (2021) s Ryanem Reynoldsem, účinkovala v klipu Inferno zpěvačky Belly Poarch a naposledy v březnu 2025 ve videoklipu What Are You Waiting For od d4vd.