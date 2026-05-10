Akce s Pokémony zdarma se změnila v chaos. Zasahovala policie i hasiči

V korejském hlavním městě Soul musely minulý týden policie a hasičský sbor rozhánět dav asi 40 tisíc lidí, který se nahromadil na setkání Pokémon Mega Festa. Akce se zcela vymkla kontrole a organizátoři ji museli kvapem zrušit kvůli obavám o bezpečnost účastníků. To proto, že na akci byla k mání vzácná promo karta Magicarp, která původně měla být poskytnuta všem, kteří nasbírali dostatečný počet razítek na účastnickou kartu.
Lidé údajně na akci, která začínala v 10 hodin dopoledne místního času, čekali už od páté hodiny ranní. Už po pěti minutách bylo ale jasné, že počet lidí na místě je příliš velký, a proto začali organizátoři postupně rušit místa, na kterých se stály fronty na razítka. To však vyvolalo ještě větší chaos a tlačenici, či dokonce potyčky mezi těmi, kteří odmítali z fronty odejít.
Trvalo údajně několik hodin, než se chaos policii povedlo dostat pod kontrolu, a to na příkaz zastupitelů města Soul. Korejská pobočka zastupující karetní hru Pokémon se účastníkům omluvila, že nebylo možné zajistit bezpečný průběh akce. Razítková akce se pak dočasně přesunula do virtuálního prostoru hry Pokémon GO.
Následně byl pak zpřístupněný i online formulář, který si mohou účastníci s nezbytnými razítky vyplnit aspoň online a měli by obdržet promo kartu poštou. V návaznosti na zrušení akce pak bylo pozastaveno i několik dalších plánovaných setkání.
Organizátoři nyní vyhodnocují další kroky. Lidé totiž podotýkají, že vysoký zájem o promo karty je dán také překupníky, kteří se na limitovaných kartách snaží vydělat peníze. Chaos na akci v Soulu podle všeho mohl být poslední kapkou a je možné, že akce, kde se rozdávají limitované edice karet, skončí úplně.
Jednu z asi nejunikátnějších Pokémon karet v současnosti vlastní člověk, který si ji nechal podepsat přímo od papeže. Dotyčný si totiž povšiml, že jméno jednoho Pokémona připomíná to, které si nechal nový papež udělit:
|
To nový papež určitě nečekal. Fanoušek Pokémonů měl na něj neobvyklé přání