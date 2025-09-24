Zkušební verzi jsem se jako jediný pozvaný za Česko vypravil vyzkoušet do srdce Francie, Paříže. Má to svůj důvod – hra se odehrává v regionu Kalos, respektive ve městě Lumiose City. A právě jemu stála předobrazem romantizovaná verze Paříže.
Také Lumiose City má svoji dominantu v podobě věže nazvané Prism Tower, která, jak správně tušíte, vychází z designu Eiffelovy věže. Prezentace se stylově odehrávala v prvním patře v salonku Eiffelovy věže.
Krátký čas před prezentací jsme využili k návštěvě jedné z místních pekáren, posléze jsme se vypravili k eiffelovce. Tu jsem naposledy viděl před necelými dvaceti lety, v hlavě mi však po těch letech uvázl snad jen kontrast mezi velkolepostí stavby a zápachem moči z keřů v parčíku vedle. Na tom se nic nezměnilo. Nové pro mě jsou protiteroristické skleněné bariéry, při vstupu je tak třeba projít bezpečnostní kontrolou. A pak ještě jednou, pokud se rozhodnete vyjet výtahem.
Už z prvního patra se naskýtá úžasný výhled na celé město, o chvilku později už nás pouštějí do recepce salonku. Tam každý účastník akce nafasuje klíček s cedulkou, na níž je číslo – to říká, ke které konzoli si má kdo sednout.
Po krátké prezentaci už se můžeme pustit do hraní. Tentokrát to není začátek hry, ale různé fragmenty, které se zaměřují na souboje. Pro pořádek, ačkoliv hra vyjde na Switch i Switch 2, testování probíhalo logicky na dvojce.
První část testování se věnovala tvorbě postavy. K dispozici jsou poměrně bohaté možnosti přizpůsobení, které zahrnují různé doplňky, ale i rovnou předem připravené sety oblečení. Ve hře je k využití fotografický režim s klasickými možnostmi různých nastavení, včetně změny emocí v obličeji.
Střih. V další testovací části se ocitám ve městě v jedné z Wild Zones. Trochu se rozhlížím kolem sebe, protože přeci jenom, konečně mám možnost na vlastní oči vidět v akci regulérní nový díl, a to na nové generaci Switche. Záhy mě však utíná jedna ze zaměstnankyň a nabádá mě, aby běžel už dál, že na mě čekají pokémoni.
Grafika je na televizi krásně ostrá a během celé seance se mi nestalo, že by se propadlo snímkování. Město není placka, jsou tu i žebříky, případně teleporty, skákal jsem tak i po různých lešeních a podíval se na střechy. Detailů na budovách mohlo být o fous víc, ale předpokládám, že je to daň za to, že hra vyjde i na původní Switch.
Startovní pokémoni
Souboje jako ze seriálu
Největší změna se ovšem udála jinde, a to v oblasti soubojů. Fanoušci ví, že se tradičně odehrávají na tahy. Cílem je zvolit vhodného pokémona, který má proti soupeři převahu, například ohnivý typ si vede skvěle proti travnímu. Studio během let tahový systém příliš nerozvíjelo, výjimkou je výborný spin-off Arceus.
Pokémon Legends: Z-A ovšem hází celý tahový systém do koše. Souboje se odehrávají v reálném čase, útoky a schopnosti mají různé dosahy a také čas obnovy, po kterém je lze znovu použít. Zprvu to byl nezvyk, protože jsem si neuvědomil, že pokémoni mohou zaútočit i na mě, a tak jsem potupně zemřel.
Pozicování je klíčové. Je třeba brát v potaz, kde stojíte vy, váš pokémon a kde ti, kteří na vás útočí. Je třeba se hýbat, případně i rychle pomocí kotoulu zmizet. Souboje tak sice působí na první pohled akčněji (a také jsou akčnější), ale ve výsledku mají mnohem větší hloubku. Oproti předešlým dílům jsem celkem přirozeně více využíval svůj arzenál, abych se ochránil. Bitky tak vypadají skoro jako ty v seriálu a musím říct, že se mi jejich zpracování opravdu velmi líbí.
S Pokémon Legends: Z-A se vrací také mechanismus mega evoluce, která v boji dočasně promění formu pokémona. Na závěr seance jsem se utkal s mega verzí Victreebela, u nějž bylo nezbytné uhýbat se jeho jedovým plivancům právě pomocí kotoulu. V tomto momentě do sebe pojetí akčních soubojů a strategického rozhodování dokonale zapadlo.
Jediné, čeho se obávám, je výkon na původním Switchi. Tak nějak dopředu tuším, že by bylo lepší je tam nevydávat, ale je jasné, že připravit se o milionové prodeje Pokémon Company celkem logicky nechce. Ale to už předbíhám, uvidíme. Jinak před sebou máme velmi ambiciozní díl, který se nebojí celou myšlenku chytání pokémonů posunout z herního hlediska zase o kousek dál.
Pokémon Scarlet a Violet
Prodeje se letos přehouply přes 27 milionů kopií. Je to jedna z nejprodávanějších her na Switch a jeden z nejúspěšnějších dílů série.
Hra vyjde 16. října na současný Switch i nadcházející Switch 2. Verze na Switch 2 zprostředkuje detailnější grafiku a lepší snímkování. Cena byla stanovena na 59,99 eur (zhruba 1 500 korun) za verzi pro Switch a 69,99 eur (zhruba 1 750 korun) za verzi pro Switch 2. Kdo si pořídí verzi pro Switch, ať už krabicovou nebo digitální, bude si moci později koupit za 9,99 eur upgrade na Switch 2.