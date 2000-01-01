náhledy
Seznam nejvíce oceňovaných her se loňským rokem opět změnil. Na špičce totiž stanul loňský titul Clair Obscur: Expedition 33 a předehnal takové velikány, jako je Elden Ring nebo The Last of Us. Kolik z dvaceti nejvíce oceňovaných her jste hráli vy?
Autor: Blizzard Entertainment
Vycházíme z přehledu počtu udělených titulů hry roku, který každoročně počítají uživatelé na fóru Resetera. Nutné je také zmínit, že společně s rostoucím počtem ceremoniálů a magazínů, které tyto tituly udělují, logicky mají novější hry vyšší počty ocenění.
Autor: Rockstar Games
Dvacátou příčku má jedna z nejstarších her na seznamu, kovbojská akce z roku 2010 od studia Rockstar, Red Dead Redemption. Hře prospěly i různé remastery a next-gen edice v průběhu let, díky nimž nasbírala dohromady 111 ocenění.
Autor: Rockstar Games
Jedinou čistě multiplayerovou hrou na tomto seznamu je Overwatch. Není se čemu divit, titul v podstatě odstartoval mánii žánru stříleček s unikátními hrdiny. Díky tomu si vysloužil hned 114 ocenění hry roku.
Autor: Blizzard
Velké popularitě se také těší oba novodobé díly série The Legend of Zelda. Na společné devatenácté osmnácté příčce s celkem 114 oceněními najdete poslední díl s podtitulem Tears of the Kingdom.
Autor: Nintendo
Vůbec nejstarší hře patří sedmnáctá příčka se 115 oceněními, jde o druhý díl dobrodružné akce Uncharted s podtitulem Among Thieves. Šlo o jednu z vůbec nejlépe hodnocených her pro PlayStation 3 a obecně asi nejoblíbenější díl série Uncharted.
Autor: Naughty Dog
I oba díly novodobého God of War najdete v tomto seznamu. Níže, na šestnácté příčce je ten novější, Raganarok, který zdánlivě uzavřel příběh odehrávající se mezi severskými bohy. Hra získala celkem 118 ocenění hry roku.
Autor: Sony
Opět je tu však sdílené místo, stejný počet ocenění (116) má totiž i první Death Stranding z roku 2019. Hra, která zaujala neobvyklým pojetím akčního žánru, ve kterém vlastně moc akce není, chtěla počet cen ještě překonat loňskou dvojkou, to se však nepovedlo.
Autor: Sony
Populární díl série Dragon Age s podtitulem Inquisition se v roce vydání setkal s opravdu pozitivní odezvou a vysloužil si celkem 139 titulů hry roku. Hráče zaujal propracovaný svět hry i poutavý příběh.
Autor: Bonusweb.cz
Třináctá příčka patří dosud poslednímu dílu akční série Grand Theft Auto. Pátý díl se zapsal do videoherní historie především masivním počtem prodaných kopií a výdělky na online složce, ale zároveň získal úctyhodných 163 titulů hry roku.
Autor: Bonusweb.cz
Na špičku produkce studia Rockstar co se počtu herních ocenění týče však patří druhý díl Red Dead Redemption. Hra z roku 2018 nabídla ohromný a propracovaný svět a také hluboký a emocemi nabitý příběh, za což dostala rovnou 178 ocenění hry roku.
Autor: Rockstar
Jedenácté místo patří výborně hodnocenému čtvrtému Uncharted: A Thief’s End, které celou sérii uzavřelo. Konec příběhu dobrodruha Nathana Drakea obdržel celkem 190 herních ocenění.
Autor: Bonusweb.cz
Relativně nedávným úspěchem PlayStationu je plnohodnotná skákačka s maskotem konzole, Astro Botem. Hra z roku 2024 sbírala jedno ocenění za druhým díky zábavné hratelnosti, celkem se jich u autorů sešlo 196.
Autor: Bonusweb.cz
A teď skok o patnáct let zpět. The Elder´s Scrolls V: Skyrim je dosud naprosto přelomovým a vysoce oblíbeným RPG, které je prakticky nesmrtelné díky modifikacím i neustálým remasterům. Ocenění hry roku Skyrim nasbíral hned 229.
Autor: pro iDNES.cz
První The Last of Us z roku 2013 je populární příběhová hra v postapokalyptickém světě, na jejíž motivy již vznikl i seriál. PlayStation s touto značkou zaznamenal velký úspěch a posbíral 257 ocenění, náleží mu tak osmá příčka.
Autor: Ondřej Zach
Sedmé místo má další titul od studií PlayStationu, přišla totiž řada na obnoveného God of War z roku 2018. Hráče překvapil povedený mix akce, na kterou byli zvyklí z předchozích dílů, ale zároveň i propracovaný příběh. Hře patří celkem 263 titulů hry roku.
Autor: Bonusweb.cz
Největším úspěchem Nintenda je pak The Legend of Zelda: Breath of the Wild, vysoce populární hra s otevřeným světem. Hra překonala v počtu ocenění i svého následovníka, má jich totiž hned 264.
Autor: Nintendo
První pětici otevírá The Witcher 3: Wild Hunt. Jde o jedno z vůbec nejoblíbenějších RPG a vrchol příběhu sledujícího zaklínače Geralta. Úspěch této hry je navíc podtržen hned dvěma skvělými datadisky.
Autor: Bonusweb.cz
Vyplní se spekulace, že by hra letos mohla dostat třetí dodatek? Tak či onak jí náleží místo v herní síni slávy díky 281 titulům hry roku.
Autor: CD Projekt, Bonusweb.cz
V roce 2023 strhlo pozornost herní scény na svou stranu nebývale propracované tahové RPG Baldur’s Gate 3 a katapultovalo autorské studio Larian do pozice mistrů žánru.
Autor: Petr Zelený, iDNES.cz
Baldur’s Gate 3 vděčí za svůj úspěch nejenom opravdu propracovaným herním mechanikám i hezké grafice, ale také nesmírně košatému příběhu. Hře patří 288 titulů hry roku.
Autor: Petr Zelený, iDNES.cz
Rok 2020 patřil dosud poslední novince od studia Naughty Dog. The Last of Us Part 2 se setkal s extrémně silnou odezvou od kritiků, a to díky dynamické hratelnosti i filmově pojatému příběhu se spoustou nečekaných zvratů.
Autor: Naughty Dog, Nixxes
Ani kontroverze ohledně kritiky hráčů některých příběhových prvků nezastavil lavinu herních ocenění, studio jich za hru nasbíralo dokonce 320.
Autor: Naughty Dog, Nixxes
Druhý The Last Of Us kraloval ve svém počtu ocenění celé dva roky, než jej sesadil z trůnu otevřený svět brutálně těžké „souls“ hry Elden Ring od From Software. Na tuto hru se fanoušci těšili opravdu dlouho a výsledek splnil očekávání.
Autor: Bonusweb.cz
Elden RIng se následně dočkal také datadisku a multiplayerového rozšíření, už základní hra však stačila na rekord v podobě 435 titulů hry roku.
Autor: Banda Namco
Elden Ring však byl nedávno sesazen z trůnu, na první příčku se dostalo tahové RPG Clair Obscur: Expedition 33. Sympatioe hráčů si tato hra získala nejenom povahou menšího titulu s velkými ambicemi, ale také hratelností a příběhem.
Autor: Sandfall Interactive
Počet titulů hry roku se stále ještě navyšuje, takže číslo 436 ještě není finální. Případný další vyzyvatel, který by se chtěl podívat na špičku žebříčku, bude mít před sebou opravdu náročný úkol.
Autor: Sandfall Interactive