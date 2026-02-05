|
Nejvíce oceňované hry mají nového krále. Také jste hráli ty nejlepší?
KVÍZ: Dnešní děti už by to nedaly. Znáte nejobtížnější hry z devadesátých let?
Dnes je hraní videoher zábavou pro masy, ještě v devadesátých letech znamenalo pokoření nějaké hry bez využití návodu nebo cheatu úspěch, který jsme si mohli zapsat do životopisu. Tak schválně, na...
Takový propadák hráči nečekali. Zajímavá novinka končí po dvou měsících
Už po necelých dvou měsících od spuštění předběžného přístupu do ambiciózní online hry Ashes of Creation hlásí autoři konec. Na vině jsou především interní neshody ve firmě, ale také všeobecně...
Ohromný úspěch pro českou herní scénu. Kingdom Come 2 slaví rok od vydání
Dnes je to přesně rok, kdy vyšla hra Kingdom Come: Deliverance 2. Hra zaznamenala mimořádný úspěch ve světě, prodala miliony kopií a získala několik ocenění. Připomeňme si, co všechno se během...
Mafiáni, tenis i nový Resident Evil. Tyto hry vychází v únoru
Největší herní událost měsíce února bude nepochybně nový Resident Evil, ale to neznamená, že ve zbytku měsíce nebude co hrát. Chystá se například vylepšený díl série Yakuza, tenisový díl se Super...
Závodit budeme i ve vesmíru. Vybíráme očekávané závodní a sportovní hry
Závodní a sportovní hry nás budou provázet celým rokem 2026. Spousta titulů zatím sice ještě nezná přesné datum vydání, ale nabídka bude celkem různorodá, od poctivých závodních her až po celkem...
Seznam nejvíce oceňovaných her se loňským rokem opět změnil. Na špičce totiž stanul loňský titul Clair Obscur: Expedition 33 a předehnal takové velikány, jako je Elden Ring nebo The Last of Us. Kolik...
Od simulátoru bezdomovce ke Keltům. Kromlech brzy přivítá první bojovníky
Začátkem března zamíří do předběžného přístupu na Steamu české akční RPG Kromlech od tvůrců neotřelého survivalu Hobo: Tough Life. Podívejte se na nové video a pokochejte se obrázky.
Největší propadák Nintenda Virtual Boy neoslní ani v nové verzi
Nové příslušenství umožní s konzolemi Switch a Switch 2 zažít na vlastní oči největší konzolový propadák Nintenda, systém Virtual Boy. A nestojí to za to.
Vynikající hopsačku Super Mario Wonder rozšíří minihry. Vyzkoušeli jsme je
Dva roky stará hopsačka Super Mario Wonder se 26. března dočká edice pro Switch 2. Ta vylepší technickou stránku, rozšíří multiplayer, přidá novou postavu (Rosalina) a také další obsah v rámci nové...
Assassin’s Creed nebyl první. Tyhle tituly definovaly žánr plíživých her
Někdo rád likviduje nepřátele efektním a zběsilým způsobem, jiní raději útočí ze stínů nebo se protivníkům úplně vyhýbají. A právě tím se proslavily následující kousky.
Nové sci-fi COR3 od tvůrců Escape from Tarkov vypadá působivě
Tvůrci oblíbené extrakční střílečky Escape from Tarkov představili v prvním traileru svůj nový sci-fi projekt COR3, který hráče vezme na Mars.
Vydělává méně než životní minimum, přesto streamer neuvažuje o jiné práci
I když je Jason Sheldon Zimmerman aka Mew2King, jedním z nejlepších hráčů nintenďácké bojovky Super Smash Bros. na světě, nemá na růžích ustláno. Nedávno se přiznal k tomu, že navzdory tisícům...