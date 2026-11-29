Od vydání Grand Theft Auta 6 už uplynul víc než týden a ta obrovská vlna zájmu se stále ještě nepřehnala. Naopak, možná nás její vrchol teprve čeká, protože roste počet hráčů, kteří už se „pornoulajfovali“ k závěrečným titulkům. Sociální sítě pak pomyslně praskají pod náporem stále nových klipů z hraní ukazujících neuvěřitelnou propracovanost tohoto technologického zázraku.
Že tato hra daleko přesáhla hranice herního rybníčku, je evidentní, člověk se už i bojí otevřít ledničku, aby na něj nevypadlo GTA. Na nějakou pořádnou analýzu, na kolik se vydání hry ve svých prvních dnech propsalo do naplněnosti MHD či množství absencí v práci, je ještě brzo, díky statistikám serveru Pornhub ale můžeme měřit pokles výkonnosti amerických onanistů. Což je také zajímavé, ne?
Sever Pornhub ukázal, jak na vydání GTA reagovali jeho návštěvníci.
Nejznámější světový server s filmy pro dospělé podrobně popsal, jak vypadala zátěž jeho (dlužno dodat, že pouze těch amerických) serverů v čase GTA launche. K tomu došlo celosvětově kolem v půlnoci mezi 18. a 19. prosincem. Sledováním hanbatých videozáznamů si dvě hodiny před startem krátilo čas o 16,5 % diváků víc, než je běžný průměr, v půlnoci pak přišel prudký propad o 7,5 %, který do hodiny narostl na 15,5 %. Evidentně docela dost lidí stále sleduje porna do konce, protože je zajímá, jak to celé dopadne. V pět ráno zase návštěvnost vyskočila o 13,8 %.
V prvních čtyřech dnech od vydání bylo na serveru téma Grand Theft Auto vyhledáno 15milionkrát, nejčastěji výrazy „gta 6“, „gta 6 lucia“ nebo „gta 6 stripclub“. Jestli se ptáte, jestli už tam s touto tématikou lze tak brzy po vydání něco k tématu najít, tak odpověď je samozřejmě „ano“. Většinou jde ovšem jen o krátké ukázky „soft“ záběrů ze hry nebo pomocí AI upravené „klasické“ filmy, kdy jsou na nějakou obrazovku v pozadí scény naklíčovány záběry ze hry. Jeden aktuální film, ve kterém se děj točí kolem originální krabičky se hrou, už ale investigativní novináři našli.
Ale ono to ovlivňování her a reality funguje obousměrně. Nadnárodní řetězec striptýzových klubů Spearmint Rhino se nechal na sociálních sítích slyšet, že se na něj prý obrátilo spoustu zákazníků s tím, že by chtěli na vlastní oči vidět stejné tanečky, jaké předvádějí na pódiích virtuální tanečnice ve hře. Dle rčení „náš zákazník, náš pán“ proto pověřili svoji hlavní choreografku, aby to všechny kolegyně také naučila.
GTA tanečky vám ukážou ve všech podnicích Spearmint Rhino napříč celým světem, a to ještě do konce listopadu se vstupem zadarmo, pokud se prokážete účtenkou za nákup hry. Příliš se ale neradujte – pražská pobočka už je zavřená přes dvacet let, ta nejbližší je v Londýně a ani po odečtení ceny vstupného to nebude levný výlet.
Co se tak člověk dnes na herních serverech nedozví, že?