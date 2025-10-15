Možná už jen dva roky. Nová generace herních konzolí zbytečně spěchá

Ondřej Martinů
Herní společnosti už pomalu začínají mluvit o příští generaci herních konzolí. Vypadá to, že vypuknutí bitvy o „next-gen“ může začít už v roce 2027. To se však hráčům, kteří mají pocit, že současná generace se sotva rozjela, příliš nelíbí.
Koncept konzole PlayStation 6

Koncept konzole PlayStation 6 | foto: She Yin

Spousta hráčů žertuje, že nyní, pět let po startu konzolí současné generace na trhu, konečně vychází plnohodnotné tituly, které nového hardwaru využívají na maximum a neberou ohledy na omezení výkonu té minulé. Jenže ona je to v zásadě pravda, navíc i nyní vzniká spousta novinek, které autoři pořád ještě optimalizují i na minulou generaci konzolí. Dá se tak říct, že tu pořád máme dvě aktivní generace hardwaru bok po boku.

Logicky tedy informace, která zazněla v rozhovoru odborníků z firem AMD a Sony, že příští generace konzole PlayStationu by tu mohla být „do pár let“, vyvolává v hráčích především nepochopení. Sony už totiž zřejmě má jasně stanovené plány na PlayStation 6, kde využije moderního hardwaru architektury AMD Zen 6, vylepšeného dopočítávání obrazu a také lepších schopností týkajících se technologie ray-tracing.

Tomu odpovídají i další spekulace, že má konzole PlayStation 6 namířeno do výroby už začátkem roku 2027. To znamená, že by teoreticky mohla být v prodeji ještě do konce roku 2027. Časově by to také odpovídalo šesti- až sedmiletému životnímu cyklu, který Sony u svých herních konzolí uplatňuje, jelikož původní PlayStation vyšel v listopadu 2020.

Hráči se však ptají, zda je tentokrát generační obměna tak důležitá, když stav současného trhu skutečně působí tak, že se plnohodnotné hry na generaci PlayStationu 5 teprve rozjíždějí. Ještě donedávna vycházely i exkluzivní novinky studií Sony i pro PlayStation 4 a seznam exkluzivit pro „pětku“ je pořád až neuvěřitelně malý.

V příštích letech se situace nepochybně zlepší, spoustu současných majitelů konzolí uplynulé generace pak zřejmě do upgradu na moderní konzoli nažene chystané Grand Theft Auto VI, ale to už bude podle současného plánu jen rok a něco do představení nového hardwaru.

Netýká se to samozřejmě jen PlayStationu, další generaci konzole na rok 2027 podle všeho chystá i Microsoft. A to i přes spekulace, že už se může jednat v podstatě o herní PC s upraveným softwarem. I ten má fungovat na architektuře AMD Zen 6 a podle některých zdrojů má být dokonce i znatelně výkonnější než PlayStation 6. Nic však není oficiální, jde pouze o odhady.

Obří selhání. Osm z dvanácti plánovaných her od Sony už bylo zrušeno

Hráče každopádně znepokojuje především fakt, že zatímco v minulosti sedm let života konzole stačilo na bohatou knihovnu titulů, s nafukujícími se rozpočty a prodlužujícím se vývojem jednotlivých her se stává, že některá studia zcela vynechávají celou generaci konzolí. Není to příklad pouze Rockstar Games s chystaným GTA, ale u Sony například možná hru čistě pro PlayStation 5 nestíhá ani známé studio Naughty Dog, které dosud vydává na současnou generaci pouze remastery a remaky stávajících her. Jejich nová hra Intergalactic: The Heretic Prophet je zatím podle spekulací plánovaná právě až na rok 2027.

Logický krok by byl, kdyby se tedy životní cyklus konzolí prodloužil, jenže to by se zase třeba nelíbilo akcionářům, kteří za uváděním nového hardwaru mohou vidět rostoucí zisky společnosti. Přání hráčů jsou v podstatě až na spodní příčce priorit.

