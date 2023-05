Kam kráčí virtuální realita PlayStationu? Silná sestava her stále chybí

Sony na své středeční konferenci věnovalo pozornost také titulům pro virtuální realitu, kterých se zde objevilo hned šest. Segment virtuální reality byl každopádně z celkové asi 70minutové délky celé show jen poměrně malou částí, což nás donutilo se zeptat: kam nová virtuální realita PlayStationu vlastně míří?

Start měla přitom docela dobrý. Brýle jako takové jsou poměrem ceny a výbavy docela lákavé příslušenství a příslib zajímavých titulů do budoucna se dal vykládat všelijak. Startovní sestava her byla ovšem poměrně slabá a jediný zásadní titul, VR spin-off populárního Horizonu, sice za vyzkoušení stojí, ovšem vyložená povinnost to úplně není.

Středeční show přitom Sony koncipovalo i jako zaměřenou na tituly pro virtuální realitu. Teď sice netvrdíme, že by mezi novinkami nebylo z čeho vybírat, ovšem nevyužitého potenciálu je pořád opravdu hodně.

Sony splnilo povinnost v podobě okamžitého vydání Beat Saberu i pro PSVR2, který zde sice podle nás měl být už od startu, ovšem takto krátká prodleva od vydání se dá ještě omluvit. Český Beat Saber je něco, co se za už poměrně dlouhé roky pořád nestihlo okoukat a jde pořád o jednu z nejoblíbenějších VR her vůbec.

Autoři u této příležitosti vydali i nový hudební balíček skupiny Queen, ovšem dost je toho v nabídce i pro ty, kteří chtějí hru okusit poprvé i v její základní formě. Beat Saber je jinak už dlouhodobě v nabídkách prakticky všech ostatních VR platforem.

Druhý poměrně slibně vypadající přírůstek do nabídky her ve virtuální realitě pak bude VR verze Resident Evilu 4. To ovšem mimochodem není také moc velký šok, neboť autoři už s uvedením PSVR2 uvolnili VR verzi osmého dílu s podtitulem Village. VR režim bude do hry Resident Evil 4 nabízen jako bezplatné DLC a zatím nevíme, kdy dorazí.

Resident Evil zároveň nabídl mezi novinkami prakticky jedinou velkou zavedenou značku. Kdo čekal další zásadní novinku od studií PlayStationu ve stylu již vydaného Horizonu, musí bohužel čekat dál.

Zbylé tři novinky nenabídly příliš velkou žánrovou variabilitu. Tři z nich jsou akce, přičemž slibně vypadá především druhý díl Arizona Sunshine a také úplná novinka s názvem Synapse. Zatímco Arizona Sunshine 2 nabídne opět až bláznivě přehnané kosení zombies, Synapse vypadá spíše na příběhově orientovanou akci. Arizona Sunshine 2 vyjde ještě letos, Synapse pak zatím datum vydání nemá.

Poslední dvě hry do party pak jsou Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2, což je už docela profláklá lekačka s dlouhou historií předchozích titulů a také kooperativní vojenský simulátor Crossfire: Sierra Squad. To už není asi nic, co by přilákalo masy hráčů.

Bohužel se nám tak zatím zdá, že PSVR2 je už pár měsíců po vydání docela upozaděné příslušenství k PlayStationu 5. Ano, pořád nás asi nejvíce baví jezdit závody Gran Turismo 7 z pohledu řidiče a volným výhledem do všech směrů a teď si zase s chutí připomeneme český herní hit Beat Saber, ovšem nemůžeme se zbavit pocitu, že PSVR2 má prostě na víc.

Sony by jednak pomohly další známé tituly od třetích stran, třeba takový Half-Life: Alyx by určitě přilákal další zákazníky, kteří zatím nebyli ochotní investovat do výkonné PC sestavy a PC VR. Chtělo by to ovšem ještě trochu přitlačit na pilu a minimálně během prvního roku na trhu ukázat ještě alespoň nějakou další pecku z dílen vlastních herních studií. Jinak nám na brýle začne po pár dalších měsících sedat prach.